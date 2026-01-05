Nuevas revelaciones de la 'Operación Resolución Absoluta'. Desde la Base de la Fuerza Aérea Langley, en Virginia, el secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, informó que Nicolás Maduro fue sorprendido por agentes con visión nocturna en Caracas. "Llegó a encontrarse con algunos estadounidenses 'muy especiales'. (…) Él no sabía que venían hasta tres minutos antes de que estuvieran encima", explicó.

Horas después de que el exdictador fuera capturado en Venezuela, el jefe del Pentágono describió la operación como una misión "impecablemente realizada". Señaló que la acción militar demostró el poder, la precisión y la valentía de las Fuerzas Armadas estadounidenses, e insistió en que ningún otro país tendría la capacidad de ejecutar una intervención de la misma magnitud y complejidad.

TE RECOMENDAMOS DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, da más detalles sobre la captura de Nicolás Maduro

Hegseth confirmó este lunes 5 de enero de 2026 que cerca de 200 militares estadounidenses participaron en la Operación Resolución Absoluta para capturar a Nicolás Maduro. "Detuvimos a un individuo acusado y buscado por la justicia estadounidense, en apoyo a las fuerzas del orden, sin que muriera un solo estadounidense", detalló. No obstante, Cuba reconoció oficialmente que 32 ciudadanos cubanos murieron durante el ataque en territorio venezolano.

La operación militar de Washington puso fin a casi 13 años del régimen de Maduro, quien permanece recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. El exdictador afrontará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

En ese contexto, el secretario del Departamento de Defensa recalcó que la administración de Donald Trump se encuentra enfocada en frenar el ingreso de drogas a Estados Unidos. "Trump habla muy en serio cuando se refiere a detener el curso del veneno hacia nuestra gente y a recuperar el petróleo que nos robaron", acotó.

¿A qué hora detuvieron a Maduro?

Más de 150 aeronaves de Estados Unidos llegaron alrededor de la 1:00 de la madrugada a Caracas y respondieron con fuerza abrumadora para defenderse de disparos. "A medida que la operación avanzaba en el complejo, nuestros equipos de inteligencia aérea y terrestre proporcionaban actualizaciones en tiempo real a las fuerzas en tierra, lo que permitió que pudieran desplazarse de manera segura en un entorno complejo y sin riesgos innecesarios", explicó el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto.

Caine señaló que Maduro y su esposa Cilia Flores "se rindieron" ante el personal militar estadounidense. A las 3:29 de la tarde, Maduro y Flores ya se encontraban a bordo de una embarcación para ser trasladados a territorio estadounidense.

Ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos se declararon no culpables. El exdictador se autodefinió como "un hombre decente" y reiteró su postura política: "Sigo siendo el presidente de mi país", afirmó.