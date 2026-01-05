HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 3,7 sacudió Cañete, en Lima
Sismo de magnitud 3,7 sacudió Cañete, en Lima      
¿Mi hijo puede ingresar a inicial si cumple 3 años hasta el 31 de marzo? Esto responde el Minedu sobre el Año escolar 2026

De cara al Año escolar 2026, el Minedu señala que la edad mínima es clave para el aprendizaje, ya que diferencias de meses pueden afectar la socialización y la regulación emocional en los niños en sus primeros años.

Minedu anunció que el inicio de clases 2026 en Perú será el lunes 16 de marzo.
Minedu anunció que el inicio de clases 2026 en Perú será el lunes 16 de marzo. | Foto: Minedu/Andina/Composición LR

El Ministerio de Educación ratificó que el ingreso al nivel de educación inicial se realiza a partir de los tres años cumplidos hasta el 31 de marzo del año lectivo correspondiente. Esta disposición se mantiene para el proceso de matrícula del año escolar 2026 y responde a criterios pedagógicos orientados a resguardar el desarrollo integral de la infancia. Por ello, todos los niños con una fecha de nacimiento inferior no podrán matricularse, por lo menos, hasta el 2027.

Desde el sector Educación se señala que la edad cronológica funciona como un criterio de protección dentro del sistema educativo, considerando que durante la primera infancia incluso diferencias de algunos meses pueden influir en aspectos clave del aprendizaje, la socialización y la regulación emocional.

lr.pe

¿Cuál es la edad mínima para ingresar a educación inicial según el Minedu en 2026?

Para el año escolar 2026, la edad mínima establecida para acceder al nivel inicial es haber cumplido tres años hasta el 31 de marzo. Este corte permite que los niños inicien su proceso educativo cuando cuentan con las condiciones necesarias para desenvolverse en un entorno escolar compartido.

El Minedu advierte que adelantar el ingreso podría generar diferencias de edad significativas dentro de una misma aula, alcanzando hasta 16 meses entre estudiantes. Según el ministro de Educación, Jorge Figueroa, este límite permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente.

lr.pe

Si mi hijo nació en abril, ¿podré matricularlo en el nivel inicial este 2026?

En los casos de niñas y niños nacidos después del 31 de marzo, como en el mes de abril, el ingreso al nivel inicial deberá esperar al siguiente año escolar. Esta medida se aplica de manera general y no contempla excepciones individuales, ya que se sustenta en criterios emitidos por la entidad estatal.

En ese marco, se busca evitar que los niños sean expuestos de manera temprana a demandas escolares para las que aún no se encuentran preparados, priorizando su bienestar emocional y su disposición para el aprendizaje a largo plazo.

lr.pe

Año escolar 2026: ¿qué es la matrícula escolar digital para colegios públicos?

La matrícula escolar digital para colegios públicos es un sistema gratuito y 100% online que el Minedu implementará en 2026 para facilitar la inscripción de estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo peruano o que solicitan traslado a otra institución pública. Este modelo operará en más de 2.000 colegios de 20 UGEL focalizadas en Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Arequipa, Tacna y Moquegua, y permitirá a padres y apoderados hacer el trámite desde una computadora, laptop o celular, evitando colas y desplazamientos.

Para completar el registro, se deberá contar con el DNI del menor, ya que la plataforma se vinculará con Reniec para recuperar datos. El proceso se realizará en la web oficial, donde se crea una cuenta, se eligen y priorizan colegios, y se envía la solicitud de vacante para luego recibir resultados por notificación digital, SMS o correo.

