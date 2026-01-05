HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela
Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela     Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela     Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela     
Mundo

Trump rechazó apoyar a María Corina Machado por aceptar el Premio Nobel de la Paz, revela The Washington Post

El medio estadounidense reveló que el hecho que Machado no haya rechazado el galardón, fue considerado como un "pecado imperdonable" por parte de Trump.

Trump dijo que Machado no tiene el apoyo necesario como para ser la nueva líder de Venezuela.
Trump dijo que Machado no tiene el apoyo necesario como para ser la nueva líder de Venezuela. | Bloomberg

La decisión de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, de aceptar el Premio Nobel de la Paz habría tenido consecuencias significativas en su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para liderar la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, según lo reveló un reporte de The Washington Post.

Aunque Machado agradeció a Trump y le dedicó el premio, su decisión de no rechazar el reconocimiento, que el mandatario expresó públicamente desear obtener, fue considerado como un "pecado imperdonable", de acuerdo a fuentes cercanas a la Casa Blanca citadas por el Post. Una de ellas, que pidió permanecer en el anonimato, aseguró. "Si lo hubiera rechazado y dicho: ‘No puedo aceptarlo porque le pertenece a Donald Trump’, hoy sería la presidenta de Venezuela".

TE RECOMENDAMOS

DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: ¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, los abogados que defienden a Maduro y Flores por cargos de narcoterrorismo?

lr.pe

Trump descartó a Machado para que dirija Venezuela

Después de la intervención militar en Venezuela, Trump reveló su plan para el país sudamericano, que ahora enfrenta una situación de vacío de poder. La estrategia contempla que Estados Unidos tome el control de Venezuela por un tiempo indefinido "hasta que se logre una transición segura" y se instale un nuevo liderazgo aprobado por él. En este plan, Trump no ve a María Corina Machado como la persona adecuada para asumir el liderazgo.

“Sería muy duro para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto dentro de Venezuela. Es una mujer muy buena, pero no tiene el respeto”, expresó Trump durante una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. En cuanto al vacío de poder dejado por la captura de Maduro, Trump aseguró que EE.UU. supervisará una transición pacífica del gobierno. “Sí, estamos coordinándolo, designando gente. Mucha gente. Les haré saber quiénes son”, comentó el presidente.

El domingo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reafirmó la postura de Washington de descartar a la líder opositora y, en su lugar, brindar una oportunidad a Delcy Rodríguez, la exvicepresidenta y actual presidenta encargada de Venezuela. "María Corina Machado es fantástica (…), pero la realidad inmediata a la que nos enfrentamos es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato", dijo Rubio.

PUEDES VER: Edmundo González exige la "inmediata" liberación de los presos políticos venezolanos tras la caída de Maduro

lr.pe

Trump amenaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump amenazó a la nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una entrevista telefónica con 'The Atlantic'. "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro", advirtió el mandatario. Rodríguez adoptó un tono desafiante y dijo que Nicolás Maduro era el único líder legítimo del país. "Estamos listos para defender nuestros recursos naturales", aseguró.

Por su parte, Marco Rubio, comentó que Estados Unidos condicionará cualquier relación con el actual régimen chavista y que si "no toman las decisiones correctas", mantendrá la cuarentena petrolera como principal herramienta de presión. Consultado sobre un nuevo gobierno tras terminarse el régimen, Rubio declaró que era "prematuro en este momento" hablar de elecciones en Venezuela.

PUEDES VER: Hermano de Delcy Rodríguez es reelegido como presidente del Parlamento de Venezuela en nueva legislatura

lr.pe

Nueva mandataria llama a Trump a la cooperación

Delcy Rodríguez hizo una invitación a la administración de Donald Trump a trabajar en una agenda de cooperación, tras encabezar su primer Consejo de Ministros en Caracas. El mensaje fue difundido en su cuenta de Instagram, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara su juramentación.

En el texto, la funcionaria incluyó un mensaje dirigido al presidente estadounidense en el que afirmó que "nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra", y señaló que esa postura forma parte de la línea política del actual gobierno venezolano. Añadió que el país tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y a su futuro.

Notas relacionadas
Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Periodista mexicano Javier Alatorre reacciona en redes a comparaciones por su parecido físico con Nicolás Maduro: “El gemelo malvado”

Periodista mexicano Javier Alatorre reacciona en redes a comparaciones por su parecido físico con Nicolás Maduro: “El gemelo malvado”

LEER MÁS
Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

LEER MÁS
Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

LEER MÁS
China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

LEER MÁS
Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

LEER MÁS
Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

LEER MÁS
América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿El 6 de enero será feriado nacional o día no laborable en el Perú? Revisa lo que indica la ley durante la Bajada de Reyes

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, los abogados que defienden a Maduro y Flores por cargos de narcoterrorismo?

Mundo

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, los abogados que defienden a Maduro y Flores por cargos de narcoterrorismo?

Periodista de Univisión se quiebra en vivo al informar la captura de Nicolás Maduro: "El cuerpo me tiembla"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Janet Tello al Congreso: "El Poder Judicial no es apéndice de ningún poder político, económico o fáctico"

Mario Vizcarra tras ser excluido de las elecciones generales 2026: “Una decisión sin pies ni cabeza (…) No me van a doblegar”

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025