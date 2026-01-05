Trump dijo que Machado no tiene el apoyo necesario como para ser la nueva líder de Venezuela. | Bloomberg

La decisión de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, de aceptar el Premio Nobel de la Paz habría tenido consecuencias significativas en su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para liderar la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, según lo reveló un reporte de The Washington Post.

Aunque Machado agradeció a Trump y le dedicó el premio, su decisión de no rechazar el reconocimiento, que el mandatario expresó públicamente desear obtener, fue considerado como un "pecado imperdonable", de acuerdo a fuentes cercanas a la Casa Blanca citadas por el Post. Una de ellas, que pidió permanecer en el anonimato, aseguró. "Si lo hubiera rechazado y dicho: ‘No puedo aceptarlo porque le pertenece a Donald Trump’, hoy sería la presidenta de Venezuela".

Trump descartó a Machado para que dirija Venezuela

Después de la intervención militar en Venezuela, Trump reveló su plan para el país sudamericano, que ahora enfrenta una situación de vacío de poder. La estrategia contempla que Estados Unidos tome el control de Venezuela por un tiempo indefinido "hasta que se logre una transición segura" y se instale un nuevo liderazgo aprobado por él. En este plan, Trump no ve a María Corina Machado como la persona adecuada para asumir el liderazgo.

“Sería muy duro para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto dentro de Venezuela. Es una mujer muy buena, pero no tiene el respeto”, expresó Trump durante una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. En cuanto al vacío de poder dejado por la captura de Maduro, Trump aseguró que EE.UU. supervisará una transición pacífica del gobierno. “Sí, estamos coordinándolo, designando gente. Mucha gente. Les haré saber quiénes son”, comentó el presidente.

El domingo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reafirmó la postura de Washington de descartar a la líder opositora y, en su lugar, brindar una oportunidad a Delcy Rodríguez, la exvicepresidenta y actual presidenta encargada de Venezuela. "María Corina Machado es fantástica (…), pero la realidad inmediata a la que nos enfrentamos es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato", dijo Rubio.

Trump amenaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump amenazó a la nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una entrevista telefónica con 'The Atlantic'. "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro", advirtió el mandatario. Rodríguez adoptó un tono desafiante y dijo que Nicolás Maduro era el único líder legítimo del país. "Estamos listos para defender nuestros recursos naturales", aseguró.

Por su parte, Marco Rubio, comentó que Estados Unidos condicionará cualquier relación con el actual régimen chavista y que si "no toman las decisiones correctas", mantendrá la cuarentena petrolera como principal herramienta de presión. Consultado sobre un nuevo gobierno tras terminarse el régimen, Rubio declaró que era "prematuro en este momento" hablar de elecciones en Venezuela.

Nueva mandataria llama a Trump a la cooperación

Delcy Rodríguez hizo una invitación a la administración de Donald Trump a trabajar en una agenda de cooperación, tras encabezar su primer Consejo de Ministros en Caracas. El mensaje fue difundido en su cuenta de Instagram, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara su juramentación.

En el texto, la funcionaria incluyó un mensaje dirigido al presidente estadounidense en el que afirmó que "nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra", y señaló que esa postura forma parte de la línea política del actual gobierno venezolano. Añadió que el país tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y a su futuro.