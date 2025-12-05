HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Elecciones Chile 2025: ¿el domingo 14 de diciembre es feriado por la segunda vuelta?

Más de 15 millones de electores habilitados en Chile vuelven a las urnas el 14 de diciembre para elegir al sucesor de Gabriel Boric.

La contienda electoral en Chile se definirá entre José Antonio Kast y Jeannette Jara en el balotaje.
La contienda electoral en Chile se definirá entre José Antonio Kast y Jeannette Jara en el balotaje. | AFP

La contienda se define entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, candidatos de la extrema derecha y la izquierda, respectivamente. Solo uno será el próximo presidente de Chile y futuro residente del Palacio de La Moneda. Con 15.779.102 de votantes habilitados, según el Padrón Electoral, el país austral celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo 14 de diciembre de 2025.

En ese sentido, una de las preguntas que suelen surgir ante este evento electoral es si el día que se lleva a cabo es feriado nacional. Aquí te lo aclaramos.

Segunda vuelta Chile 2025: ¿el 14 de diciembre es feriado?

La legislación de Chile, especialmente las leyes 18.700, 19.973 y 20.515, establece que, debido a las elecciones presidenciales, el domingo 14 de diciembre es feriado irrenunciable "para malls, centros comerciales y strip centers administrados por una misma razón social".

Asimismo, el Gobierno chileno recuerda a los votantes que, si les toca trabajar en el día electoral, "tu empleador debe otorgarte un permiso de al menos 3 horas para concurrir a votar o a excusarte (si te encuentras a más de 200 kilómetros del lugar de votación)". Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, se le podrá descontar parte de su remuneración.

Cabe recordar que, según la Ley Electoral, las elecciones en Chile son de carácter obligatorio; es decir, aquellas personas que no se acerquen a las mesas de votación, recibirán multas.

¿Cuáles son las multas por no votar en las elecciones de Chile?

Según el Servicio Electoral de Chile (Servel), quienes no se apersonen a emitir su voto por razones no justificables, serán multados con "una multa a beneficio municipal" que va desde los 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM); es decir, entre 35.000 y 105.000 pesos chilenos.

Asimismo, el organismo electoral aclara que las justificaciones válidas para no ser sancionados por no votar en las presidenciales son:

  • Si se encuentran enfermos.
  • Ausencia del país o si se ubica en una localidad a más de 200 kilómetros del local de votación.
  • Si han desempeñado las funciones que encomienda esta ley, como vocal de mesa.
  • Tener la calificación y certificación de discapacidad señalada en el artículo 13 de la Ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

Elecciones 2025: ¿los extranjeros pueden votar en Chile?

Sí. Según el Gobierno, "pueden votar los extranjeros con derecho a sufragio y chilenos y chilenas que residen en el exterior y estén habilitados para votar". Sin embargo, los grupos mencionados están exentos del voto obligatorio y no serán sancionados si no lo llevan a cabo.

El Padrón Electoral definitivo de 2025 explica que, en Chile, hay 885.940 extranjeros habilitados para votar. Mientras que en el exterior hay un total de 160.935 electores chilenos válidos.

