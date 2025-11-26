Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentarán por la presidencia de Chile el domingo 14 de diciembre. | Composición LR

En las semanas recientes, distintas encuestadoras publicaron sondeos de cara a la segunda vuelta presidencial en Chile. El balotaje está programado para el 14 de diciembre, donde se enfrentarán Jeannette Jara, del bloque oficialista de izquierda, y José Antonio Kast, representante de la ultraderecha y del partido Republicano. Ambos superaron la primera vuelta celebrada el 16 de noviembre con 26,8% (Jara) y 23,9% (Kast).

Estas encuestas no solo miden intención de voto para el balotaje, sino también la percepción de quién ganará, las proyecciones del trasvase de votos —especialmente de electores de candidatos eliminados— y los niveles de indecisión o intención de voto nulo/blanco. Ese contexto convierte los sondeos en un termómetro clave para anticipar el resultado final.

¿Quién va ganando la presidencia de Chile, según últimas encuestas?

Las recientes mediciones coinciden en otorgar una ventaja clara a José Antonio Kast frente a Jeannette Jara.

CB Consultora Opinión Pública : en su encuesta del 18–23 de noviembre, arroja un 57,4 % para Kast frente a 42,6 % para Jara, una brecha de casi 15 puntos.

: en su encuesta del 18–23 de noviembre, arroja un 57,4 % para Kast frente a 42,6 % para Jara, una brecha de casi 15 puntos. Cadem (Plaza Pública) : estimó que Kast alcanza un 58% de las preferencias frente a un 42% para Jara —una diferencia de 16 puntos— cuando se descartan los indecisos. En esa misma encuesta, un 62 % de los encuestados cree que Kast será el próximo presidente, versus un 28 % que apuesta por Jara.

: estimó que Kast alcanza un 58% de las preferencias frente a un 42% para Jara —una diferencia de 16 puntos— cuando se descartan los indecisos. En esa misma encuesta, un 62 % de los encuestados cree que Kast será el próximo presidente, versus un 28 % que apuesta por Jara. Panel Ciudadano UDD : proyecta un triunfo de Kast con un 61% de los votos frente al 39% de Jara. Con un cálculo considerando todas las respuestas (incluyendo nulos/indecisos), el republicano seguiría adelante con aproximadamente 54% frente a 34% de la oficialista.

: proyecta un triunfo de Kast con un 61% de los votos frente al de Jara. Con un cálculo considerando todas las respuestas (incluyendo nulos/indecisos), el republicano seguiría adelante con aproximadamente 54% frente a 34% de la oficialista. Criteria : su más reciente sondeo de balotaje da una ventaja a Kast, aunque de menor magnitud: alrededor de 50% frente a 36% para Jara (el resto correspondería a nulos, blancos o indecisos).

: su más reciente sondeo de balotaje da una ventaja a Kast, aunque de menor magnitud: alrededor de 50% frente a 36% para Jara (el resto correspondería a nulos, blancos o indecisos). Percepción general & clima electoral: los estudios también destacan que Kast concentra una imagen más favorable entre los electores —en atributos como seguridad, liderazgo, economía—, lo que refuerza su ventaja. En paralelo, Jara enfrenta retos para movilizar su base original y captar los votos de otros sectores.

Kast supera a Jara por casi 15 puntos en la intención de votos previo balotaje.



Segunda vuelta, arrastre electoral y voto indeciso

Tras una primera vuelta marcada por una fractura del electorado, con múltiples candidatos de derecha, centro e izquierda, el escenario hacia la segunda vuelta se presenta como un choque polarizado entre dos visiones antagónicas: derecha radical vs. izquierda institucional.

En la primera vuelta, además de Jara y Kast, destacaron figuras como Franco Parisi (PDG) y Johannes Kaiser (PNL), cuyas votaciones no alcanzaron para pasar a la segunda vuelta. Esto significa que el resultado del balotaje dependerá en buena medida del trasvase de sus votos: encuestas como Cadem sugieren que un segmento relevante de quienes apoyaron a esos candidatos se inclinarían ahora por Kast (o se declararon indecisos/nulos), lo que amplía su ventaja.

A su vez, la segunda vuelta no solo se definirá por esta migración de votos: también juegan un rol clave los electores que declararon que votarían en blanco, los indecisos y quienes podrían abstenerse. En escenarios como el de Criteria, ese contingente aparece lo suficientemente grande como para modular la diferencia —indicando que, aunque Kast parte con ventaja, Jara aún podría acortar la brecha si logra movilizar votantes propios y captar a quienes dudan.

Finalmente, el ambiente político y la agenda de campaña importarán: Kast capitaliza preocupaciones por delincuencia, inmigración y orden —temas que según los sondeos pesan mucho entre la ciudadanía— mientras que Jara deberá convencer sobre su propuesta social, económica y de reforma, en medio de una percepción pública más desfavorable respecto al oficialismo. Por ahora, el mapa electoral favorece a Kast, aunque la contienda sigue abierta.