Las últimas encuestas difundidas en Chile, justo antes de la entrada en vigor de la veda electoral, muestran un panorama favorable para José Antonio Kast, quien lidera con una ventaja de entre 12 y 16 puntos sobre la candidata de izquierda Jeannette Jara de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre. Kast, exdiputado ultracatólico y representante de la derecha dura, disputa por tercera vez la presidencia y aparece nuevamente como el favorito para llegar a La Moneda, según los sondeos publicados en las últimas horas.

En paralelo, crece la tensión migratoria en el país. Cientos de venezolanos comenzaron a abandonar Chile ante el temor de ser expulsados si Kast llega al poder, luego de que el candidato advirtiera que endurecerá las medidas migratorias. “Prefiero salir por mis propios modos a esperar que ganen y después ¿qué nos va a pasar?”, manifestó una migrante venezolana para Bloomberg.

Una segunda vuelta diferente al resultado de las primarias

Las encuestas en Chile dibujan un escenario claramente favorable para Kast de cara a la segunda vuelta. Aunque la exministra Jara ganó la primera vuelta con el 26,8 %, su condición de candidata única de una amplia coalición progresista limita su margen de crecimiento. El exdiputado, que obtuvo el 23,9 % ha logrado ampliar su base electoral más allá de su votación inicial.

El respaldo del libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei —cuarto y quinto en la primera vuelta, con 13,9 % y 12,4 % respectivamente— coloca a Kast por encima del 50 % si se suman los votos de estas fuerzas. Sin embargo, para asegurar una victoria holgada, el candidato del Partido Republicano necesitará captar parte del electorado del economista populista Franco Parisi.

Los principales sondeos confirman la tendencia: Criteria le otorga a Kast una ventaja de hasta 16 puntos (51 % frente a 35 % de Jara), mientras que Panel Ciudadano UDD proyecta un panorama similar (50 % versus 34 %). Incluso la encuesta Data Influye le adjudica un 49 % ante el 34 % de la candidata oficialista. La brecha se reduce ligeramente en Cadem, que muestra un 46 % para Kast y un 34 % para Jara.

Tensión en la frontera ante el aumento de migrantes

Las declaraciones de Kast durante su visita a la frontera norte el 20 de noviembre marcaron un punto de quiebre en el debate migratorio chileno. Al advertir a los inmigrantes indocumentados que, si no salían voluntariamente, serían detenidos y expulsados “con lo puesto”, el candidato instaló un mensaje de máxima dureza que rápidamente tuvo repercusiones regionales.

La prensa peruana registró en los días posteriores un inusual flujo de familias venezolanas que abandonaban Chile apresuradamente. Algunas buscaban continuar su ruta hacia otros países, mientras que otras simplemente intentaban salir antes de que un eventual gobierno de Kast aplicara medidas más estrictas.

La tensión aumentó cuando el presidente peruano José Jerí anunció la declaración de un estado de emergencia en la frontera con Chile ante el incremento de migrantes. Bloomberg informó que el mandatario viajó personalmente a Tacna el 23 de noviembre para supervisar el despliegue militar y reforzar la vigilancia. La medida buscó contener el flujo irregular y responder a posibles riesgos asociados al cruce masivo.