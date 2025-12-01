HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Indignante: Defensoría del Pueblo pide liberación de Urresti | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

José Antonio Kast continua liderando las encuestas en Chile mientras se intensifica la salida de migrantes venezolanos

José Antonio Kast, exdiputado de derecha, amplió su base de apoyo gracias a alianzas clave en Chile, mientras que la candidata de izquierda enfrenta limitaciones en su crecimiento electoral tras su victoria en la primera vuelta.

Las encuestas en Chile dibujan un escenario claramente favorable para Kast. Foto: Composición LR/AFP
Las encuestas en Chile dibujan un escenario claramente favorable para Kast. Foto: Composición LR/AFP

Las últimas encuestas difundidas en Chile, justo antes de la entrada en vigor de la veda electoral, muestran un panorama favorable para José Antonio Kast, quien lidera con una ventaja de entre 12 y 16 puntos sobre la candidata de izquierda Jeannette Jara de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre. Kast, exdiputado ultracatólico y representante de la derecha dura, disputa por tercera vez la presidencia y aparece nuevamente como el favorito para llegar a La Moneda, según los sondeos publicados en las últimas horas.

En paralelo, crece la tensión migratoria en el país. Cientos de venezolanos comenzaron a abandonar Chile ante el temor de ser expulsados si Kast llega al poder, luego de que el candidato advirtiera que endurecerá las medidas migratorias. “Prefiero salir por mis propios modos a esperar que ganen y después ¿qué nos va a pasar?”, manifestó una migrante venezolana para Bloomberg.

TE RECOMENDAMOS

LOS POLÉMICOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

lr.pe

Una segunda vuelta diferente al resultado de las primarias

Las encuestas en Chile dibujan un escenario claramente favorable para Kast de cara a la segunda vuelta. Aunque la exministra Jara ganó la primera vuelta con el 26,8 %, su condición de candidata única de una amplia coalición progresista limita su margen de crecimiento. El exdiputado, que obtuvo el 23,9 % ha logrado ampliar su base electoral más allá de su votación inicial.

El respaldo del libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei —cuarto y quinto en la primera vuelta, con 13,9 % y 12,4 % respectivamente— coloca a Kast por encima del 50 % si se suman los votos de estas fuerzas. Sin embargo, para asegurar una victoria holgada, el candidato del Partido Republicano necesitará captar parte del electorado del economista populista Franco Parisi.

Los principales sondeos confirman la tendencia: Criteria le otorga a Kast una ventaja de hasta 16 puntos (51 % frente a 35 % de Jara), mientras que Panel Ciudadano UDD proyecta un panorama similar (50 % versus 34 %). Incluso la encuesta Data Influye le adjudica un 49 % ante el 34 % de la candidata oficialista. La brecha se reduce ligeramente en Cadem, que muestra un 46 % para Kast y un 34 % para Jara.

Tensión en la frontera ante el aumento de migrantes

Las declaraciones de Kast durante su visita a la frontera norte el 20 de noviembre marcaron un punto de quiebre en el debate migratorio chileno. Al advertir a los inmigrantes indocumentados que, si no salían voluntariamente, serían detenidos y expulsados “con lo puesto”, el candidato instaló un mensaje de máxima dureza que rápidamente tuvo repercusiones regionales.

La prensa peruana registró en los días posteriores un inusual flujo de familias venezolanas que abandonaban Chile apresuradamente. Algunas buscaban continuar su ruta hacia otros países, mientras que otras simplemente intentaban salir antes de que un eventual gobierno de Kast aplicara medidas más estrictas.

La tensión aumentó cuando el presidente peruano José Jerí anunció la declaración de un estado de emergencia en la frontera con Chile ante el incremento de migrantes. Bloomberg informó que el mandatario viajó personalmente a Tacna el 23 de noviembre para supervisar el despliegue militar y reforzar la vigilancia. La medida buscó contener el flujo irregular y responder a posibles riesgos asociados al cruce masivo.

Notas relacionadas
Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

LEER MÁS
Elecciones Chile 2025: cómo votar y cuál es la multa por no hacerlo en esta segunda vuelta electoral

Elecciones Chile 2025: cómo votar y cuál es la multa por no hacerlo en esta segunda vuelta electoral

LEER MÁS
Kast lidera encuestas presidenciales en Chile y supera a Jara por traspaso de votos de Parisi, Matthei y Kaiser

Kast lidera encuestas presidenciales en Chile y supera a Jara por traspaso de votos de Parisi, Matthei y Kaiser

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

LEER MÁS
Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Nasry Asfura lidera los resultados presidenciales a casi el 56%

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Nasry Asfura lidera los resultados presidenciales a casi el 56%

LEER MÁS
El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

LEER MÁS
Trump le habría exigido a Maduro que renuncie a Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

Trump le habría exigido a Maduro que renuncie a Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Mundo

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Donald Trump tilda de 'enemigo del pueblo' al NYT tras artículo que cuestiona su estado de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025