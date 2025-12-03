HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Atentado criminal y Fiscalía bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Jara rechaza que José Antonio Kast use la migración como "tema de campaña electoral" durante el debate presidencial en Chile

El cruce dejó en evidencia la distancia entre Jeannette Jara y José Antonio Kast sobre la política migratoria, sus alcances y la relación con países vecinos.

Jeannette Jara, José Antonio Kast, Chile. Foto: Composición LR
Jeannette Jara, José Antonio Kast, Chile. Foto: Composición LR

En uno de los intercambios más tensos del debate presidencial en Chile, la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, cuestionó con firmeza que José Antonio Kast utilice la migración como “tema de campaña electoral”. La discusión se produjo en un escenario donde la situación de los más de 330.000 extranjeros en condición irregular en Chile se ha convertido en un punto central de la agenda pública y un factor de fricción política.

Jara insistió en que la migración debe abordarse como un asunto de Estado, no como un recurso para generar miedo ni para tensionar las relaciones con países vecinos. Aludió especialmente al episodio reciente en la frontera con Perú, donde decenas de personas quedaron varadas tras medidas de militarización en territorio peruano, mientras el gobierno chileno aclaró que el flujo migratorio no había variado. Desde su visión, el uso político del tema solo profundiza la crisis.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA RESPONDE A QUIENES QUIEREN SILENCIARLA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Jara prevé una victoria en Chile pese a liderazgo de Kast en las encuestas a solo un día del debate presidencial

lr.pe

Migración y tensiones fronterizas: dos visiones opuestas

Durante el debate, Jara reafirmó que su postura sobre la regularización migratoria es clara: “No vamos a regularizar inmigrantes, en eso he sido bien clara”. Señaló que el Estado debe ayudar a quienes puedan obtener su documentación, pero recalcó que “no podemos regularizar en Chile a gente que entró por la ventana”. Al mismo tiempo, rechazó que se utilice el fenómeno migratorio como un elemento de campaña que pueda “generar tensiones con otros países” y desviar la discusión hacia fines electorales.

Kast, por su parte, negó usar el tema de manera electoral y respondió que se trata de “un hecho real” comparable a lo que él describe como terrorismo en el sur del país. Según él, algunos no reconocen la gravedad de la situación, a diferencia de su sector, que afirma enfrentarla directamente. Para Kast, la postura de Jara representa un “cambio de actitud” frente a la migración, lo que también utilizó como argumento para contrastar sus propuestas.

PUEDES VER: "Disparan contra Rafael Belaúnde": así informan los medios internacionales el atentado del candidato presidencial en Perú

lr.pe

Cruces personales y acusaciones por el manejo de casos internos

El debate subió de tono en el momento en que Kast acusó a Jara de haber amparado al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien enfrenta una denuncia por violación. La candidata rechazó la insinuación y respondió directamente: “Además de vincularme a Monsalve, acusado de un delito de violación, no me dejas hablar. ¿No crees que tienes un problema con las mujeres?”. Con ello, Jara trasladó la discusión hacia el trato de Kast hacia las candidatas y la actitud desplegada en el debate.

Kast replicó y señaló que, de haber estado en La Moneda, habría actuado “muy rápido” frente al caso Monsalve. Sin embargo, Jara sostuvo que las acusaciones del republicano carecían de sustento y formaban parte de una estrategia para desacreditarla. A esto sumó críticas a la trayectoria parlamentaria de su rival: “Tú estuviste 16 años en el Congreso y no sacaste ninguna ley relevante”, afirmó y puso en duda su efectividad legislativa.

PUEDES VER: Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

lr.pe

Kast promete resolver la falta de vínculos con Venezuela para ejecutar su plan migratorio

José Antonio Kast sostuvo que la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y el régimen de Nicolás Maduro no sería un impedimento para concretar su promesa de expulsar a los venezolanos indocumentados. Según afirmó, ese escenario “va a estar resuelto” en caso de que asuma la presidencia en marzo, lo que, a su juicio, permitiría avanzar en medidas que hoy están limitadas por la falta de vínculos formales con Caracas.

El candidato añadió que un eventual gobierno suyo buscaría coordinarse con Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia para establecer un mecanismo regional que facilite el retorno de ciudadanos venezolanos a su país. Kast argumentó que la cooperación con estos países permitiría superar los obstáculos logísticos y diplomáticos actuales, para obtener las condiciones necesarias para ejecutar su política migratoria de manera más efectiva.

Notas relacionadas
Jara prevé una victoria en Chile pese a liderazgo de Kast en las encuestas a solo un día del debate presidencial

Jara prevé una victoria en Chile pese a liderazgo de Kast en las encuestas a solo un día del debate presidencial

LEER MÁS
¿A quién le pertenece el territorio de la frontera entre Perú-Chile? La respuesta de la Cancillería

¿A quién le pertenece el territorio de la frontera entre Perú-Chile? La respuesta de la Cancillería

LEER MÁS
José Antonio Kast continúa liderando las encuestas en Chile mientras se intensifica la salida de migrantes venezolanos

José Antonio Kast continúa liderando las encuestas en Chile mientras se intensifica la salida de migrantes venezolanos

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump le dio un ultimátum a Maduro para que renuncie al poder en Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

Trump le dio un ultimátum a Maduro para que renuncie al poder en Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

LEER MÁS
"Disparan contra Rafael Belaúnde": así informan los medios internacionales el atentado del candidato presidencial en Perú

"Disparan contra Rafael Belaúnde": así informan los medios internacionales el atentado del candidato presidencial en Perú

LEER MÁS
Donald Trump advierte que atacará a países que trafiquen drogas a EE. UU. y menciona directamente a Colombia

Donald Trump advierte que atacará a países que trafiquen drogas a EE. UU. y menciona directamente a Colombia

LEER MÁS
Donald Trump lanza advertencia contra Maduro: “Empezaremos con los ataques por tierra”

Donald Trump lanza advertencia contra Maduro: “Empezaremos con los ataques por tierra”

LEER MÁS
Putin se reunirá con el enviado de Trump para seguir evaluando el plan de paz con Ucrania: "Está previsto mañana"

Putin se reunirá con el enviado de Trump para seguir evaluando el plan de paz con Ucrania: "Está previsto mañana"

LEER MÁS
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Mundo

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Donald Trump tilda de 'enemigo del pueblo' al NYT tras artículo que cuestiona su estado de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025