En uno de los intercambios más tensos del debate presidencial en Chile, la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, cuestionó con firmeza que José Antonio Kast utilice la migración como “tema de campaña electoral”. La discusión se produjo en un escenario donde la situación de los más de 330.000 extranjeros en condición irregular en Chile se ha convertido en un punto central de la agenda pública y un factor de fricción política.

Jara insistió en que la migración debe abordarse como un asunto de Estado, no como un recurso para generar miedo ni para tensionar las relaciones con países vecinos. Aludió especialmente al episodio reciente en la frontera con Perú, donde decenas de personas quedaron varadas tras medidas de militarización en territorio peruano, mientras el gobierno chileno aclaró que el flujo migratorio no había variado. Desde su visión, el uso político del tema solo profundiza la crisis.

Migración y tensiones fronterizas: dos visiones opuestas

Durante el debate, Jara reafirmó que su postura sobre la regularización migratoria es clara: “No vamos a regularizar inmigrantes, en eso he sido bien clara”. Señaló que el Estado debe ayudar a quienes puedan obtener su documentación, pero recalcó que “no podemos regularizar en Chile a gente que entró por la ventana”. Al mismo tiempo, rechazó que se utilice el fenómeno migratorio como un elemento de campaña que pueda “generar tensiones con otros países” y desviar la discusión hacia fines electorales.

Kast, por su parte, negó usar el tema de manera electoral y respondió que se trata de “un hecho real” comparable a lo que él describe como terrorismo en el sur del país. Según él, algunos no reconocen la gravedad de la situación, a diferencia de su sector, que afirma enfrentarla directamente. Para Kast, la postura de Jara representa un “cambio de actitud” frente a la migración, lo que también utilizó como argumento para contrastar sus propuestas.

Cruces personales y acusaciones por el manejo de casos internos

El debate subió de tono en el momento en que Kast acusó a Jara de haber amparado al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien enfrenta una denuncia por violación. La candidata rechazó la insinuación y respondió directamente: “Además de vincularme a Monsalve, acusado de un delito de violación, no me dejas hablar. ¿No crees que tienes un problema con las mujeres?”. Con ello, Jara trasladó la discusión hacia el trato de Kast hacia las candidatas y la actitud desplegada en el debate.

Kast replicó y señaló que, de haber estado en La Moneda, habría actuado “muy rápido” frente al caso Monsalve. Sin embargo, Jara sostuvo que las acusaciones del republicano carecían de sustento y formaban parte de una estrategia para desacreditarla. A esto sumó críticas a la trayectoria parlamentaria de su rival: “Tú estuviste 16 años en el Congreso y no sacaste ninguna ley relevante”, afirmó y puso en duda su efectividad legislativa.

Kast promete resolver la falta de vínculos con Venezuela para ejecutar su plan migratorio

José Antonio Kast sostuvo que la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y el régimen de Nicolás Maduro no sería un impedimento para concretar su promesa de expulsar a los venezolanos indocumentados. Según afirmó, ese escenario “va a estar resuelto” en caso de que asuma la presidencia en marzo, lo que, a su juicio, permitiría avanzar en medidas que hoy están limitadas por la falta de vínculos formales con Caracas.

El candidato añadió que un eventual gobierno suyo buscaría coordinarse con Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia para establecer un mecanismo regional que facilite el retorno de ciudadanos venezolanos a su país. Kast argumentó que la cooperación con estos países permitiría superar los obstáculos logísticos y diplomáticos actuales, para obtener las condiciones necesarias para ejecutar su política migratoria de manera más efectiva.