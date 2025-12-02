José Antonio Kast es el candidato favorito a ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile. Jeannette Jara aún espera revertir. | Composición LR

La candidata progresista chilena Jeannette Jara defendió este domingo que aún es posible revertir los pronósticos que le dan una desventaja de dos dígitos frente a José Antonio Kast en la segunda vuelta del 14 de diciembre. "Yo no creo en los imposibles, creo en el trabajo duro y en las convicciones", señaló en un acto en la periferia de Santiago, en el inicio de su despliegue territorial de los últimos 12 días de campaña.

Los sondeos publicados coinciden en que Kast llega como el claro favorito para enfrentar el balotaje, con ventajas que oscilan entre los 12 y los 16 puntos. El escenario elevó la expectativa sobre los debates presidenciales, donde Jara, la más votada en la primera vuelta, espera acortar distancia. Ambos encuentros, organizados por Archi y Anatel, serán las últimas oportunidades televisadas para contrastar propuestas antes del voto obligatorio.

¿Cuándo y a qué hora serán los debates presidenciales en Chile?

El debate presidencial de Archi, organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, se realizará el miércoles 3 de diciembre a las 8.00 a. m. (6.00 a. m. en Perú) y será transmitido por todas las radios asociadas a la organización a nivel nacional, además de sus plataformas digitales. La instancia buscará profundizar en temas económicos, seguridad pública y reformas sociales, según informó la asociación en su programación oficial.

El debate presidencial de Anatel, considerado el más influyente previo a una segunda vuelta, está agendado para el martes 9 de diciembre a las 21.00 horas (19.00 p.m. en Perú). El evento será transmitido por los canales agrupados en la Asociación Nacional de Televisión: Canal 13, Mega, TVN, CHV, TV+ y La Red, así como por sus plataformas digitales.

¿Cómo van las encuestas presidenciales previas al balotaje?

Los principales sondeos divulgados antes del inicio de la veda electoral muestran un escenario favorable para José Antonio Kast. La encuesta Criteria Research otorga al candidato del Partido Republicano un 51% de intención de voto frente al 35% de Jara, marcando una diferencia de 16 puntos. El estudio revela que Kast logró capturar el apoyo de votantes de derecha que en primera vuelta respaldaron a Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.

Otra medición, Panel Ciudadano UDD, sitúa a Kast con un 50% y a Jara con un 34%, reforzando la tendencia de una ventaja cómoda para el candidato de derecha dura. El informe destaca que el republicano ha sumado apoyo entre electores de clase media, preocupados por seguridad y economía, mientras que Jara mantiene un fuerte respaldo en sectores jóvenes y urbanos.

La encuesta Data Influye también coincide en este panorama: Kast aparece con 49% frente al 34% de Jara. Incluso el sondeo Cadem, históricamente más competitivo, señala una diferencia de 12 puntos: 46% para Kast y 34% para Jara. Todas las encuestas apuntan a un balotaje inclinado a la derecha, aunque los debates podrían modificar el escenario.

Escalada migratoria y repercusiones en la frontera Perú–Chile

La campaña presidencial ha impactado de manera directa en el flujo migratorio de la frontera norte, donde cientos de venezolanos comenzaron a abandonar Chile ante el temor de medidas más estrictas si Kast llega a la presidencia. Durante una visita el 20 de noviembre, el candidato advirtió que los migrantes irregulares serían “detenidos y expulsados con lo puesto” si no salían voluntariamente del país. La advertencia fue ampliamente difundida y generó un éxodo súbito.

En los días posteriores, medios peruanos registraron un aumento inusual de familias venezolanas cruzando desde Arica hacia Tacna, muchas de ellas sin documentos regulares y temerosas de futuros operativos migratorios. Varias declararon a Bloomberg que preferían “salir por sus propios medios” antes de enfrentar expulsiones forzadas si Kast asume la presidencia.

La tensión escaló cuando el presidente peruano José Jerí declaró el estado de emergencia en la frontera con Chile, explicando que el incremento del flujo migratorio requería presencia policial y militar para evitar riesgos de desbordes. La medida, confirmada por el propio Jerí durante una visita a Tacna el 23 de noviembre, implicó refuerzo militar, instalación de carpas y control en pasos no habilitados.