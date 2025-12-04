HOYSuscripcion LR Focus

¿Cómo van las encuestas en Chile? Este es el favorito entre Jara y Kast en la segunda vuelta presidencial

Con la segunda vuelta presidencial en Chile acercándose, los sondeos muestran una clara ventaja para José Antonio Kast sobre Jeannette Jara, aunque la disputa aún está abierta.

Composición LR

Chile se prepara para la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, que enfrentará a Jeannette Jara, candidata del gobierno de izquierda, y José Antonio Kast, representante de la ultraderecha. A medida que se acercan las elecciones, las encuestas muestran a Kast como el favorito. Sin embargo, los votantes todavía tienen tiempo para decidir, y Jara sigue buscando apoyo de otros sectores.

La campaña se ha centrado principalmente en temas como la inseguridad y la migración, que han generado un fuerte debate entre los dos candidatos. Kast ha propuesto medidas de mano dura, mientras que Jara busca un enfoque más inclusivo y social. La economía también juega un papel importante, con ambos candidatos presentando diferentes soluciones para mejorar la situación del país.

PUEDES VER: Elecciones Chile 2025: cómo votar y cuál es la multa por no hacerlo en esta segunda vuelta electoral

¿Quién va ganando las elecciones en Chile?

Las últimas encuestas en Chile muestran a José Antonio Kast con una clara ventaja, obteniendo un 51,1% de la intención de voto, según los promedios calculados por Cadem y DatosRTVE. Por otro lado, Jeannette Jara se mantiene en el 34,9%. La diferencia sigue siendo considerable, pero no definitiva, y todo puede cambiar en los próximos días a medida que avance la campaña.

Sin embargo, las encuestas también muestran que Jara podría lograr una recuperación si logra captar el apoyo de votantes de otros candidatos que quedaron fuera de la contienda, como Franco Parisi y Evelyn Matthei. Aunque la ventaja de Kast parece sólida, Jara sigue siendo un contendiente fuerte, y las propuestas de ambos continúan marcando la agenda política del país.

PUEDES VER: Elecciones Chile 2025: ¿Cómo cambiar mi domicilio electoral antes de la segunda vuelta presidencial?

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Chile?

La segunda vuelta presidencial en Chile se llevará a cabo el 14 de diciembre de 2025, en una jornada que definirá al nuevo presidente del país para el período 2026-2030. Más de 15,7 millones de ciudadanos están convocados a las urnas, en un evento electoral que será obligatorio, salvo excepciones legales para quienes se encuentren en el extranjero.

El resultado de estas elecciones será crucial para el futuro de Chile. Después de un periodo de fuertes protestas y descontento social, los chilenos decidirán si continúan con un proyecto de gobierno progresista bajo Jeannette Jara o si optan por el giro conservador propuesto por José Antonio Kast. Las encuestas previas indican una victoria para Kast, pero la participación y el resultado final dependerán de los votantes indecisos y las dinámicas de la campaña en estos días previos.

