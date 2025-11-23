Kast lidera encuestas presidenciales en Chile y supera a Jara por traspaso de votos de Parisi, Matthei y Kaiser
Una última encuesta de Panel Ciudadano UDD, publicada este domingo, reveló que Kast está un paso adelante de Jara en la disputa por la presidencia en Chile.
José Antonio Kast lidera la carrera por la presidencia en Chile. Una encuesta de Panel Ciudadano UDD reveló que obtendría cerca de la mitad de los votos de quienes apoyaron a Franco Parisi y Evelyn Matthei, además de captar prácticamente la totalidad de los que obtuvo Johannes Kaiser. Con ese traspaso, superaría a Jara en la segunda vuelta presidencial programada para el domingo 14 de diciembre.
Según la empresa especializada en proyecciones, en un escenario de base 100 —sin considerar votos nulos ni blancos— José Antonio Kast obtendría el 59% de las preferencias frente al 41% de Jeannette Jara. Con ese resultado, Kast sucedería a Gabriel Boric y asumiría la conducción de Chile por los próximos cuatro años.
Kast exige la salida de migrantes en situación irregular de Chile
En medio de la polémica por la situación de los migrantes en Chile, José Antonio Kast difundió un video en el que dio un plazo de 111 días para que quienes estén en condición irregular abandonen el país. De no hacerlo, advirtió que serán detenidos y expulsados.
El video, grabado desde la frontera con Perú, mostró a Kast en un tono desafiante al asegurar que habrá sanciones para quienes colaboren con personas sin documentación. Serán penalizados quienes transporten, provean bienes o faciliten la permanencia irregular de migrantes.
Kast toma Inca Kola durante actividades de campaña
Tras reforzar su discurso migratorio, José Antonio Kast sorprendió a los presentes cuando pidió una pausa y aceptó una botella de Inca Kola, bebida conocida en Perú como “emblema nacional”.
Luego de este curioso momento, compartido a través de su cuenta en Instagram, siguió el recorrido entre saludos, fotografías y llamados a votar, en un ambiente más distendido.