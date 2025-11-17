HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza
Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     
Mundo

"Una victoria de Kast no sería lo mejor para el Perú", advierte Farid Kahhat tras resultados de primera vuelta en Chile

En entrevista con La República, el especialista Farid Kahhat analizó el avance de Jeannette Jara y José Antonio Kast a la segunda vuelta en Chile.

La victoria de Kast significaría una derrota para el Perú, según Farid.
La victoria de Kast significaría una derrota para el Perú, según Farid.

Tras el avance de Jeannette Jara y José Antonio Kast a la segunda vuelta presidencial en Chile, Farid Kahhat señaló que candidaturas como las de Franco Parisi o Evelyn Matthei habrían sido opciones más convenientes. Argumentó que una de las propuestas de Kast —cerrar la frontera con el Perú— afectaría el comercio, especialmente a quienes residen en el norte chileno, como en la zona de Tacna, según sus propias declaraciones.

"Kast no es la mejor alternativa para el Perú en lo absoluto. Hubiera sido preferible Jara, Parisi o incluso Matthei. De hecho, Kast es aún peor que Kaiser. Ha propuesto cerrar la frontera tanto con Bolivia como con el Perú, y eso es algo que debe analizarse. Pregúntenles a los tacneños, cuya economía depende en parte del comercio con el norte de Chile, si lo ven con buenos ojos", declaró en entrevista para el canal de YouTube de La República.

TE RECOMENDAMOS

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Según el actual panorama electoral en Chile, José Antonio Kast parte con ventaja frente a Jeannette Jara de cara a la segunda vuelta, prevista para el domingo 14 de diciembre, en la que la derecha podría regresar al poder tras la gestión de Gabriel Boric.

PUEDES VER: China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

lr.pe

¿Una comparación con Perú?

Durante la transmisión de las elecciones en Chile y Ecuador, se destacó la actitud de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, quienes felicitaron a Kast y Jara y reconocieron su derrota. Se trazó un contraste con el caso peruano, aludiendo a una candidata que aún no acepta los resultados electorales, ante lo cual Farid Kahhat respondió.

"Si ella hubiera hecho una oposición constructiva, probablemente hoy sería la presidenta del Perú. Recordemos que en aquella elección obtuvo cerca del 40 % en primera vuelta, pero optó por sabotear a todo gobierno surgido desde entonces".

PUEDES VER: Donald Trump exige publicar los archivos de Epstein mientras crecen las críticas que lo vinculan al caso

lr.pe

Antecedentes de fraude en América Latina

Farid Kahhat advirtió que, aunque en Chile existe una sólida tradición de respeto a la institucionalidad democrática, el país no está completamente blindado frente a discursos de deslegitimación electoral.

Como antecedentes regionales, mencionó que figuras como Javier Milei en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil promovieron la idea de fraude incluso antes de los comicios, lo que refleja una tendencia creciente en América Latina a desconocer resultados cuando no son favorables.

Notas relacionadas
Kast y Jara pasan a segunda vuelta: estas son las claves para entender el nuevo mapa político de Chile tras elecciones

Kast y Jara pasan a segunda vuelta: estas son las claves para entender el nuevo mapa político de Chile tras elecciones

LEER MÁS
El balance de las elecciones en Chile y el escenario Jara-Kast rumbo a la segunda vuelta presidencial

El balance de las elecciones en Chile y el escenario Jara-Kast rumbo a la segunda vuelta presidencial

LEER MÁS
Nuevo Congreso de Chile se mantiene en empate técnico tras resultados preliminares de Servel: ¿a qué candidato le favorece más?

Nuevo Congreso de Chile se mantiene en empate técnico tras resultados preliminares de Servel: ¿a qué candidato le favorece más?

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puesto ocupa Perú?

El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puesto ocupa Perú?

LEER MÁS
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
Trump deslinda de los condicionales y asegura que hablará con Maduro en medio de tensiones con Venezuela: "En algún momento"

Trump deslinda de los condicionales y asegura que hablará con Maduro en medio de tensiones con Venezuela: "En algún momento"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Mundo

Tribunal de Bangladesh sentencia a muerte a exprimera ministra por presuntos crímenes durante protestas

Ecuador celebra la victoria del “No” como triunfo ciudadano y un gran revés para Daniel Noboa en el referéndum

Kast y Jara pasan a segunda vuelta: estas son las claves para entender el nuevo mapa político de Chile tras elecciones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025