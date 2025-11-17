Tras el avance de Jeannette Jara y José Antonio Kast a la segunda vuelta presidencial en Chile, Farid Kahhat señaló que candidaturas como las de Franco Parisi o Evelyn Matthei habrían sido opciones más convenientes. Argumentó que una de las propuestas de Kast —cerrar la frontera con el Perú— afectaría el comercio, especialmente a quienes residen en el norte chileno, como en la zona de Tacna, según sus propias declaraciones.

"Kast no es la mejor alternativa para el Perú en lo absoluto. Hubiera sido preferible Jara, Parisi o incluso Matthei. De hecho, Kast es aún peor que Kaiser. Ha propuesto cerrar la frontera tanto con Bolivia como con el Perú, y eso es algo que debe analizarse. Pregúntenles a los tacneños, cuya economía depende en parte del comercio con el norte de Chile, si lo ven con buenos ojos", declaró en entrevista para el canal de YouTube de La República.

Según el actual panorama electoral en Chile, José Antonio Kast parte con ventaja frente a Jeannette Jara de cara a la segunda vuelta, prevista para el domingo 14 de diciembre, en la que la derecha podría regresar al poder tras la gestión de Gabriel Boric.

¿Una comparación con Perú?

Durante la transmisión de las elecciones en Chile y Ecuador, se destacó la actitud de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, quienes felicitaron a Kast y Jara y reconocieron su derrota. Se trazó un contraste con el caso peruano, aludiendo a una candidata que aún no acepta los resultados electorales, ante lo cual Farid Kahhat respondió.

"Si ella hubiera hecho una oposición constructiva, probablemente hoy sería la presidenta del Perú. Recordemos que en aquella elección obtuvo cerca del 40 % en primera vuelta, pero optó por sabotear a todo gobierno surgido desde entonces".

Antecedentes de fraude en América Latina

Farid Kahhat advirtió que, aunque en Chile existe una sólida tradición de respeto a la institucionalidad democrática, el país no está completamente blindado frente a discursos de deslegitimación electoral.

Como antecedentes regionales, mencionó que figuras como Javier Milei en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil promovieron la idea de fraude incluso antes de los comicios, lo que refleja una tendencia creciente en América Latina a desconocer resultados cuando no son favorables.