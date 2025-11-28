HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Elecciones Chile 2025: cómo votar y cuál es la multa por no hacerlo en esta segunda vuelta electoral

Miles de personas acudirán de nuevo a las urnas en una segunda vuelta entre la candidata de izquierda Jeannette Jara y el candidato de ultraderecha José Antonio Kast.

El voto obligatorio estará presente en la segunda vuelta electoral en Chile. Foto: AFP
El voto obligatorio estará presente en la segunda vuelta electoral en Chile. Foto: AFP

El domingo 14 de diciembre, se realizará la segunda vuelta electoral en Chile que definirán al sucesor de Gabriel Boric. En estos comicios la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, se enfrentará contra el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quienes pasaron a la segunda vuelta con 26,8% y 23,9% de apoyo, respectivamente.

¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta?

La segunda vuelta forma parte del mismo proceso electoral, por lo que el voto obligatorio se mantiene para todas los ciudadanos chilenos mayores de edad que estén habilitadas para sufragar. El 14 de diciembre, cada elector deberá acudir al local que le asignó Servel.

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

¿Cuáles es la multa por no votar en las elecciones de chile 2025?

Quienes no voten ese día se exponen a una multa que van desde 0,5 hasta 1,5 UTM, lo que equivale aproximadamente a una suma de 35.000 a 105.000 pesos chilenos En cambio, las personas extranjeras habilitadas y quienes emiten su voto desde el extranjero no están sujetas a multas.

¿Qué hago si no puedo votar?

Si una persona no pudo asistir a votar, deberá esperar la citación del Juzgado de Policía Local para acreditar alguna de las causales que contempla la ley. Entre ellas se encuentran:

  • Haber estado fuera del país el día de la votación.
  • Presentar certificados médicos o licencias que acrediten enfermedad.
  • Estar a más de 200 kilómetros del local de votación, con constancia emitida por Carabineros el mismo día.
  • Cumplir funciones electorales establecidas por la normativa.
  • Contar con certificación o calificación de discapacidad.
  • Enfrentar un impedimento grave, evaluado por el juez competente.

Las autoridades recomiendan conservar todos los documentos que respalden la situación. Además, Carabineros informará oportunamente la forma en que se emitirán las constancias correspondientes para la segunda vuelta.

Cómo revisar tu local y mesa para sufragar en la segunda vuelta

El Servel mantiene habilitada su plataforma oficial para consultar los datos electorales. Allí es posible conocer el local de votación, el número de mesa y cualquier eventual designación como vocal.

Para obtener esa información, basta con ingresar el RUN en el sitio del organismo electoral y verificar el detalle que estará disponible antes de la jornada del 14 de diciembre.

