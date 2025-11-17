Nuevo Congreso de Chile se mantiene en empate técnico tras resultados preliminares de Servel: ¿a qué candidato le favorece más?

El nuevo Congreso, electo para el periodo 2026-2030, presenta un escenario diverso, donde el partido de Franco Parisi aportó 14 nuevos diputados. | ATON

Chile llevó a cabo unas elecciones históricas el pasado 16 de noviembre que culminó con la decisión de definir la Presidencia por balotaje el próximo 14 de diciembre de 2025. Esta segunda vuelta electoral será debatida por los extremos; por un lado, la izquierdista Jeannette Jara y, por el otro, el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast.

Además, tras el avance del conteo de votos por el Servicio Electoral de Chile (Servel), también se definieron los matices de quiénes ocuparán las 178 curules que entraron en debate en el Congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Baja.

¿Cómo queda repartido el Congreso electo de Chile 2026-2030?

Según anunció Servel, la derecha y la izquierda, en ambas cámaras del Congreso electo, se mantienen en empate técnico y ninguno reporta una mayoría absoluta (78). Sin embargo, los resultados muestran un avance importante de la derecha en el Parlamento, obteniendo un total de 76 escaños en la Cámara de Diputados y 11 curules en el Senado, el cual fue sometido a elecciones parciales, donde se renovaron únicamente 23 puestos.

En ese sentido, al 99,96% del total de mesas escrutadas, en la Cámara Baja del Congreso, las coaliciones y partidos que lograron obtener curules para el nuevo periodo son:

Verdes, Regionalistas y Humanistas: 3 escaños, los cuales se dividen en 2 curules para la Federación Regionalista Verde Social y 1 para el Partido Acción Humanista.

Unidad por Chile: 61 escaños, siendo 8 curules para el Partido Demócrata Cristiano, 9 para Partido por la Democracia, 11 para el Partido Socialista de Chile, 11 para el Partido Comunista de Chile, 2 para el Partido Radical de Chile, 3 para el Partido Liberal de Chile y 17 para el Frente Amplio.

Partido de la Gente con 14 escaños.

Chile Grande y Unido: 34 escaños, de los cuales 13 curules son para Renovación Nacional, 18 para Unión Demócrata Independiente, 2 para Evolución Política y 1 para Partido Demócratas Chile.

Cambio por Chile: 42 escaños, de los cuales 31 son para el Partido Republicano de Chile, 3 para el Partido Social Cristiano y 8 para el Partido Nacional Libertario.

1 curul para candidaturas independientes.

Por otro lado, el Senado parcial elegido, al 100% del conteo de votos, se conformará, por regiones, de la siguiente manera:

Arica y Parinacota: Vlado Mirosevic Verdugo (Partido Liberal de Chile) y Enrique Lee Flores (Partido Demócratas).

Tarapacá: Danisa Astudillo (Partido Socialista) y Renzo Trisotti (Partido Republicano).

Atacama: Yasna Provoste (Partido Demócrata Cristiano) y Daniella Cicardini (Partido Socialista).

Valparaíso: Karol Cariola (Partido Comunista), Diego Ibáñez (Frente Amplio), Andrés Longton (Renovación Nacional), Camila Flores (Renovación Nacional) y Arturo Squella (Partido Republicano).

Maule: Paulina Vodanovic (Partido Socialista), Beatriz Sánchez (Frente Amplio), Andrea Balladares Letelier (Renovación Nacional), Cristian Vial Maceratta (Partido Republicano) e Ignacio Urrutia Bonilla (Partido Republicano).

La Araucanía: Francisco Huenchumilla Jaramillo (Partido Demócrata Cristiano), Ricardo Celis Araya (Partido por la Democracia), Miguel Becker Alvear (Renovación Nacional), Rodolfo Carter Fernández (Partido Republicano) y Vanessa Kaiser Barents-Von Hohenhagen (Partido Nacional Libertario).

Aysén: Miguel Ángel Calisto Águila (Federación Regionalista Verde Social) y Ximena Órdenes Neira (Partido por la Democracia).

¿A qué candidato le favorece la elección del nuevo Congreso en Chile?

Las elecciones parlamentarias culminaron con 76 escaños repartidos para la oposición, 64 curules para el oficialismo, 14 asientos para el populismo y 1 independiente. Si bien la derecha no hizo mayoría absoluta, estuvo cerca de obtenerla, con poco menos de la mitad de la Cámara de Diputados bajo su control, la figura del Congreso electo, en cuestión de impulsar leyes, favorecería a la candidatura de José Antonio Kast, de ganar la Presidencia en diciembre, con un gran apoyo; sin embargo, aún les faltan dos diputados para ser mayoría.

Cabe recordar que el populista Franco Parisi, excandidato presidencial de la última jornada, logró ingresar a 14 nuevos diputados a la Cámara Baja, por lo que, tanto el oficialismo como la oposición, tendrán una oportunidad para captar un importante apoyo de este grupo.

En el Senado, la figura no es tan distinta. En la elección parcial de la Cámara Alta, de los 23 escaños disponibles, la derecha obtuvo 11 curules, mientras que el oficialismo ganó 12. Esta parte del Parlamento funge como un órgano revisor y equilibrador de la Cámara de Diputados, otorgando un equilibrio al Legislativo.