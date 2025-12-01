HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Mundo

Suiza rechaza impuesto del 50% a las grandes riquezas para luchar contra la crisis climática

Con casi el 80% de rechazo, el pueblo suizo le dijo 'no' a la propuesta impulsada por la juventud socialista que buscaba solucionar el problema de una forma "socialmente justa".

El referéndum en Suiza también incluyó una medida para el servicio militar obligatorio de mujeres.
El referéndum en Suiza también incluyó una medida para el servicio militar obligatorio de mujeres. | AFP | Fabrice Coffrini

El domingo 30 de noviembre, Suiza rechazó en referéndum la propuesta impulsada por jóvenes socialistas, que buscaba imponer un impuesto del 50% a las grandes riquezas heredadas de 50 millones de francos suizos o más (equivalente a aproximadamente US$53 millones), con el objetivo de usar ese dinero en la lucha contra la actual crisis climática.

La población mostró su inconformidad con este proyecto de forma casi unánime. El 78,2% de los electores marcó el 'no', al considerar la propuesta una amenaza para la economía del país. Según indicaron, “el nuevo impuesto podría disuadir a otras personas ricas de instalarse en Suiza”.

TE RECOMENDAMOS

LOS POLÉMICOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Eurocámara plantea definir en 16 años la edad mínima para el uso de redes sociales e inteligencia artificial

lr.pe

Fracaso para la izquierda en Suiza

El ala juvenil de los socialdemócratas de izquierda, conocida como JUSO, fue la principal impulsora del referéndum. Propusieron financiar proyectos para reducir los efectos de la crisis climática mediante una medida inspirada en Noruega, donde se reforzó el gravamen al patrimonio y se emprendieron iniciativas similares.

“Los superricos heredan miles de millones; nosotros heredamos crisis. Con la propuesta, se combatiría la crisis climática de forma socialmente justa y se permitiría transformar toda la economía en esa dirección”, afirmaron quienes respaldaron la iniciativa. Según sus promotores, esta ayudaría a Suiza a alcanzar su meta de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050.

Críticos y medios internacionales estimaron que la aprobación de la medida —que también alcanzaba a cónyuges, descendientes y donaciones a instituciones públicas y organizaciones— habría afectado al menos a 2.500 contribuyentes. Por su parte, el Gobierno instó a rechazar la propuesta, argumentando que su implementación podría provocar el retiro de personas adineradas del país, lo que disminuiría la recaudación fiscal general.

Quienes apoyaron la medida sostuvieron que esta era coherente con la realidad suiza, ya que la riqueza acumulada por los sectores más acaudalados asciende a unos 900.000 millones de euros, casi equivalente al PBI nacional. Aseguran que este grupo contribuye de forma significativa a la crisis climática mediante el uso de jets privados, yates y la compra de poder e influencia política. “Un superrico suizo produce, en pocas horas, más dióxido de carbono que una persona promedio en toda su vida”, señalaron.

PUEDES VER: Fiscalía italiana pide pena de cárcel para influencer Chiara Ferragni por acusación de fraude

lr.pe

Suiza también rechazó el servicio militar obligatorio para mujeres

El referéndum incluyó una segunda propuesta que buscaba incorporar a las mujeres al servicio militar obligatorio. Esta también fue rechazada masivamente, con un 84,15% de votos en contra. El Parlamento —conformado por representantes de la derecha, socialistas, liberales y de centro— recomendó votar por el 'no'.

La organización Por una Suiza, promotora de la iniciativa, argumentó que el rol de las mujeres en temas como ciberseguridad, fallas energéticas o desastres climáticos justifica su inclusión en tareas de defensa nacional. También plantearon extender el concepto de seguridad a ámbitos como el clima, la alimentación y la asistencia social.

La consulta se dio en un contexto donde diversos países europeos buscan reforzar su estructura militar, preocupados por la guerra en Ucrania y la posibilidad de agresiones contra sus territorios.

Notas relacionadas
Meta pagará 542 millones de euros a medios españoles por uso incorrecto de datos personales de sus usuarios en publicidad

Meta pagará 542 millones de euros a medios españoles por uso incorrecto de datos personales de sus usuarios en publicidad

LEER MÁS
España: detienen a dos monjas excomulgadas por presunta venta de obras robadas de convento

España: detienen a dos monjas excomulgadas por presunta venta de obras robadas de convento

LEER MÁS
Iván Cepeda, candidato de izquierda, lidera la intención de votos para las presidenciales en Colombia con el aval de Petro

Iván Cepeda, candidato de izquierda, lidera la intención de votos para las presidenciales en Colombia con el aval de Petro

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

LEER MÁS
Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Nasry Asfura y Salvador Nasralla empatan en los resultados al 57% del escrutinio

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Nasry Asfura y Salvador Nasralla empatan en los resultados al 57% del escrutinio

LEER MÁS
Trump le habría exigido a Maduro que renuncie a Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

Trump le habría exigido a Maduro que renuncie a Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

LEER MÁS
El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Mundo

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Donald Trump tilda de 'enemigo del pueblo' al NYT tras artículo que cuestiona su estado de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025