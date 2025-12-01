Suiza rechaza impuesto del 50% a las grandes riquezas para luchar contra la crisis climática

El referéndum en Suiza también incluyó una medida para el servicio militar obligatorio de mujeres. | AFP | Fabrice Coffrini

El domingo 30 de noviembre, Suiza rechazó en referéndum la propuesta impulsada por jóvenes socialistas, que buscaba imponer un impuesto del 50% a las grandes riquezas heredadas de 50 millones de francos suizos o más (equivalente a aproximadamente US$53 millones), con el objetivo de usar ese dinero en la lucha contra la actual crisis climática.

La población mostró su inconformidad con este proyecto de forma casi unánime. El 78,2% de los electores marcó el 'no', al considerar la propuesta una amenaza para la economía del país. Según indicaron, “el nuevo impuesto podría disuadir a otras personas ricas de instalarse en Suiza”.

Fracaso para la izquierda en Suiza

El ala juvenil de los socialdemócratas de izquierda, conocida como JUSO, fue la principal impulsora del referéndum. Propusieron financiar proyectos para reducir los efectos de la crisis climática mediante una medida inspirada en Noruega, donde se reforzó el gravamen al patrimonio y se emprendieron iniciativas similares.

“Los superricos heredan miles de millones; nosotros heredamos crisis. Con la propuesta, se combatiría la crisis climática de forma socialmente justa y se permitiría transformar toda la economía en esa dirección”, afirmaron quienes respaldaron la iniciativa. Según sus promotores, esta ayudaría a Suiza a alcanzar su meta de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050.

Críticos y medios internacionales estimaron que la aprobación de la medida —que también alcanzaba a cónyuges, descendientes y donaciones a instituciones públicas y organizaciones— habría afectado al menos a 2.500 contribuyentes. Por su parte, el Gobierno instó a rechazar la propuesta, argumentando que su implementación podría provocar el retiro de personas adineradas del país, lo que disminuiría la recaudación fiscal general.

Quienes apoyaron la medida sostuvieron que esta era coherente con la realidad suiza, ya que la riqueza acumulada por los sectores más acaudalados asciende a unos 900.000 millones de euros, casi equivalente al PBI nacional. Aseguran que este grupo contribuye de forma significativa a la crisis climática mediante el uso de jets privados, yates y la compra de poder e influencia política. “Un superrico suizo produce, en pocas horas, más dióxido de carbono que una persona promedio en toda su vida”, señalaron.

Suiza también rechazó el servicio militar obligatorio para mujeres

El referéndum incluyó una segunda propuesta que buscaba incorporar a las mujeres al servicio militar obligatorio. Esta también fue rechazada masivamente, con un 84,15% de votos en contra. El Parlamento —conformado por representantes de la derecha, socialistas, liberales y de centro— recomendó votar por el 'no'.

La organización Por una Suiza, promotora de la iniciativa, argumentó que el rol de las mujeres en temas como ciberseguridad, fallas energéticas o desastres climáticos justifica su inclusión en tareas de defensa nacional. También plantearon extender el concepto de seguridad a ámbitos como el clima, la alimentación y la asistencia social.

La consulta se dio en un contexto donde diversos países europeos buscan reforzar su estructura militar, preocupados por la guerra en Ucrania y la posibilidad de agresiones contra sus territorios.