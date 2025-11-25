HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Fiscalía italiana pide pena de cárcel para influencer Chiara Ferragni por acusación de fraude

En 2022, Ferragni promocionó un pandoro de Navidad cuyas ventas estaban destinadas a la caridad; sin embargo, la investigación determinó que la donación nunca se realizó.

La mujer de 38 años niega las acusaciones e insiste en que siempre actuó de buena fe.
La mujer de 38 años niega las acusaciones e insiste en que siempre actuó de buena fe. | Foto: AFP

La fiscalía de Milán, en Italia, pidió una pena de un año y ocho meses de cárcel para la influencer Chiara Ferragni, acusada de fraude por la promoción de productos supuestamente destinados a fines caritativos.

Ferragni, una estrella de las redes sociales con 28 millones de seguidores, es acusada de fraude por haber promovido un pandoro de Navidad, un dulce parecido al panetón, cuyas ventas estaban destinadas a fines caritativos.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Activistas tiñen de verde el Gran Canal de Venecia para denunciar inacción climática en plena COP30

lr.pe

En una audiencia a puertas cerradas en un tribunal de Milán, Chiara Ferragni, de 38 años, negó las acusaciones y afirmó que actuó de buena fe, afirmó su abogado, Giuseppe Iannaccone.

Ferragni aseguró tras la vista que está confiada. La defensa todavía tiene una última oportunidad de argumentar su caso en una audiencia el 19 de diciembre y se espera que el veredicto se pronuncie en enero.

Los cargos por fraude agravado tienen una pena de hasta cinco años de prisión en Italia, pero es poco probable que Chiara Ferragni vaya a la cárcel si recibe una pena de menos de dos años.

Ferragni inició su carrera en internet en 2009 con un blog de moda titulado "The Blonde Salad" y se volvió una estrella de internet que hizo colaboraciones con marcas como Dior, Chanel ou Tod's.

Sus redes sociales mostraban una vida de glamour junto a su pareja de entonces, el rapero Fedez, de quien se separó en 2024.

PUEDES VER: Trump genera polémica al lanzar incómodo comentario a primera ministra de Italia: "Me arriesgo, pero es cierto"

lr.pe

En 2022, Chiara Ferragni promocionó "Pandoro Pink Christmas", un pan dulce tradicional fabricado por Balocco, que supuestamente permitiría recolectar fondos para niños hospitalizados en un centro en Turín.

La Autoridad Italiana de Competencia (AGCM) determinó a finales de 2023 que una única donación de 50.000 euros (57.000 de dólares) había sido entregada al hospital por Balocco, pero meses antes.

A finales de 2023, la entidad impuso una multa de un millón de euros a dos empresas ligadas a Chiara Ferragni por prácticas comerciales desleales por este asunto y Balocco recibió una sanción de 420.000 euros.

La AGCM también investigó los huevos de Pascua de la marca Ferragni comercializados en 2021 y 2022, también relacionados con una iniciativa de caridad.

Notas relacionadas
Activistas tiñen de verde el Gran Canal de Venecia para denunciar inacción climática en plena COP30

Activistas tiñen de verde el Gran Canal de Venecia para denunciar inacción climática en plena COP30

LEER MÁS
Trump genera polémica al lanzar incómodo comentario a primera ministra de Italia: "Me arriesgo, pero es cierto"

Trump genera polémica al lanzar incómodo comentario a primera ministra de Italia: "Me arriesgo, pero es cierto"

LEER MÁS
Hombre genera indignación al orinar en el altar de la Basílica de San Pedro delante de cientos de fieles en Roma

Hombre genera indignación al orinar en el altar de la Basílica de San Pedro delante de cientos de fieles en Roma

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

LEER MÁS
Ucrania realizó cambios en el 'plan de paz' y reduce a 19 puntos la propuesta planteada por Rusia y Estados Unidos

Ucrania realizó cambios en el 'plan de paz' y reduce a 19 puntos la propuesta planteada por Rusia y Estados Unidos

LEER MÁS
Frente Institucional Militar de Venezuela y oficiales retirados piden al régimen de Maduro una "transición democrática"

Frente Institucional Militar de Venezuela y oficiales retirados piden al régimen de Maduro una "transición democrática"

LEER MÁS
Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

LEER MÁS
Trump asegura que logró "enormes avances" para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania: "Solo quedan unos pocos puntos"

Trump asegura que logró "enormes avances" para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania: "Solo quedan unos pocos puntos"

LEER MÁS
Noboa cumple 2 años en el poder con un récord de homicidios, baja aprobación y su primera derrota en urnas en Ecuador

Noboa cumple 2 años en el poder con un récord de homicidios, baja aprobación y su primera derrota en urnas en Ecuador

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Mundo

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Muere el piloto Lurrique Ferrari tras una maniobra en un espectáculo de acrobacias en moto en Brasil

Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025