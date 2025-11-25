Fiscalía italiana pide pena de cárcel para influencer Chiara Ferragni por acusación de fraude

La mujer de 38 años niega las acusaciones e insiste en que siempre actuó de buena fe. | Foto: AFP

La fiscalía de Milán, en Italia, pidió una pena de un año y ocho meses de cárcel para la influencer Chiara Ferragni, acusada de fraude por la promoción de productos supuestamente destinados a fines caritativos.

Ferragni, una estrella de las redes sociales con 28 millones de seguidores, es acusada de fraude por haber promovido un pandoro de Navidad, un dulce parecido al panetón, cuyas ventas estaban destinadas a fines caritativos.

En una audiencia a puertas cerradas en un tribunal de Milán, Chiara Ferragni, de 38 años, negó las acusaciones y afirmó que actuó de buena fe, afirmó su abogado, Giuseppe Iannaccone.

Ferragni aseguró tras la vista que está confiada. La defensa todavía tiene una última oportunidad de argumentar su caso en una audiencia el 19 de diciembre y se espera que el veredicto se pronuncie en enero.

Los cargos por fraude agravado tienen una pena de hasta cinco años de prisión en Italia, pero es poco probable que Chiara Ferragni vaya a la cárcel si recibe una pena de menos de dos años.

Ferragni inició su carrera en internet en 2009 con un blog de moda titulado "The Blonde Salad" y se volvió una estrella de internet que hizo colaboraciones con marcas como Dior, Chanel ou Tod's.

Sus redes sociales mostraban una vida de glamour junto a su pareja de entonces, el rapero Fedez, de quien se separó en 2024.

En 2022, Chiara Ferragni promocionó "Pandoro Pink Christmas", un pan dulce tradicional fabricado por Balocco, que supuestamente permitiría recolectar fondos para niños hospitalizados en un centro en Turín.

La Autoridad Italiana de Competencia (AGCM) determinó a finales de 2023 que una única donación de 50.000 euros (57.000 de dólares) había sido entregada al hospital por Balocco, pero meses antes.

A finales de 2023, la entidad impuso una multa de un millón de euros a dos empresas ligadas a Chiara Ferragni por prácticas comerciales desleales por este asunto y Balocco recibió una sanción de 420.000 euros.

La AGCM también investigó los huevos de Pascua de la marca Ferragni comercializados en 2021 y 2022, también relacionados con una iniciativa de caridad.

