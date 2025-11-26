Eurocámara plantea definir en 16 años la edad mínima para el uso de redes sociales e inteligencia artificial

La Eurocámara busca establecer una edad mínima de 16 años para el acceso a redes sociales. | AFP | Frederick Florin

La Eurocámara busca definir el acceso libre de las redes sociales y al uso de la inteligencia artificial a partir de los 16 años en toda la Unión Europea, con la finalidad de evitar diversos riesgos a los que se ven expuestos los menores de edad.

Asimismo, la propuesta también contempla el uso regulado de estas aplicaciones para adolescentes entre 13 y 16 años.

Plantean uso regulado de redes sociales en la Unión Europea

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles 26 de noviembre de 2025, en una sesión plenaria en Estrasburgo, al este de Francia, un informe no vinculante que plantea establecer edades límite para el uso de las redes sociales, plataformas de intercambio de video y la inteligencia artificial (IA) con el fin de hacerle frente a "los riesgos físicos y psicológicos". La jornada terminó con un total de 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones.

¿Qué se pide? "Fijar en 16 años la edad mínima armonizada en la UE para acceder a las redes sociales, a las plataformas de intercambio de videos y a la IA, permitiendo al mismo tiempo el acceso de los jóvenes de 13 a 16 años con consentimiento parental", afirman los eurodiputados, según AFP.

Esta medida también busca regular el uso de los teléfonos móviles en las escuelas y terminar con malas prácticas adictivas entre jóvenes como el 'pull to refresh' o el 'scroll'. Tras su aprobación, un grupo de expertos deberá presentar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien respalda la postura, un informe de recomendaciones antes de que termine el año.

En ese sentido, el texto también llama a una acción de urgencia "para responder a los desafíos éticos y jurídicos planteados por las herramientas de IA generativa, incluidos los 'deepfakes', los chatbots de compañía, los agentes de IA y las aplicaciones de desnudez impulsadas por IA".

Verificación de edad y control parental, obstáculos a superar

De acuerdo con estudios incluidos en el informe presentado en Europa, el 97% de los menores se conecta a Internet por día, mientras que el 78% de jóvenes, de entre 13 y 17 años, revisa su celular al menos por una vez al día, por ello es necesario que los sistemas de seguridad para los menores funcionen de forma óptima.

Sin embargo, los eurodiputados aclaran que los programas de verificación de edad "no son una solución milagrosa para proteger a los menores de los riesgos en internet". También advierten que, cuando los padres acuden a una aplicación de control parental, "los menores pueden eludirlas fácilmente".

"Si bien las herramientas de control parental ofrecen una solución para limitar la exposición de los niños a contenido y servicios inapropiados o al tiempo excesivo frente a la pantalla, siguen estando fragmentadas entre diferentes plataformas y dispositivos", advierten los parlamentarios.

Otro de los sectores a los que apuntó la Eurocámara fue al de los videojuegos, ya que los jóvenes quedan más expuestos a la venta de monedas virtuales o acceder a chats donde se interactúa con varias personas mientras juegan en Internet.