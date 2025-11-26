HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Meta pagará 542 millones de euros a medios españoles por uso incorrecto de datos personales de sus usuarios en publicidad

Meta rechazó la sentencia del juzgado español y anunció que apelará al considerar que la demanda "carece de evidencias del supuesto perjuicio".

El 1 de octubre inició el juicio donde 83 medios españoles reclamaron a Meta una indemnización superior a los 550 millones de euros por los daños causados por su modelo publicitario.
El 1 de octubre inició el juicio donde 83 medios españoles reclamaron a Meta una indemnización superior a los 550 millones de euros por los daños causados por su modelo publicitario. | Composición LR

Un juzgado de Madrid condenó a Meta a pagar 542 millones de euros a más de 80 medios españoles agrupados en la Asociación de Medios de Información (AMI). La compañía obtuvo una ventaja ilícita mediante el uso indebido de datos personales de millones de usuarios para publicidad entre 2018 y 2023. Según la sentencia, Meta cambió su base legal de tratamiento de datos del consentimiento expreso a la ejecución del contrato, una decisión que violó el RGPD y le permitió reforzar su posición frente a la prensa digital española.

El fallo reparte 479 millones para las editoras, más de 60 millones en intereses, 2,5 millones para Europa Press y montos adicionales para otras empresas afectadas. La resolución sostiene que Meta explotó un volumen masivo de datos "que las demandantes jamás podrán igualar", otorgándole una "ventaja competitiva significativa" en el mercado de publicidad online. Meta rechazó la sentencia y anunció que apelará al considerar que la demanda "carece de evidencias del supuesto perjuicio".

¿Cómo escalaría el caso Meta en Europa?

La sentencia llega tras varios años de disputas sobre el uso de datos con fines publicitarios y hace referencia a sanciones previas, como la impuesta por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda en 2022 por motivos similares. El juez subraya que "es Meta la que ha de adaptarse al RGPD y no este a Meta", insistiendo en que la compañía trató datos personales sin una base legal válida durante cinco años.

El caso podría marcar un precedente europeo. En España ya existen otras demandas en curso, como las presentadas por UTECA y AERC por más de 160 millones de euros. Además, en Francia medio centenar de medios denunciaron a Meta por prácticas comparables. La sentencia remarca su dimensión transfronteriza al indicar que Facebook e Instagram operan bajo un modelo uniforme en toda la Unión Europea, por lo que su impacto "podría extenderse a cualquier Estado miembro sometido al RGPD".

Nuevo negocio entre Meta y Google

En paralelo al revés judicial, Meta negocia con Google un acuerdo de hasta US$1.000 millones para la compra y alquiler de chips de inteligencia artificial tipo TPU, según The Information. El objetivo es integrarlos en sus centros de datos a partir de 2027, aunque la compañía evalúa iniciar el alquiler desde 2025 mediante Google Cloud. El movimiento supondría un giro histórico, ya que Google tradicionalmente reservaba estos chips para uso interno.

De concretarse, la alianza reconfiguraría el mercado global de hardware para IA, actualmente dominado por NVIDIA. Analistas estiman que el pacto podría arrebatarle hasta un 10% de su facturación anual, mientras Meta busca alternativas ante la escasez y el alto costo de los chips de NVIDIA. Los TPU de Google destacan por su eficiencia energética, pero la tecnológica de Jensen Huang mantiene una ventaja clave gracias a su ecosistema de software CUDA, utilizado por millones de desarrolladores en todo el mundo.

