HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Los polémicos resultados de las últimas encuestas | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Iván Cepeda, candidato de izquierda, lidera la intención de votos para las presidenciales en Colombia con el aval de Petro

Colombia llevará a cabo las elecciones presidenciales en mayo de 2026, donde millones de electores deberán elegir al sucesor de Gustavo Petro.

Iván Cepeda se perfila como el favorito a llevarse las presidenciales de Colombia en 2026.
Iván Cepeda se perfila como el favorito a llevarse las presidenciales de Colombia en 2026. | AFP | Raúl Arboleda

Queda medio año para que Colombia celebre elecciones presidenciales en búsqueda del sucesor de Gustavo Petro y, tal parece, la población ya tendría en mente la figura que podría ocupar la Casa de Nariño: Iván Cepeda Castro, actual senador de izquierda por la coalición Pacto Histórico - Polo Democrático y candidato al Ejecutivo, según la última encuesta publicada por Invamer.

Este informe no fue ajeno para el actual mandatario, quien celebró el importante respaldo hacia Cepeda y aseguró que Colombia romperá "las cadenas" y abrirá más "oportunidades para el pueblo".

TE RECOMENDAMOS

LOS POLÉMICOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Procuraduría en Colombia suspende a general y jefe de inteligencia por presuntos nexos con las FARC

lr.pe

Iván Cepeda lidera la intención de voto, según encuesta de Invamer

Noticias Caracol divulgó los datos recopilados por la encuestadora Invamer el domingo, donde se consultó a 3.800 personas en 148 municipios del país, entre el 15 y 27 de noviembre de 2025, sobre un total de 30 nombres, de los cuales solo ocho pasaron el 2%. Estos datos sirvieron para conocer cuál es la intención de voto de miles de electores frente a las presidenciales de 2026, a celebrarse el 31 de mayo.

Los resultados fueron contundentes y solo denotaron que Colombia buscaría ratificar a la izquierda en el poder. Iván Cepeda, con 39,1%, lidera la encuesta ampliamente; seguido del candidato de derecha Abelardo de la Espriella, con 18,2%; y la propuesta del centro y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, con 8,5%.

Asimismo, una figura que sorprende en el sondeo es Miguel Uribe Londoño (4,2%), padre del senador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió tras sufrir un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá. El 4,5% del total de encuestados afirmaron que, si las elecciones fueran este domingo, votarían en blanco.

Ante una eventual segunda vuelta, la población electoral insiste en elegir a Cepeda con un 48,9%; sin embargo, el escenario cambia para quien lo sigue, ya que los resultados lo colocan con un margen muy estrecho. Fajardo es con quien se podría debatir la Presidencia de Colombia, ya que cuenta, para el balotaje, un apoyo del 46,4%.

Iván Cepeda aventaja por 13,7% a su contrincante más cercano en la intención de voto.

Iván Cepeda aventaja por 13,7% a su contrincante más cercano en la intención de voto.

Otras encuestas, como de la consultora CNC, ratifican a los primeros tres puestos en la intención de voto. En el caso específico de la encuestadora mencionada, la popularidad de Cepeda se mantiene en primer lugar con 20,9%, seguido de De la Espriella con 14,4% y Fajardo con 7,8%.

PUEDES VER: CNE sancionó a la campaña 'Petro Presidente 2022 - 2026' por violar los topes electorales y financiamiento irregular

lr.pe

Petro celebra eventual victoria en las presidenciales

Tras los resultados de la encuesta, las reacciones de Gustavo Petro no se hicieron esperar, quien, por medio de una serie de publicaciones en X (antes Twitter), celebró que la izquierda lidera la intención de voto de cara a las elecciones en Colombia. "Si vuelve a elegirse el proyecto democrático, Bolívar vivirá en los corazones de todas y todos los colombianos. Romperemos las cadenas y abriremos las oportunidades aún más para el pueblo", expresó el mandatario, como respuesta ante uno de los detractores del movimiento político.

En otro mensaje, Petro aseguró que, en una eventual segunda vuelta entre Cepeda y Fajardo, "(Álvaro) Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá que hace con su conciencia". "Nosotros queremos un pueblo educado y libre, dueño de sí mismo. Una Colombia poderosa", enfatizó.

En ese sentido, instó a los electores a no votar en blanco, ya que no hay amenaza de peligro con la izquierda al poder, colocando a su gestión como ejemplo. "El país se está disparando económicamente, hay mucho más trabajo que antes y hay más universidades, se puede estudiar medicina gratis, y bajó a la mitad la tasa de mortalidad de los bebés, hay más amor y cuidado en nuestra sociedad. Millones han salido de la pobreza. Qué blanco ni que nada, lo que hay es esperanza. Los caminos difíciles se están abriendo", agregó.

Notas relacionadas
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
Jefe de inteligencia de Colombia dice que cooperación con CIA es fluida pese a tensiones entre Trump y Petro

Jefe de inteligencia de Colombia dice que cooperación con CIA es fluida pese a tensiones entre Trump y Petro

LEER MÁS
Petro rechaza sanción del CNE, acusa a la oposición de “doble moral” y niega vínculos con el narcotráfico

Petro rechaza sanción del CNE, acusa a la oposición de “doble moral” y niega vínculos con el narcotráfico

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

LEER MÁS
Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Nasry Asfura lidera los resultados presidenciales a casi el 56%

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Nasry Asfura lidera los resultados presidenciales a casi el 56%

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Mundo

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Salvador Nasralla y 'Tito' Asfura son los favoritos en este primer conteo de votos

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

Trump confirma que conversó hace poco con Nicolás Maduro: "No diría que salió bien ni mal"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025