Iván Cepeda se perfila como el favorito a llevarse las presidenciales de Colombia en 2026. | AFP | Raúl Arboleda

Iván Cepeda se perfila como el favorito a llevarse las presidenciales de Colombia en 2026. | AFP | Raúl Arboleda

Queda medio año para que Colombia celebre elecciones presidenciales en búsqueda del sucesor de Gustavo Petro y, tal parece, la población ya tendría en mente la figura que podría ocupar la Casa de Nariño: Iván Cepeda Castro, actual senador de izquierda por la coalición Pacto Histórico - Polo Democrático y candidato al Ejecutivo, según la última encuesta publicada por Invamer.

Este informe no fue ajeno para el actual mandatario, quien celebró el importante respaldo hacia Cepeda y aseguró que Colombia romperá "las cadenas" y abrirá más "oportunidades para el pueblo".

TE RECOMENDAMOS LOS POLÉMICOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Procuraduría en Colombia suspende a general y jefe de inteligencia por presuntos nexos con las FARC

Iván Cepeda lidera la intención de voto, según encuesta de Invamer

Noticias Caracol divulgó los datos recopilados por la encuestadora Invamer el domingo, donde se consultó a 3.800 personas en 148 municipios del país, entre el 15 y 27 de noviembre de 2025, sobre un total de 30 nombres, de los cuales solo ocho pasaron el 2%. Estos datos sirvieron para conocer cuál es la intención de voto de miles de electores frente a las presidenciales de 2026, a celebrarse el 31 de mayo.

Los resultados fueron contundentes y solo denotaron que Colombia buscaría ratificar a la izquierda en el poder. Iván Cepeda, con 39,1%, lidera la encuesta ampliamente; seguido del candidato de derecha Abelardo de la Espriella, con 18,2%; y la propuesta del centro y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, con 8,5%.

Asimismo, una figura que sorprende en el sondeo es Miguel Uribe Londoño (4,2%), padre del senador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió tras sufrir un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá. El 4,5% del total de encuestados afirmaron que, si las elecciones fueran este domingo, votarían en blanco.

Ante una eventual segunda vuelta, la población electoral insiste en elegir a Cepeda con un 48,9%; sin embargo, el escenario cambia para quien lo sigue, ya que los resultados lo colocan con un margen muy estrecho. Fajardo es con quien se podría debatir la Presidencia de Colombia, ya que cuenta, para el balotaje, un apoyo del 46,4%.

Iván Cepeda aventaja por 13,7% a su contrincante más cercano en la intención de voto.

Otras encuestas, como de la consultora CNC, ratifican a los primeros tres puestos en la intención de voto. En el caso específico de la encuestadora mencionada, la popularidad de Cepeda se mantiene en primer lugar con 20,9%, seguido de De la Espriella con 14,4% y Fajardo con 7,8%.

Petro celebra eventual victoria en las presidenciales

Tras los resultados de la encuesta, las reacciones de Gustavo Petro no se hicieron esperar, quien, por medio de una serie de publicaciones en X (antes Twitter), celebró que la izquierda lidera la intención de voto de cara a las elecciones en Colombia. "Si vuelve a elegirse el proyecto democrático, Bolívar vivirá en los corazones de todas y todos los colombianos. Romperemos las cadenas y abriremos las oportunidades aún más para el pueblo", expresó el mandatario, como respuesta ante uno de los detractores del movimiento político.

En otro mensaje, Petro aseguró que, en una eventual segunda vuelta entre Cepeda y Fajardo, "(Álvaro) Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá que hace con su conciencia". "Nosotros queremos un pueblo educado y libre, dueño de sí mismo. Una Colombia poderosa", enfatizó.

En ese sentido, instó a los electores a no votar en blanco, ya que no hay amenaza de peligro con la izquierda al poder, colocando a su gestión como ejemplo. "El país se está disparando económicamente, hay mucho más trabajo que antes y hay más universidades, se puede estudiar medicina gratis, y bajó a la mitad la tasa de mortalidad de los bebés, hay más amor y cuidado en nuestra sociedad. Millones han salido de la pobreza. Qué blanco ni que nada, lo que hay es esperanza. Los caminos difíciles se están abriendo", agregó.