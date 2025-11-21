HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Peruana participa en el World Cheese Awards 2025, prestigioso concurso internacional de quesos: "Es como un sueño"

Fanny Ludeña, ingeniera en industrias alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, participó como jueza en los World Cheese Awards 2025, que se organizaron en Suiza.

Fanny Ludeña es ingeniera en Industrias Alimentarias y participó como jueza en los World Cheese Awards 2025.
Fanny Ludeña es ingeniera en Industrias Alimentarias y participó como jueza en los World Cheese Awards 2025. | Foto: Fanny Ludeña

El World Cheese Awards es un reconocido concurso que premia el mejor queso del mundo que, en 2025, se organizó en Suiza. Para ello, 265 jueces se encargaron de evaluar el sabor y la calidad de las muestras. Entre ellos, se encontró a Fanny Ludeña, ingeniera en industrias alimentarias y docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Gracias a su trayectoria en tecnología de la leche y productos lácteos, Ludeña recibió la invitación para participar en el jurado de la edición N° 37 de los World Cheese Awards. Además, en junio de este año, participó como jueza en el 'ExpoQueijo Brasil', celebrado en Araxá, en el estado de Minas Gerais.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO SE SUBE EL PRESUPUESTO A S/257.562 MILLONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: El bailarín venezolano que llegó sin nada al Perú y logró fundar su escuela de ballet: dirigirá importante obra de teatro en Lima Norte

lr.pe

World Cheese Awards 2025 escoge al mejor queso del mundo

El certamen internacional se llevó a cabo en Berna este jueves 13 de noviembre y otorgó al 'Le Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial' la distinción del Super Oro, por lo que pasó a ser el mejor queso del mundo en 2025. La muestra destacó porque tuvo 18 meses de maduración en una quesería de Suiza.

Durante el concurso, 265 jueces de diferentes nacionalidades degustaron las 5.244 muestras de queso, procedentes de 46 países, que participaron en el World Cheese Awards 2025. Para ello, se conformaron grupos de 2 o 3 especialistas, entre ellos, Fanny Ludeña, para evaluar entre 40 y 50 ejemplares.

"Tuvimos que hacer la evaluación sensorial. Con base en eso, le asignamos una puntuación que indica si ese queso lleva la categoría de medalla de bronce, plata u oro", contó la ingeniera en una entrevista a La República. En particular, Ludeña subrayó que probó muestras a base de leche de cabra y oveja.

PUEDES VER: Estudia Computación Científica en UNMSM por su papá, pero ahora brilla como violinista a sus 22 años: "Quiero seguir tocando"

lr.pe

¿Cómo se evaluaron los quesos en el World Cheese Awards?

Ludeña explicó que los jueces evaluan el aroma, la apariencia, la textura y el 'flavor' del queso. Este último comprende la mezcla de los aspectos mencionados. De esta manera, una muestra recibiría una medalla y debería avanzar a una siguiente ronda para competir nuevamente.

Por este motivo, la organización del evento invita a profesionales del rubro que se desempeñan en subáreas como compras, tecnología, investigación o académicos, según la docente de La Agraria. "Para una persona que se dedica al mundo de la quesería, es como un sueño", resaltó.

A su vez, la experta comentó que, para identificar una mala muestra de queso, se puede reconocer a raíz de su sabor elevadamente amargo, lo que desarma la experiencia culinaria. "Entonces, eso o lo otro que tenía demasiada sal, por ejemplo, no se encontraba un equilibrio entre los sabores.

Asimismo, los quesos galardonados ganan mayor visibilidad y aceptación dentro de sus mercados, gracias al galardón que obtuvieron en el certamen internacional, que termina beneficiando a las queserías productoras. Por otro lado, Ludeña indicó que en la edición N.º 37 no participó ninguna muestra de origen peruano.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El bailarín venezolano que llegó sin nada al Perú y logró fundar su escuela de ballet: dirigirá importante obra de teatro en Lima Norte

El bailarín venezolano que llegó sin nada al Perú y logró fundar su escuela de ballet: dirigirá importante obra de teatro en Lima Norte

LEER MÁS
Estudiante sanmarquino de Computación Científica brilla como violinista a sus 22 años: "Me ha dado muy bonitos momentos"

Estudiante sanmarquino de Computación Científica brilla como violinista a sus 22 años: "Me ha dado muy bonitos momentos"

LEER MÁS
Joven venezolano que ingresó a la UNMSM cuenta cómo la anemia afectó su preparación: "Iba enfermo a la academia, tambaleándome"

Joven venezolano que ingresó a la UNMSM cuenta cómo la anemia afectó su preparación: "Iba enfermo a la academia, tambaleándome"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

LEER MÁS
Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

LEER MÁS
Vocera de EsSalud anuncia mejoras en atención de citas médicas, pero conductor llama en vivo para solicitar una y nadie responde

Vocera de EsSalud anuncia mejoras en atención de citas médicas, pero conductor llama en vivo para solicitar una y nadie responde

LEER MÁS
Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia de Reniec: conoce cómo realizar el trámite

Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia de Reniec: conoce cómo realizar el trámite

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Sociedad

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025