Fanny Ludeña es ingeniera en Industrias Alimentarias y participó como jueza en los World Cheese Awards 2025. | Foto: Fanny Ludeña

El World Cheese Awards es un reconocido concurso que premia el mejor queso del mundo que, en 2025, se organizó en Suiza. Para ello, 265 jueces se encargaron de evaluar el sabor y la calidad de las muestras. Entre ellos, se encontró a Fanny Ludeña, ingeniera en industrias alimentarias y docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Gracias a su trayectoria en tecnología de la leche y productos lácteos, Ludeña recibió la invitación para participar en el jurado de la edición N° 37 de los World Cheese Awards. Además, en junio de este año, participó como jueza en el 'ExpoQueijo Brasil', celebrado en Araxá, en el estado de Minas Gerais.

World Cheese Awards 2025 escoge al mejor queso del mundo

El certamen internacional se llevó a cabo en Berna este jueves 13 de noviembre y otorgó al 'Le Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial' la distinción del Super Oro, por lo que pasó a ser el mejor queso del mundo en 2025. La muestra destacó porque tuvo 18 meses de maduración en una quesería de Suiza.

Durante el concurso, 265 jueces de diferentes nacionalidades degustaron las 5.244 muestras de queso, procedentes de 46 países, que participaron en el World Cheese Awards 2025. Para ello, se conformaron grupos de 2 o 3 especialistas, entre ellos, Fanny Ludeña, para evaluar entre 40 y 50 ejemplares.

"Tuvimos que hacer la evaluación sensorial. Con base en eso, le asignamos una puntuación que indica si ese queso lleva la categoría de medalla de bronce, plata u oro", contó la ingeniera en una entrevista a La República. En particular, Ludeña subrayó que probó muestras a base de leche de cabra y oveja.

¿Cómo se evaluaron los quesos en el World Cheese Awards?

Ludeña explicó que los jueces evaluan el aroma, la apariencia, la textura y el 'flavor' del queso. Este último comprende la mezcla de los aspectos mencionados. De esta manera, una muestra recibiría una medalla y debería avanzar a una siguiente ronda para competir nuevamente.

Por este motivo, la organización del evento invita a profesionales del rubro que se desempeñan en subáreas como compras, tecnología, investigación o académicos, según la docente de La Agraria. "Para una persona que se dedica al mundo de la quesería, es como un sueño", resaltó.

A su vez, la experta comentó que, para identificar una mala muestra de queso, se puede reconocer a raíz de su sabor elevadamente amargo, lo que desarma la experiencia culinaria. "Entonces, eso o lo otro que tenía demasiada sal, por ejemplo, no se encontraba un equilibrio entre los sabores.

Asimismo, los quesos galardonados ganan mayor visibilidad y aceptación dentro de sus mercados, gracias al galardón que obtuvieron en el certamen internacional, que termina beneficiando a las queserías productoras. Por otro lado, Ludeña indicó que en la edición N.º 37 no participó ninguna muestra de origen peruano.

