Ucrania y Europa presionan para enmendar el plan de paz de Trump, mientras el Kremlin rechaza ajustes en la propuesta

Estados Unidos comenzó un plan de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. | Composición LR | Omar Neyra

En Suiza, Estados Unidos y Ucrania negociaron el domingo los puntos reflejados en el plan de 28 puntos impulsado por Donald Trump para poner fin a la guerra desatada con Rusia; sin embargo, Washington anunció que, a pesar de avanzar enormemente en las discusiones, aún quedan puntos críticos sobre la mesa por resolver, los cuales serían abordados personalmente por Trump y Volodímir Zelenski, según aclaró el secretario Marco Rubio.

Estas discusiones tuvieron el respaldo de diversos gobiernos, incluyendo las delegaciones de Francia, Alemania y Gran Bretaña que, con el aporte del mediador Jonathan Powell, se presentaron en Ginebra y presentaron una contrapropuesta que modifica "punto por punto" aquellas propuestas que debilitaban al régimen ucraniano.

Europa y su contrapropuesta al plan de paz de Trump

Los representantes europeos, en su contraplan, otorgan ese poder arrebatado a Ucrania en el plan presentado por Donald Trump, el cual no fue presentado inicialmente a Europa, cuyos 28 puntos debilitaban al país gobernado por Zelenski. Esta propuesta reconoce, entre otros, la soberanía del país invadido por Rusia, además de permitirle tener un ejército conformado por "800.000 soldados en tiempos de paz", no prohibir su adhesión a la OTAN y a la Unión Europea, y recibir garantías sólidas de seguridad.

"Ucrania agradece a Estados Unidos, a cada estadounidense y, personalmente, al presidente Trump... Agradecemos a todos en Europa, en el G7 y en el G20 que nos ayudan a defender la vida. Es importante mantener el apoyo", celebró Zelenski. Mientras que Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., aseguró que "los asuntos que siguen abiertos no son insuperables", pero que necesitan "más tiempo" para resolverlos. "Honestamente, creo que llegaremos a un acuerdo", enfatizó.

Xi Jinping también se pronunció sobre la reunión por la paz, asegurando que, lo que debe prevalecer, es que "todas las partes continúen reduciendo sus diferencias y alcancen un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante lo antes posible para resolver la crisis desde la raíz".

Donald Trump afirmó el lunes que conversó sobre la guerra en Europa con su homólogo chino, alegando, vía Truth Social, posibles avances para el fin del conflicto. "¿Es realmente posible que se estén logrando grandes avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania? No lo crean hasta que lo vean, pero algo bueno podría estar sucediendo", exclamó.

El primer ministro británico, Keir Starmer, también se sumó a la celebración, asegurando que, si bien quedan puntos a tratar, aseguró que "lo principal es que se están produciendo avances y que las conversaciones continúan". Por su lado, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, indicó que deben "permanecer unidos y priorizar los intereses de Ucrania", ya que este acuerdo de paz representaría la "seguridad de todo nuestro continente, ahora y en el futuro".

Asimismo, el español Pedro Sánchez llamó a defender la Carta de las Naciones Unidas, asegurando que España está "comprometida con la seguridad de Europa". Además, Canadá y Japón también mostraron su total respaldo a Ucrania, agregando que están "dispuestos a colaborar para garantizar que una paz futura sea sostenible".

Kremlin firme en su postura y rechaza ajustes

El Kremlin, quien no formó parte de la reunión en Ginebra, se manifestó en contra de los "ajustes" propuestos para el plan inicial de Donald Trump, los cuales, casi en su totalidad, respondían únicamente a las demandas rusas frente a Ucrania y obteniendo un "reconocimiento legal para lo que ha robado", según condenó Zelenski.

"En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana tuvimos conocimiento del plan europeo que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene", aseguró Yuri Ushakov, asesor internacional de Rusia, quien también instó al presidente estadounidense a "reunirse y comenzar la discusión de manera presencial" con su gobierno.

Rusia, que dice estar abierto a cambios en el plan de EE. UU., rechaza cualquier cambio que se realice sobre el papel, considerado por Moscú como los esbozos para un verdadero camino hacia el fin de la guerra. El documento inicial busca ceder territorio a Rusia, incluyendo la totalidad del Donbás; limitar su ejército a 600.000 agentes, comprometerse a no unirse a la OTAN y celebrar elecciones presidenciales "en 100 días", entre otros.

Según el Gobierno de Putin, los puntos propuestos en el plan inicial de Washington, que fue rechazado por Kiev y la comunidad internacional al considerarlo prorruso, eran "aceptables". En una conversación telefónica que sostuvo con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, ratificó esta idea, señalando que esta podría "sentar las bases para un arreglo pacífico definitivo".

Sin embargo, tras estas declaraciones, en contraste con el proceso de pacificación, Rusia atacó a Járkov, ciudad de Ucrania, donde se registró la muerte de cuatro personas y 17 heridas. "Las circunstancias son realmente horribles cuando, a pesar de las negociaciones, las tropas rusas están atacando objetivos civiles, infraestructura civil, edificios residenciales, cuando las personas están muriendo", dijo Ígor Terejov, alcalde de la localidad.