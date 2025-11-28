España: detienen a dos monjas excomulgadas por presunta venta de obras robadas de convento

Las exmonjas salen de un juzgado tras su liberación por presuntamente vender obras pertenecientes a la Iglesia. | Foto: AFP

Las exmonjas salen de un juzgado tras su liberación por presuntamente vender obras pertenecientes a la Iglesia. | Foto: AFP

Dos de las monjas españolas que se declararon en rebeldía contra el Vaticano y fueron excomulgadas en 2024, fueron brevemente detenidas por presuntamente vender obras pertenecientes a la Iglesia, informó un tribunal en la provincia de Burgos.

"El Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado la libertad provisional de las exmonjas detenidas, quienes están siendo investigadas por el delito de apropiación indebida de bienes de interés cultural", explicó la corte en un comunicado.

El anticuario al que se investiga por presuntamente recibir las obras robadas, también quedó en libertad provisional, agregó el tribunal.

Las exmonjas forman parte de un grupo de religiosas excomulgadas en 2024 tras romper con el Vaticano. Ellas siguen ocupando el convento de Santa Clara en el pueblo de Belorado, cercano de Burgos

Pese a que la justicia, a pedido de la Iglesia católica, les ordenó abandonar el convento en agosto. Las monjas recurrieron apelaron la decisión y el caso sigue en manos de los tribunales.

El tribunal no ofreció más detalles del caso de las obras sustraídas, pero según El País, las monjas formarían parte de una trama para vender irregularmente patrimonio sacro del convento.

El mencionado diario indicó que agentes de la Guardia Civil registraron el convento de Belorado para esclarecer si las exmonjas han vendido irregularmente piezas de arte sacro.

"No hemos cometido ningún delito y no tenemos nada que ocultar", afirmó una de las monjas rebeldes de Belorado en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El caso, que ha cautivado la atención en España, estalló en mayo de 2024, cuando las hermanas del convento de Santa Clara, un recinto del siglo XV en el corazón de un pueblo de 1.800 vecinos, anunciaron que rompían con el Vaticano al considerar un "usurpador" al entonces papa Francisco.

El conflicto se derivó de un enfrentamiento inmobiliario, ya que, según las monjas, el Vaticano bloqueó su intento de comprar otro convento.

Las religiosas fueron acusadas de adscribirse a una secta afiliada al "sedevacantismo", un movimiento que considera herejes a todos los papas que sucedieron a Pío XII (1939-1958). Las monjas aseguran que el convento de Belorado les pertenece.