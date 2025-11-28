Javier Milei no viaja a Estados Unidos desde octubre de 2025. | AFP | Luis Robayo

Javier Milei no viaja a Estados Unidos desde octubre de 2025. | AFP | Luis Robayo

El jefe de Gabinete argentino de Javier Milei anunció este viernes que el presidente libertario no viajará a Estados Unidos en diciembre de 2025 para el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, evento en el que se definirán los grupos que disputarán la primera fase del magno evento deportivo entre el 11 de junio y 19 de julio de 2026.

El sorteo, que contará con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington.

TE RECOMENDAMOS LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 27/11/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Milei asistirá a sorteo del Mundial con Trump

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Argentina, confirmó este 28 de noviembre, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), que el presidente Javier Milei no viajará a Estados Unidos el 5 de diciembre para asistir al sorteo del Mundial 2026, evento que contará con la presencia de su principal aliado, Donald Trump, como se tenía pensado.

"El presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del Mundial de Fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington D. C. Fin", enfatizó el funcionario, sin dar mayores detalles sobre la decisión.

El evento deportivo tiene como objetivo armar los cuadros con los equipos que jugarán en la primera fase del Mundial, entre el 11 de junio y 19 de julio de 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, sedes de la edición en mención. Argentina, que buscará su cuarta estrella, clasificó ocupando el primer lugar de las pasadas eliminatorias sudamericanas.

Una visita que vislumbraba la firma de acuerdos

A mediados de noviembre, la agencia EFE confirmó que, tras consultar a fuentes cercanas al Gobierno, Milei viajaría a Washington para participar del sorteo del Mundial junto a su homólogo estadounidense y posiblemente a firmar los "acuerdos comerciales históricos" sobre comercio e inversión recíprocos entre Argentina y EE. UU., publicados por la Casa Blanca.

Estos acuerdos contemplan el trabajo en conjunto para beneficiarse mutuamente en temas relacionados con los aranceles, exportaciones, trabajo, medio ambiente, comercio digital, entre otros.

Ahora, Milei, quien no viaja al país norteamericano, al cual considera como su principal aliado en materia de política internacional, desde octubre, podría buscar otra oportunidad para reunirse con Trump para concretar los acuerdos establecidos por sus gobiernos.

Milei confirma viaje a Israel en 2026

Javier Milei prometió a Gideon Saar, canciller de Israel, a asistir a la inauguración de la Embajada de Argentina en Jerusalén, pactada para 2026. Sin embargo, previo a ello, el ministro de Relaciones Exteriores del país sudamericano, Pablo Quirno, realizará una visita en febrero. Esta decisión se suma a otras adoptadas por Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Papúa Nueva Guinea y Kosovo.

"Argentina estuvo al lado de Israel en sus horas más oscuras. Eso no se olvida... Tenemos un futuro brillante compartido", dijo Saar, quien también agregó que, debido a los planes de fortalecimiento en materia de exportación, ambos países tendrán un vuelo directo que los conecte.