Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, lamentó la frase de Tomás Gálvez, quien dijo que "las palomas no matan a las escopetas". Foto: composición LR

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, lamentó la frase de Tomás Gálvez, quien dijo que "las palomas no matan a las escopetas". Foto: composición LR

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, lamentó la frase de Tomás Gálvez, quien dijo que "las palomas no matan a las escopetas" para referirse a Rafael Vela y José Domingo Pérez, en el marco de la desactivación de los Equipos Especiales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"El señor interino no ha ocultado, y eso es de público conocimiento su animadversión a los fiscales. No ha ocultado su posición personal contra esos señores. Y ha estado hablando mal (de ellos) meses anteriores. La forma en la que se expresa.. ¿o sea él se considera una escopeta?. Esas no son palabras propias de un alto magistrado", dijo a La República.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES EN RIESGO Y EL PERÚ EN EL MUNDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Añadió que se debería procurar la "unidad y concordia" en el interior de la institución, para ello sería necesario evitar adjetivar y hablar de "reyes" porque genera discordia al interior de la institución.

"El señor está hablando más como un político que como un magistrado y eso es lamentable", agregó.