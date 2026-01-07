El Ejército de EE. UU. interceptó un petrolero vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte. La operación, que se llevó a cabo tras semanas de seguimiento, culminó con la captura del buque, que navegaba bajo bandera rusa, aunque inicialmente se identificó con una bandera panameña. Las fuerzas estadounidenses actuaron para hacer cumplir las sanciones impuestas sobre el crudo venezolano.

El petrolero, conocido anteriormente como Bella 1, había cambiado de nombre a Marinera y evadió intentos previos de ser detenido, incluyendo un incidente ocurrido el 21 de diciembre, cuando la Guardia Costera de EE. UU. no logró abordar el barco en las costas venezolanas. Tras dos semanas de persecución, la Guardia Costera finalmente abordó el buque.

Según funcionarios de EE. UU., no hubo enfrentamiento ni hostilidad durante la operación, aunque la situación se mantiene tensa debido a la implicación de Rusia, que habría desplegado un submarino para escoltar al petrolero.

Estados Unidos también capturó un buque petrolero en el Caribe

No obstante, este no fue el único transporte petrolero interceptado. Esta vez, en el Caribe, minutos después del anuncio de la primera captura, Estados Unidos reveló la toma de otro buque. Este llevaba la bandera de Camerún. Kristi Lynn Arnold Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, identificó al navío bajo el nombre de 'Taker Sophia'.

Con información en desarrollo.