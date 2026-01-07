HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao
Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao     Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao     Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao     
Mira EN VIVO Sin guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin guion con Rosa María Palacios      
EN VIVO

En el reino de la impunidad y Venezuela en el limbo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: uno tenía la bandera de Rusia y el segundo la de Camerún

La operación, reportada por Fox News y CNN, se produce pocas horas después de que Rusia enviara al menos un submarino para escoltar el buque.

EE. UU. confirmó la intercepción un buque petrolero ruso en el Atlántico Norte. Foto: captura TN
EE. UU. confirmó la intercepción un buque petrolero ruso en el Atlántico Norte. Foto: captura TN | TNoticias

El Ejército de EE. UU. interceptó un petrolero vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte. La operación, que se llevó a cabo tras semanas de seguimiento, culminó con la captura del buque, que navegaba bajo bandera rusa, aunque inicialmente se identificó con una bandera panameña. Las fuerzas estadounidenses actuaron para hacer cumplir las sanciones impuestas sobre el crudo venezolano.

El petrolero, conocido anteriormente como Bella 1, había cambiado de nombre a Marinera y evadió intentos previos de ser detenido, incluyendo un incidente ocurrido el 21 de diciembre, cuando la Guardia Costera de EE. UU. no logró abordar el barco en las costas venezolanas. Tras dos semanas de persecución, la Guardia Costera finalmente abordó el buque.

TE RECOMENDAMOS

REGALO DE TOMÁS GÁLVEZ A LA MAFIA: DESACTIVA EQUIPOS QUE INVESTIGABAN CORRUPTOS | LA VERDAD A FONDO

Según funcionarios de EE. UU., no hubo enfrentamiento ni hostilidad durante la operación, aunque la situación se mantiene tensa debido a la implicación de Rusia, que habría desplegado un submarino para escoltar al petrolero.

Según funcionarios de EE. UU., no hubo enfrentamiento ni hostilidad durante la operación. Fuente: LSEG

Según funcionarios de EE. UU., no hubo enfrentamiento ni hostilidad durante la operación. Fuente: LSEG

Estados Unidos también capturó un buque petrolero en el Caribe

No obstante, este no fue el único transporte petrolero interceptado. Esta vez, en el Caribe, minutos después del anuncio de la primera captura, Estados Unidos reveló la toma de otro buque. Este llevaba la bandera de Camerún. Kristi Lynn Arnold Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, identificó al navío bajo el nombre de 'Taker Sophia'.

Con información en desarrollo.

Notas relacionadas
Nicolás Maduro EN VIVO: Delcy Rodríguez niega influencia externa y Trump anuncia venta del petróleo

Nicolás Maduro EN VIVO: Delcy Rodríguez niega influencia externa y Trump anuncia venta del petróleo

LEER MÁS
Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

LEER MÁS
Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

LEER MÁS
Trump anuncia que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: "En beneficio del pueblo venezolano"

Trump anuncia que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: "En beneficio del pueblo venezolano"

LEER MÁS
The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Nicolás Maduro EN VIVO: Delcy Rodríguez niega influencia externa y Trump anuncia venta del petróleo

Nicolás Maduro EN VIVO: Delcy Rodríguez niega influencia externa y Trump anuncia venta del petróleo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

Valeria Piazza enfurece con Fernando Carrillo por apoyar a Nicolás Maduro desde Estados Unidos: “No conoce la realidad de su país”

Mundo

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

Descubren la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán que supera a Bolivia y China: extracción del mineral iniciaría en 2028

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Venezuela: ONG alerta de que 2 peruanos forman parte de los más de 800 detenidos durante el régimen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025