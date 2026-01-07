Fuerza Popular fue incorporado en la investigación contra Joaquín Ramírez por el delito de lavado de activos en el caso Alas Peruanas. El cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó que el partido de Keiko Fujimori forme parte del proceso a solicitud del Ministerio Público.

La Fiscalía sostiene que Fuerza Popular habría recibido aportes de Joaquín Ramírez provenientes del fraude en la administración de la Universidad Alas Peruanas, institución que estuvo dirigida por su tío Fidel Ramírez Prado, durante las campañas presidenciales 2011 y 2016

En su hipótesis asegura que el partido fujimorista recibió, entre los años 2014 y 2015, la suma de 54 mil 536 65 soles; mientras que, en el 2011, aceptó un total de 210 mil soles. De igual forma, se registran aportes a su favor por la transferencia de dos inmuebles ubicados en la avenida Bucaré de la urbanización Camacho (La Molina) y en la avenida Arequipa (Miraflores).

De acuerdo a la indagación de la Fiscalía, en caso Fuerza Popular hubiera ganado las elecciones presidenciales, los aportes de Ramírez luego serían devueltos en beneficios e intereses personales.

"De haber alcanzado el Poder Ejecutivo, el partido habría tenido como objetivo retribuir dichos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios tributarios o marcos normativos favorables que permitieran el funcionamiento de cooperativas y universidades privadas", detalla la Fiscalía en su hipótesis.

Se precisa, además, que el partido habría sido utilizado como un brazo político o empresa de fachada para el ingreso y ocultamiento de dinero ilícito que agenciaba Joaquín Ramírez.

"La imputación formulada contra el partido Fuerza Popular consiste en haber favorecido la comisión del delito de lavado de activos agravado mediante el uso de su organización, estructura financiera y operativa por parte de los procesados Keiko Sofía Fujimori y Pier Paolo Figari Mendoza, quienes son imputados en calidad de autores de dicho delito, con la agravante de haber pertenecido a una organización criminal liderada en su momento por el extinto ciudadano Fidel Ramírez Prado, ejecutando actos de ocultamiento y tenencia de dinero ilícito proveniente de las empresas de Joaquín Ramírez Gamarra", menciona la referida tesis.

Poder Judicial le da la razón a la Fiscalía

Tras los alegatos del Ministerio Público, la jueza a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el pedido de la Fiscalía.

En tanto, la defensa de Fuerza Popular cuestionó que el Ministerio Público requiera la incorporación del partido cuando el plazo de investigación se venció el 4 de mayo del 2025; sin embargo, la Fiscalía respondió que la solicitud fue presentada el 30 de abril de 2025, antes de que se venciera dicho plazo.

A ello, el juzgado verificó que el requerimiento fue presentado dentro del plazo vigente, por lo que descarta la afectación al derecho de defensa y señala que la tramitación oportuna del requerimiento se vio retrasada por recusaciones reiteradas formuladas por los investigados.

En esa línea, también rechazó la oposición formulada por las compañías Combustibles Granel SRL y Combustibles SAC, empresas de Joaquín Ramírez. El juzgado concluye que dichas empresas carecen de legitimidad para oponerse a la incorporación del Partido Fuerza Popular, al no ostentar la condición de socios, directivos ni representantes del partido.