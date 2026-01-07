HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
EN VIVO

Kira Alcarraz denunciada por agresión de fiscalizador del SAT | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Caso Alas Peruanas: Fuerza Popular en nueva investigación de lavado de activos por los aportes "ilícitos" de Joaquín Ramírez

El Poder Judicial ordenó que el partido de Fuerza Popular de Keiko Fujimori sea comprendido en la investigación contra Joaquín Ramírez por los aportes que realizó este durante la campaña presidencial del 2011 y 2016.

El Cuarto Juzgado de Investigación Nacional acogió el pedido del Ministerio Público. Foto: composición LR.
El Cuarto Juzgado de Investigación Nacional acogió el pedido del Ministerio Público. Foto: composición LR.

Fuerza Popular fue incorporado en la investigación contra Joaquín Ramírez por el delito de lavado de activos en el caso Alas Peruanas. El cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó que el partido de Keiko Fujimori forme parte del proceso a solicitud del Ministerio Público.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La Fiscalía sostiene que Fuerza Popular habría recibido aportes de Joaquín Ramírez provenientes del fraude en la administración de la Universidad Alas Peruanas, institución que estuvo dirigida por su tío Fidel Ramírez Prado, durante las campañas presidenciales 2011 y 2016

TE RECOMENDAMOS

EN EL REINO DE LA IMPUNIDAD Y VENEZUELA EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En su hipótesis asegura que el partido fujimorista recibió, entre los años 2014 y 2015, la suma de 54 mil 536 65 soles; mientras que, en el 2011, aceptó un total de 210 mil soles. De igual forma, se registran aportes a su favor por la transferencia de dos inmuebles ubicados en la avenida Bucaré de la urbanización Camacho (La Molina) y en la avenida Arequipa (Miraflores).

De acuerdo a la indagación de la Fiscalía, en caso Fuerza Popular hubiera ganado las elecciones presidenciales, los aportes de Ramírez luego serían devueltos en beneficios e intereses personales.

"De haber alcanzado el Poder Ejecutivo, el partido habría tenido como objetivo retribuir dichos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios tributarios o marcos normativos favorables que permitieran el funcionamiento de cooperativas y universidades privadas", detalla la Fiscalía en su hipótesis.

Se precisa, además, que el partido habría sido utilizado como un brazo político o empresa de fachada para el ingreso y ocultamiento de dinero ilícito que agenciaba Joaquín Ramírez.

"La imputación formulada contra el partido Fuerza Popular consiste en haber favorecido la comisión del delito de lavado de activos agravado mediante el uso de su organización, estructura financiera y operativa por parte de los procesados Keiko Sofía Fujimori y Pier Paolo Figari Mendoza, quienes son imputados en calidad de autores de dicho delito, con la agravante de haber pertenecido a una organización criminal liderada en su momento por el extinto ciudadano Fidel Ramírez Prado, ejecutando actos de ocultamiento y tenencia de dinero ilícito proveniente de las empresas de Joaquín Ramírez Gamarra", menciona la referida tesis.

Poder Judicial le da la razón a la Fiscalía

Tras los alegatos del Ministerio Público, la jueza a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el pedido de la Fiscalía.

En tanto, la defensa de Fuerza Popular cuestionó que el Ministerio Público requiera la incorporación del partido cuando el plazo de investigación se venció el 4 de mayo del 2025; sin embargo, la Fiscalía respondió que la solicitud fue presentada el 30 de abril de 2025, antes de que se venciera dicho plazo.

A ello, el juzgado verificó que el requerimiento fue presentado dentro del plazo vigente, por lo que descarta la afectación al derecho de defensa y señala que la tramitación oportuna del requerimiento se vio retrasada por recusaciones reiteradas formuladas por los investigados.

En esa línea, también rechazó la oposición formulada por las compañías Combustibles Granel SRL y Combustibles SAC, empresas de Joaquín Ramírez. El juzgado concluye que dichas empresas carecen de legitimidad para oponerse a la incorporación del Partido Fuerza Popular, al no ostentar la condición de socios, directivos ni representantes del partido.

Notas relacionadas
Perú Libre, Fuerza Popular y Renovación Popular recibirán más de un millón de soles como último monto del financimiento de la ONPE

Perú Libre, Fuerza Popular y Renovación Popular recibirán más de un millón de soles como último monto del financimiento de la ONPE

LEER MÁS
Corte Suprema rechaza pedido de la Fiscalía para anular inscripción de Fuerza Popular

Corte Suprema rechaza pedido de la Fiscalía para anular inscripción de Fuerza Popular

LEER MÁS
Fuerza Popular, Renovación Popular y APP no tienen en su plan de gobierno medidas concretas contra el consumo de drogas

Fuerza Popular, Renovación Popular y APP no tienen en su plan de gobierno medidas concretas contra el consumo de drogas

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial admite demanda de amparo de Delia Espinoza que busca revertir su inhabilitación impuesta por el Congreso

Poder Judicial admite demanda de amparo de Delia Espinoza que busca revertir su inhabilitación impuesta por el Congreso

LEER MÁS
Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

LEER MÁS
Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial

Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial

LEER MÁS
Elecciones 2026: 32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

Elecciones 2026: 32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

LEER MÁS
Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

LEER MÁS
Congresista Ana Zegarra es excluida de las elecciones 2026 por sentencia vigente por delito doloso

Congresista Ana Zegarra es excluida de las elecciones 2026 por sentencia vigente por delito doloso

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Barcelona vs Athletic Club EN VIVO HOY por la Supercopa de España: ¡gol de Roony Bardghji!

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

Paolo Guerrero reveló el número que usará en Alianza Lima tras la salida de Hernán Barcos: "Yo quería elegir algo muy simbólico"

Política

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

Investigaciones de muertes en las protestas son enviados a fiscalías que no conocen los casos

Banda de narcotraficantes brasileña se arraiga en zona fronteriza de Ucayali

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

Investigaciones de muertes en las protestas son enviados a fiscalías que no conocen los casos

Banda de narcotraficantes brasileña se arraiga en zona fronteriza de Ucayali

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025