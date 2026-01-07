Senamhi advierte radiación UV extrema: conoce los distritos más afectados de Lima

Senamhi advierte niveles UV de "muy alta" a "extremadamente alta" en todo el Perú. | Foto: Andina/Senamhi/Composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que la radiación ultravioleta (UV) viene alcanzando niveles considerados muy altos y extremadamente altos en diversas regiones del país. Este escenario se presenta tanto en la costa, sierra y selva, con registros que superan los valores habituales del Índice Ultravioleta (IUV) para esta época del año.

De acuerdo con el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, estas condiciones responden a una mayor intensidad de la radiación solar, lo que incrementa el riesgo para la salud de la población si no se adoptan medidas de protección adecuadas. Lima Metropolitana figura entre las zonas donde se vienen reportando valores elevados del IUV, especialmente en determinados distritos.

Distritos de Lima con mayor radiación solar y recomendaciones ante la exposición al sol

En el caso de Lima Metropolitana, el Senamhi detalló que los distritos del norte y del este presentan valores máximos del IUV entre 9 y 13. Por su parte, Lima Centro (Cercado de Lima, La Victoria, Rímac, Breña, Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco, Miraflores, Barranco, Surquillo) y Lima Oeste (Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel) registran índices que van de 8 a 10, mientras que en Lima Sur los valores se ubican entre 8 y 12.

Ante este panorama, la entidad recomendó reducir la exposición directa al sol, especialmente durante el horario de mayor intensidad, que se extiende entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. Asimismo, se aconseja el uso de bloqueador solar, ropa de manga larga, sombreros de ala ancha y lentes con protección UV.

Índice UV alcanza valores muy altos y extremos en costa, sierra y selva del país

Según la escala del Índice Ultravioleta, los valores que van de 8 a 10 corresponden a una categoría muy alta, mientras que aquellos iguales o superiores a 11 son considerados extremadamente altos. En ese marco, el Senamhi informó que en la región costa los niveles máximos fluctúan entre 8 y 14.

En la sierra, los registros son aún más intensos, con valores que oscilan entre 12 y 18, convirtiéndose en una de las zonas con mayor exposición a la radiación solar. En tanto, en la selva se han reportado índices que varían entre 9 y 14, manteniéndose también dentro de rangos elevados.