Trump afirma que Venezuela comprará solo productos de EE.UU. con el dinero del nuevo acuerdo petrolero: "Una decisión acertada"

“En otras palabras, Venezuela se está comprometiendo a hacer negocios con EE.UU. como su principal socio”, precisó Trump en Truth Social.

El anuncio de Donald Trump sobre las compras venezolanas lo dio a través de su cuenta de Truth Social.
El anuncio de Donald Trump sobre las compras venezolanas lo dio a través de su cuenta de Truth Social. | AFP

El presidente Donald Trump afirmó que Venezuela comprará solo productos fabricados en Estados Unidos con el dinero del nuevo acuerdo petrolero, en el que el país caribeño cederá entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a los estadounidenses. "Estas compras incluirán productos agrícolas estadounidenses, y medicinas, dispositivos médicos y equipos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas" de la nación venezolana, añadió a través de su cuenta de Truth Social.

Siguiendo con su corto mensaje, el mandatario estadounidense resaltó la nueva relación de ambos países con la siguiente afirmación: "En otras palabras, Venezuela se está comprometiendo a hacer negocios con los Estados Unidos de América como su principal socio". Estas negociaciones ocurren en medio de un bloqueo energético y tras el encarcelamiento de Nicolás Maduro en Nueva York. El plan incluye la venta de crudo y un compromiso venezolano para adquirir productos manufacturados en EE.UU., una medida que Trump calificó como una "sabia elección" y que se alinea con su estrategia de reindustrialización y aranceles para fortalecer la economía estadounidense.

Mensaje de Trump sobre la compra exclusiva de productos de EE.UU. por parte de Venezuela. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social<br>

Mensaje de Trump sobre la compra exclusiva de productos de EE.UU. por parte de Venezuela. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

Presión de Trump a Delcy Rodríguez para abrir la industria energética al control de EE.UU.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump ha intensificado sus esfuerzos para reconfigurar la relación económica con Venezuela, instando a la líder interina Delcy Rodríguez a conceder acceso total de EE.UU. a los recursos petroleros del país caribeño, y a aumentar los lazos comerciales entre ambos países. Trump anunció que Venezuela suministrará hasta 50 millones de barriles de petróleo a su país, por un valor estimado de hasta US$2.8 mil millones, y que los ingresos de esas ventas serían controlados por Washington y utilizados “en beneficio del pueblo venezolano y estadounidense”.

Mientras el gobierno estadounidense ya comenzó la comercialización de ese crudo importado y programa reuniones con ejecutivos de grandes petroleras para discutir inversiones en la industria venezolana, Rodríguez ha manifestado su disposición a una “agenda de cooperación” pero también exige respeto al derecho internacional y la soberanía del país, según reportes sobre las comunicaciones entre ambos gobiernos.

