Mundo

Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

Dos países de América Latina quieren unirse para mejorar la logística aduanera y así intentar competir con superpotencias como Estados Unidos y China.

Brasil y México avanzan en una alianza económica y tecnológica para competir y negociar frente a Estados Unidos y China.
Brasil y México avanzan en una alianza económica y tecnológica para competir y negociar frente a Estados Unidos y China. | IA de LR

Dos países de América Latina podrían unirse para edificar el bloque económico y político más poderoso de la región. La alianza permitiría dejar atrás el rol de simples receptores de decisiones globales y pasar a negociar desde una posición de mayor fortaleza.

De ese modo, ambas naciones impulsarían una fuerza latinoamericana que sea capaz de dialogar de igual a igual con superpotencias como Estados Unidos y China en los ámbitos económico y tecnológico. El acercamiento también reduciría la dependencia de mercados lejanos, mejoraría la logística aduanera y diversificaría los destinos de exportación e importación.

PUEDES VER: China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

lr.pe

¿Cuáles son los 2 países de América Latina que se unirían para desafiar a Estados Unidos y China?

Brasil y México son los dos países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China en los ámbitos económico y tecnológico. Tanto el presidente Luiz Inácio Lula da Silva como la mandataria Claudia Sheinbaum quieren impulsar un acuerdo comercial orientado a fortalecer alianzas comerciales y estratégicas que superen los marcos tradicionales dominados por Washington y Pekín.

Aunque ambas naciones cuentan con un acuerdo vigente desde comienzos de la década de 2000 que reduce aranceles para cerca de 800 categorías de productos, el objetivo ahora es actualizar esos mecanismos para generar beneficios mutuos.

Asimismo, la estrategia busca aprovechar la capacidad industrial y exportadora de México y el amplio mercado interno de Brasil. En ese sentido, la alianza podría impulsar el crecimiento económico en toda América Latina, especialmente en sectores como el automotriz, la agroindustria y las energías renovables.

PUEDES VER: América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

lr.pe

¿Brasil y México ya se unieron para superar a Estados Unidos y China?

A través de un comunicado, el gobierno de Claudia Sheinbaum informó que México y Brasil firmaron dos instrumentos de cooperación para emprender nuevas oportunidades económicas y de inversión en ámbitos científicos, ambientales y tecnológicos, entre otros. La cooperación bilateral con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva incluye una alianza en materia de producción, uso, regulación y certificación de biocombustibles, como el bioetanol, los combustibles de aviación sostenibles (SAF), el biodiésel y los combustibles marítimos sostenibles.

El gobierno de Sheinbaum, además, puntualizó que esta colaboración representa un avance tangible para promover el intercambio y la transferencia de tecnología, equipos, metodologías y experiencias entre ambos países, con miras a fortalecer el desarrollo sostenible y las energías renovables. Esta medida forma parte de los esfuerzos conjuntos de México y Brasil para ganar autonomía y peso frente a Estados Unidos y China en los planos económico y tecnológico.

