Precio del dólar en Perú HOY, jueves 8 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 8 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio? | Foto: composición LR
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 8 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,370 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 8 de enero?
Banco de la Nación
- Compra: S/3.310
- Venta: S/3.420
Scotiabank
- Compra: S/3.250
- Venta: S/3.571
Interbank
- Compra: S/3.345
- Venta: S/3.384