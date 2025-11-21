HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de América Latina donde es más caro comprar un auto, según informe: se necesita más de 5 sueldos anuales

No es México ni Brasil. Dos países latinoamericanos cierran el top 3 junto a Turquía, según el estudio de Scrap Car Comparison.

Comprar un auto en este país de América Latina es caro por la suma de la carga impositiva al precio de fábrica, trabas a la importación y más motivos.
Comprar un auto en este país de América Latina es caro por la suma de la carga impositiva al precio de fábrica, trabas a la importación y más motivos. | Composición LR

Un estudio elaborado por Scrap Car Comparison analizó cuánto cuesta tener un automóvil en distintos países, y consideró factores como el precio de compra, combustible, mantenimiento, impuestos y seguros. Sin embargo, si hablamos de los menos costosos, ningún país de América Latina está en el top 10, lo que no pasa con el ranking de los caros.

El informe determinó que Australia es el país más barato para poseer un vehículo, ya que el costo total representa solo el 49,48% del salario anual promedio. En el extremo opuesto, Turquía es el más caro del mundo: se requiere más de seis veces el sueldo anual promedio (652,29%) para comprar y mantener un automóvil. El segundo y el tercer puesto se lo llevan latinoamericanos.

PUEDES VER: El país de América Latina con territorios en 3 continentes distintos y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

lr.pe

El país más caro de América Latina para tener un auto

En Latinoamérica, Argentina encabeza el ranking como el país donde es más costoso acceder a un vehículo. Según el estudio de Scrap Car Comparison, el valor total de compra y mantenimiento equivale al 515,77% del salario anual promedio, es decir, más de cinco sueldos anuales.

Comprar un auto en Argentina es caro porque al precio de fábrica se le suma una altísima carga impositiva (IVA, impuestos internos que pueden superar el 30% y tributos provinciales y municipales), además de costos de producción elevados, trabas a la importación de autos y autopartes que reducen la oferta y encarecen tanto los 0 km como los usados. A eso se suman la inflación persistente, que obliga a remarcar precios de forma constante, y las distorsiones del mercado cambiario, que encarecen los componentes importados y terminan empujando aún más el valor final que paga el comprador.

PUEDES VER: El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

lr.pe

Top 10 de los países donde es más caro y más barato comprar un auto

El informe de Scrap Car Comparison también posicionó a otros países de la región con altos y bajos costos para tener un auto.

Los más caros:

Turquía652,29%
Argentina515,77%
Colombia508,93%
Uruguay443,68%
Brasil441,89%
Ucrania413,78%
Guatemala355,94%
Ecuador394%
Uruguay301%
Rusia290,04%
México285,20%
Costa Rica269,83%

Los más baratos:

Australia49,48%
Estados Unidos54,87%
Dinamarca60,34%
Canadá64,40%
Suecia75,84%
Alemania78,44%
Países Bajos84,65%
Francia87,00%
Reino Unido89,36%
Finlandia91,58%
