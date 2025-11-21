Comprar un auto en este país de América Latina es caro por la suma de la carga impositiva al precio de fábrica, trabas a la importación y más motivos. | Composición LR

Un estudio elaborado por Scrap Car Comparison analizó cuánto cuesta tener un automóvil en distintos países, y consideró factores como el precio de compra, combustible, mantenimiento, impuestos y seguros. Sin embargo, si hablamos de los menos costosos, ningún país de América Latina está en el top 10, lo que no pasa con el ranking de los caros.

El informe determinó que Australia es el país más barato para poseer un vehículo, ya que el costo total representa solo el 49,48% del salario anual promedio. En el extremo opuesto, Turquía es el más caro del mundo: se requiere más de seis veces el sueldo anual promedio (652,29%) para comprar y mantener un automóvil. El segundo y el tercer puesto se lo llevan latinoamericanos.

El país más caro de América Latina para tener un auto

En Latinoamérica, Argentina encabeza el ranking como el país donde es más costoso acceder a un vehículo. Según el estudio de Scrap Car Comparison, el valor total de compra y mantenimiento equivale al 515,77% del salario anual promedio, es decir, más de cinco sueldos anuales.

Comprar un auto en Argentina es caro porque al precio de fábrica se le suma una altísima carga impositiva (IVA, impuestos internos que pueden superar el 30% y tributos provinciales y municipales), además de costos de producción elevados, trabas a la importación de autos y autopartes que reducen la oferta y encarecen tanto los 0 km como los usados. A eso se suman la inflación persistente, que obliga a remarcar precios de forma constante, y las distorsiones del mercado cambiario, que encarecen los componentes importados y terminan empujando aún más el valor final que paga el comprador.

Top 10 de los países donde es más caro y más barato comprar un auto

El informe de Scrap Car Comparison también posicionó a otros países de la región con altos y bajos costos para tener un auto.

Los más caros:

Turquía 652,29% Argentina 515,77% Colombia 508,93% Uruguay 443,68% Brasil 441,89% Ucrania 413,78% Guatemala 355,94% Ecuador 394% Uruguay 301% Rusia 290,04% México 285,20% Costa Rica 269,83%

Los más baratos: