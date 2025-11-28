HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del Tercer Mundo" hacia EE.UU. de forma permanente

Hasta el momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha precisado qué países incluye bajo ese término.

Trump sigue con las fuertes medidas tras el trágico incidente con la Guardia Nacional.
Trump sigue con las fuertes medidas tras el trágico incidente con la Guardia Nacional. | AFP

El presidente Donald Trump anunció que va a "suspender permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo" hacia Estados Unidos, a través de un mensaje publicado en su red social Truth Social durante el feriado de Acción de Gracias. Hasta el momento, el mandatario republicano no ha precisado qué naciones incluye bajo ese término ni explicó cómo aplicaría esa restricción. El mensaje se difundió desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde Trump pasó el fin de semana festivo.

Ampliaremos información en breve.

TE RECOMENDAMOS

LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 27/11/25 | La República - LR+
Notas relacionadas
Donald Trump confirma la muerte de la miembro de la Guardia Nacional baleada cerca de la Casa Blanca

Donald Trump confirma la muerte de la miembro de la Guardia Nacional baleada cerca de la Casa Blanca

LEER MÁS
Donald Trump anuncia que EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes de Venezuela por tierra

Donald Trump anuncia que EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes de Venezuela por tierra

LEER MÁS
Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump anuncia que EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes de Venezuela por tierra

Donald Trump anuncia que EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes de Venezuela por tierra

LEER MÁS
"Condenado por golpista": así informaron medios internacionales la condena a 11 años de prisión del expresidente Pedro Castillo

"Condenado por golpista": así informaron medios internacionales la condena a 11 años de prisión del expresidente Pedro Castillo

LEER MÁS
María Corina Machado advierte pronta caída del régimen de Maduro y le exige “facilitar la transición”

María Corina Machado advierte pronta caída del régimen de Maduro y le exige “facilitar la transición”

LEER MÁS
Fiscal general de México, Alejandro Gertz, renuncia a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum

Fiscal general de México, Alejandro Gertz, renuncia a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum

LEER MÁS
¿Quién es alias 'Santanita', el segundo hombre más buscado por las autoridades de Venezuela?

¿Quién es alias 'Santanita', el segundo hombre más buscado por las autoridades de Venezuela?

LEER MÁS
EE.UU. revisará la residencia permanente de ciudadanos de más de una docena de países

EE.UU. revisará la residencia permanente de ciudadanos de más de una docena de países

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Mundo

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025