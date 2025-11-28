El presidente Donald Trump anunció que va a "suspender permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo" hacia Estados Unidos, a través de un mensaje publicado en su red social Truth Social durante el feriado de Acción de Gracias. Hasta el momento, el mandatario republicano no ha precisado qué naciones incluye bajo ese término ni explicó cómo aplicaría esa restricción. El mensaje se difundió desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde Trump pasó el fin de semana festivo.

Ampliaremos información en breve.