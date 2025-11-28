EE.UU. revisará la residencia permanente de ciudadanos de más de una docena de países

Donald Trump calificó como "acto de terror" el ataque contra la Guardia Nacional. | Foto: AFP

Estados Unidos revisará el estado migratorio de cada residente permanente o titular de una "green card" de Afganistán y otros 18 países, incluidos Cuba y Venezuela, tras el ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington.

El sospechoso fue identificado como un afgano que trabajó con las fuerzas estadounidenses en Afganistán. El joven de 29 años recibió asilo, no residencia permanente, según AfghanEvac, un grupo de ayuda a los afganos tras la toma de poder de los talibanes en 2021.

"Por instrucción del presidente de Estados Unidos, he ordenado una revisión completa y rigurosa de cada 'green card' otorgada a todo extranjero procedente de un país considerado preocupante", señaló Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Consultado sobre a qué países se refería Edlow, un portavoz de USCIS mencionó un decreto de junio de Donald Trump que clasificaba a 19 países en la categoría "identificado como preocupante".

El decreto prohibió la entrada de casi todos los nacionales de 12 países: Afganistán, Birmania, Chad, Congo-Brazzaville, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Donald Trump también impuso una prohibición parcial a los viajeros de otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.