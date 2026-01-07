HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
     
Poder Judicial admite demanda de amparo de Delia Espinoza que busca revertir su inhabilitación impuesta por el Congreso

La Tercera Sala Constitucional de Lima admitió la demanda de amparo de Delia Espinoza, quien busca revertir su inhabilitación de diez años impuesta por el Congreso.

El Poder Judicial admitió la demanda de amparo de Delia Espinoza contra la inhabilitación impuesta por el Congreso. Foto: difusión


El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Delia Espinoza, con la que busca revertir la inhabilitación por diez años que le impuso el Congreso y dejar sin efecto las resoluciones legislativas aprobadas en su contra. La Sala Constitucional consideró que el recurso cumple con los requisitos legales para ser evaluado en el fondo.

La decisión judicial fue emitida por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que declaró procedente el amparo contra los actos parlamentarios que apartaron a Espinoza de la función pública y habilitaron una acusación penal. El colegiado señaló que corresponde analizar si el procedimiento seguido por el Parlamento respetó el debido proceso.

La Sala Constitucional evaluará si el Congreso vulneró el debido proceso al inhabilitar a Delia Espinoza. Foto: La República



En su demanda, Delia Espinoza sostiene que el Congreso excedió sus atribuciones constitucionales al imponer la sanción política. También cuestiona la motivación de las resoluciones legislativas y menciona una afectación directa a sus derechos fundamentales como autoridad del Ministerio Público.

