El Poder Judicial admitió la demanda de amparo de Delia Espinoza contra la inhabilitación impuesta por el Congreso. Foto: difusión

El Poder Judicial admitió la demanda de amparo de Delia Espinoza contra la inhabilitación impuesta por el Congreso. Foto: difusión

El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Delia Espinoza, con la que busca revertir la inhabilitación por diez años que le impuso el Congreso y dejar sin efecto las resoluciones legislativas aprobadas en su contra. La Sala Constitucional consideró que el recurso cumple con los requisitos legales para ser evaluado en el fondo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La decisión judicial fue emitida por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que declaró procedente el amparo contra los actos parlamentarios que apartaron a Espinoza de la función pública y habilitaron una acusación penal. El colegiado señaló que corresponde analizar si el procedimiento seguido por el Parlamento respetó el debido proceso.

TE RECOMENDAMOS EN EL REINO DE LA IMPUNIDAD Y VENEZUELA EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La Sala Constitucional evaluará si el Congreso vulneró el debido proceso al inhabilitar a Delia Espinoza. Foto: La República

PUEDES VER: Aprueban nuevo informe final que recomienda segunda inhabilitación de Delia Espinoza por 10 años

En su demanda, Delia Espinoza sostiene que el Congreso excedió sus atribuciones constitucionales al imponer la sanción política. También cuestiona la motivación de las resoluciones legislativas y menciona una afectación directa a sus derechos fundamentales como autoridad del Ministerio Público.