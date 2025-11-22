Este enorme barco superaría a China y EE.UU. gracias a 5.016 baterías de litio, con más de 40 megavatios-hora de capacidad energética. | Composición LR

En el mundo del transporte marítimo se está gestando un proyecto que rompe esquemas: la construcción del barco eléctrico más grande del planeta, capaz de superar a las flotas de China y Estados Unidos en esta tecnología. Se trata de un enorme ferry impulsado por energía eléctrica y alimentado por más de 5.000 baterías de litio, diseñado para demostrar que la navegación de gran escala puede ser limpia, silenciosa y mucho más respetuosa con el medio ambiente.

El proyecto se desarrolla en un astillero de reconocido prestigio internacional, donde se construye un ferry de 130 metros de eslora fabricado en aluminio ligero. Más que un simple barco, es una apuesta tecnológica y comercial: sus creadores quieren probar que los ferris totalmente eléctricos pueden ser rentables y funcionales en rutas de alta demanda. Con su gigantesco sistema de baterías, este navío ya superaría cualquier otro barco eléctrico que se haya construido hasta ahora.

Este enorme ferry operaría en Argentina y Uruguay pronto. Foto: Incat



El país que superaría a China y EE.UU. con el barco eléctrico más grande del mundo

El país que superaría a China y Estados Unidos en la carrera por el barco eléctrico más grande del mundo es Australia. En los astilleros de Incat Tasmania, en Hobart, se está construyendo el Hull 096, el ferry que ostentará ese título. Desde allí, esta nación se posicionaría como un actor clave en la transición hacia un transporte marítimo descarbonizado, utilizando su experiencia en construcción naval y acceso a energía renovable para impulsar este megaferri.

Australia no solo se queda con el récord técnico, sino que además convierte este proyecto en una vitrina mundial. El Hull 096 no se quedará en sus aguas: será enviado a Sudamérica para operar entre Buenos Aires (Argentina) y Colonia del Sacramento (Uruguay), de la mano de la naviera Buquebus. Es decir, un barco diseñado en Australia terminará siendo referente de transporte eléctrico en una de las rutas más transitadas del Río de la Plata, mostrando de forma muy concreta hasta dónde puede llegar la tecnología australiana.

El "laboratorio flotante" que usa baterías de litio

El Hull 096 es un ferry de 130 metros de largo, construido en aluminio ligero para reducir peso y mejorar la eficiencia energética. Está pensado para demostrar que los grandes transbordadores eléctricos no son solo un prototipo, sino una alternativa real a los barcos tradicionales que usan combustibles fósiles. Su diseño cuida tanto la parte operacional (velocidad, autonomía, capacidad de carga) como la eficiencia, al punto de que se le considera un modelo de referencia para el futuro de la industria naviera.

Lo llaman un "laboratorio flotante" porque, más allá de transportar pasajeros y vehículos, su misión es recopilar datos reales sobre rendimiento, mantenimiento, consumo energético y comportamiento de las baterías en operaciones intensivas. Todo el sistema gira en torno a un gigantesco banco de baterías de litio: 5.016 baterías, con más de 40 megavatios-hora de capacidad energética, el mayor sistema instalado en un barco hasta ahora. Estas baterías alimentan motores eléctricos conectados a ocho propulsores de chorro de agua, dándole una autonomía aproximada de 90 minutos de navegación antes de recargar.

Está previsto que el Hull 096 supere los ensayos previstos a final de año 2025.

¿Cuántos pasajeros podrán navegar en ese barco?

El Hull 096 ha sido diseñado para operar en una ruta muy demandada, por lo que su capacidad de transporte es clave. Cuando entre en servicio con Buquebus, este ferry podrá llevar hasta 2.100 pasajeros en cada viaje, convirtiéndose en uno de los transbordadores eléctricos con mayor capacidad de personas en el mundo. Esto lo coloca a la altura de los grandes ferris convencionales, pero con la diferencia de que funcionará únicamente con energía eléctrica.

Además de los pasajeros, el barco puede transportar 225 vehículos, lo que incluye autos particulares y otras unidades. Para sostener este nivel de operación, se instalarán estaciones de carga rápida en los puertos de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, capaces de recargar sus baterías en unos 40 minutos entre viaje y viaje. De esta forma, el ferry podrá mantener una frecuencia alta de cruces en el Río de la Plata, demostrando que la electrificación también es viable en rutas cortas pero muy exigentes en número de pasajeros.