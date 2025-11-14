El gobierno de Donald Trump tuvo negociaciones comerciales este jueves 13 de noviembre con diferentes países de Hispanoamérica. Entre ellos, Argentina espera cerrar acuerdos para la reducción de aranceles, lo que incentivaría la exportación de productos nacionales con destino a Estados Unidos.

De esta manera, se proyecta que sectores argentinos clave se beneficien mediante el comercio con la primera potencia mundial. Por ejemplo, un funcionario estadounidense subrayó que se eliminarán aranceles estadounidenses para varios productos que no se cultivan, extraen ni producen en EE. UU. Estas medidas también favorecerán a Ecuador, El Salvador y Guatemala.

¿Qué productos argentinos se beneficiarían si se reducen los aranceles de EE. UU.?

El gobierno de Javier Milei pretende que los sectores de la carne, el acero y el aluminio experimenten una reducción de aranceles a raíz de la reunión con la administración de Trump. De hecho, la Casa Blanca publicó un aviso sobre el acuerdo que abriría los mercados entre ambos países y favorecería la exportación de diferentes productos.

"Argentina otorgará acceso preferencial al mercado para las exportaciones de productos estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas", expuso el comunicado.

Además, el canciller argentino, Pablo Quirno, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que la negociación "crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias clave, aumentando el comercio bilateral entre ambos países".

¿Cómo es el comercio entre Argentina y Estados Unidos?

La economía argentina ha enfrentado un déficit comercial con Estados Unidos entre 2014 y 2023. Durante este período, el saldo negativo se situó en un promedio de US$3.666 millones cada año, según la plataforma Analytica.

A su vez, Estados Unidos se posiciona como el tercer socio comercial más importante para Argentina, después de Brasil y China. Las exportaciones hacia EE. UU. han promediado US$5.700 millones anuales en la última década. Analytica señaló que, en 2024, los principales productos vendidos fueron del sector de combustibles (35,3%), minerales (11,8%) y aluminio (8,2%).

Desde abril de 2025, los productos argentinos están sujetos a una tasa arancelaria base del 10%, la cual representa la cifra más baja establecida durante la gestión de Donald Trump. Sin embargo, se mantienen aranceles específicos del 50% aplicables al aluminio y al acero.