En los últimos días, decenas de bomberos y brigadistas enfrentan intensos incendios forestales en la Patagonia argentina, que ya han arrasado cerca de 2.000 hectáreas de vegetación en la Comarca Andina, una de las zonas turísticas más emblemáticas del país. La magnitud de la emergencia obligó a activar alertas en al menos ocho provincias y a evacuar de forma preventiva a unos 3.000 turistas, con el objetivo de resguardar su seguridad ante el avance del fuego.

Durante el verano, este tipo de desastres naturales suele presentarse a comienzos de año, debido a las altas temperaturas y al aumento de la radiación en varias zonas de Argentina.

Estas son las provincias a las que se ha emitido la alerta roja y amarilla ante la propagación de los incendios forestales. Foto: Ministerio de Seguridad Nacional/SNMF/Agencia Federal de Emergencias.

¿Cuáles son las ocho provincias de Argentina en las que se ha activado la alerta roja?

Las ocho provincias en las que se ha emitido la alerta roja —que representa el máximo riesgo de incendio— son Mendoza, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. En estas regiones se han registrado altas temperaturas, baja humedad y vientos que favorecen la propagación del fuego.

Por otro lado, también se emitió la alerta amarilla en otros sectores del país —que representa un riesgo moderado de incendio—: Entre Ríos, Santa Fe y algunas áreas de Buenos Aires. Aunque la probabilidad de que el fuego se expanda es menor, las autoridades destacaron la importancia de mantener las precauciones necesarias.

¿Qué medidas ha tomado Chubut para contrarrestar el incendio forestal?

La provincia de Chubut, una de las zonas más afectadas por el incendio forestal, llevó a cabo una operación para combatir las llamas con camionetas, camiones cisterna, retroexcavadoras, helicópteros, aviones y aeronaves anfibias. Durante la misión, la brigadista Natalia Dobranski declaró a Radio con Vos que están trabajando sin descanso para contrarrestar a tiempo el fuego, que continúa expandiéndose en el sur de Argentina.

“Todos los equipos… están trabajando sin descanso, pero la realidad es que el frente del incendio es muy grande, tiene muchísimos sectores”, afirmó.

Ante la crítica situación, el gobernador de Chubut no descartó que los incendios hayan sido provocados de forma intencional por personas que habrían actuado con el objetivo de generar daño ambiental y poner en riesgo a la población de la zona: ''Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos'', afirmó. Además, Torres anunció una recompensa de 50 millones de pesos argentinos, equivalente a unos US$34.000, para quienes aporten datos sobre el paradero de los presuntos responsables.

El incendio que ha causado graves daños en la Patagonia ha sido catalogado como uno de los peores desastres naturales en décadas en Argentina, ya que arrasó miles de hectáreas, destruyó numerosas viviendas y provocó la muerte de una persona en la región.

¿Cuál ha sido la provincia de Argentina que más hectáreas ha perdido en los últimos seis años?

Entre 2019 y 2024, se ha reportado que la provincia de Córdoba, ubicada en el centro de Argentina, fue la más afectada por los incendios forestales, al registrar la mayor cantidad de hectáreas de vegetación perdidas durante ese período, con un total de 521.593 hectáreas arrasadas.