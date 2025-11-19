HOYSuscripcion LR Focus

Argentina: ordenan decomiso de bienes por US$ 500 millones a Cristina Kirchner y otros condenados por corrupción

Entre los bienes a decomisar figuran propiedades de Cristina Kirchner en Santa Cruz, inmuebles de sus hijos y activos del empresario Lázaro Báez, condenado también por corrupción.

Cristina Fernández de Kirchner enfrenta otro juicio por el mayor caso por corrupción de la historia judicial argentina.
Cristina Fernández de Kirchner enfrenta otro juicio por el mayor caso por corrupción de la historia judicial argentina.

La Justicia argentina ordenó el decomiso de bienes por cerca de US$ 500 millones contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en una causa por corrupción, según fuentes judiciales.

La exmandataria fue condenada a 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación política perpetua tras ser hallada culpable de corrupción en la adjudicación de obras públicas entre 2003 y 2015.

Justicia ordena decomisar bienes de Cristina Fernández de Kirchner

Tras la condena, en la que se ordenó el pago del equivalente a unos 500 millones de dólares, un tribunal federal decidió avanzar con el decomiso de más de un centenar de bienes, según el fallo obtenido por AFP.

La medida busca restituir los bienes ilícitamente obtenidos (y sus derivados) al Estado como legítimo propietario, y al mismo tiempo reparar a la sociedad por los daños materiales y simbólicos derivados de la conducta delictiva.

El fallo resuelve, entre otros, la confiscación de una propiedad de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Santa Cruz y añade a la lista 19 bienes cedidos a sus hijos Máximo y Florencia.

También ordena la ejecución de 84 bienes del empresario Lázaro Báez, quien ya cumple condena por la llamada causa "Vialidad" sobre el direccionamiento y sobreprecio de obras públicas viales en Santa Cruz durante los gobiernos de los Kirchner.

El tribunal comunicó la decisión a la Corte Suprema, que deberá definir si alguno de los inmuebles decomisados se destina a uso del Poder Judicial o va a subasta. El abogado de Kirchner no brindó comentarios a AFP.

También enfrenta otro juicio

Entretanto, Cristina Fernández de Kirchner también enfrenta desde el 6 de noviembre un juicio por la llamada causa 'Cuadernos', considerado el mayor caso por corrupción de la historia judicial argentina.

La expresidenta y vicepresidenta de Argentina es acusada de liderar una asociación ilícita y de cobrar millones de dólares en más de 200 sobornos de empresarios a cambio de contratos estatales.

La causa tiene 87 imputados, la mayoría exfuncionarios y empresarios, y las audiencias se realizan por Zoom, porque no hay una sala judicial lo suficientemente grande para dar cabida a todos los involucrados y sus abogados.

Con tobillera electrónica, Cristina Fernández de Kirchner recibe en su apartamento a políticos aliados, saluda desde el balcón a sus simpatizantes y publica sus críticas a la política ultraliberal del presidente Javier Milei.

"No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar", escribió Kirchner, de 72 años, al iniciarse este nuevo proceso.

"Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos, pero no van a detener la organización del peronismo", añadió.

