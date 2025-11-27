HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Mundo

Donald Trump confirma la muerte de la miembro de la Guardia Nacional baleada cerca de la Casa Blanca

Sarah Beckstrom falleció tras el ataque cometido por un ciudadano afgano. Su compañero sigue en estado crítico.

Trump confirma muerte de Sarah Beckstrom, soldado de la Guardia Nacional. Foto: AFP
Trump confirma muerte de Sarah Beckstrom, soldado de la Guardia Nacional. Foto: AFP

El presidente Donald Trump confirmó la muerte de Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional, tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca. Destacó su juventud, compromiso y desempeño desde que inició su servicio en junio de 2023. El otro soldado herido permanece grave, luchando por su vida.

En un discurso televisado, el mandatario republicano señaló: "Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, una persona muy respetada, joven y hermosa, que comenzó su servicio en junio de 2023, destacada en todos los aspectos, acaba de dejarnos. Ya no está entre nosotros"

TE RECOMENDAMOS

LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 27/11/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Putin afirma que el plan de paz de Trump aún no tiene versión final y espera avances con la visita del enviado de EE. UU.

lr.pe

¿Quién es el miembro de la Guardia Nacional que sigue en estado crítico?

Tras la confirmación de la muerte de Sarah Beckstrom, las eperanzas de Estados Unidos recaen en la salud de Andrew Wolfe, una de las víctimas del ataque armado de ayer contra dos miembros de la Guardia Nacional. Wolfe, permanece en estado crítico, según el comunicado más reciente de las autoridades.

El padre de Andrew Wolfe, pidió oraciones mientras el joven de 24 años continúa en estado crítico. “Por favor, recen por mi hijo”, dijo Jason Wolfe a CNN, y agregó que su hijo es “una gran persona” y “un luchador”.

Ambos eran miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, según la fiscal federal Jeanine Pirro. "Estaban en Washington D. C. para garantizar la seguridad de la ciudad", declaró en una rueda de prensa celebrada el jueves.

PUEDES VER:

Autoridades del gobierno de Trump se pronuncian tras el fallecimiento de Sarah Beckstrom

Varios miembros del gobierno de Trump han solicitado oraciones tras el anuncio de la muerte de Sarah Beckstrom, especialista del Ejército y miembro de la Guardia Nacional, víctima del tiroteo ocurrido ayer en Washington.

La fiscal general Pam Bondi expresó en X su consternación: “Devastada. Por favor recen por la familia de Sarah. Estados Unidos nunca olvidará su valentía. HABRÁ JUSTICIA para Sarah”. También pidió mantener las oraciones por Andrew Wolfe, el otro soldado gravemente herido.

El director del FBI, Kash Patel, la recordó como “una joven soldado y patriota con toda una vida por delante” e invitó a todos a rezar por su familia, amigos y compañeros de armas.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la definió como “una heroína estadounidense” y llamó a que la nación se arrodille en oración por sus seres queridos. La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, afirmó: “Ahora es el momento de vengar su muerte y asegurar la justicia”.

Notas relacionadas
Nicolás Maduro afirma que Venezuela suma "17 semanas de guerras psicológicas" con Estados Unidos por incursión en el Caribe

Nicolás Maduro afirma que Venezuela suma "17 semanas de guerras psicológicas" con Estados Unidos por incursión en el Caribe

LEER MÁS
China sería desplazado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un barco eléctrico en Sudamérica

China sería desplazado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un barco eléctrico en Sudamérica

LEER MÁS
Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Condenado por golpista": así informaron medios internacionales la condena a 11 años de prisión del expresidente Pedro Castillo

"Condenado por golpista": así informaron medios internacionales la condena a 11 años de prisión del expresidente Pedro Castillo

LEER MÁS
Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

LEER MÁS
Los únicos 4 países de Sudamérica que tienen costa, sierra y selva: poseen una gran variedad de ecosistemas

Los únicos 4 países de Sudamérica que tienen costa, sierra y selva: poseen una gran variedad de ecosistemas

LEER MÁS
Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Mundo

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025