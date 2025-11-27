El presidente Donald Trump confirmó la muerte de Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional, tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca. Destacó su juventud, compromiso y desempeño desde que inició su servicio en junio de 2023. El otro soldado herido permanece grave, luchando por su vida.

En un discurso televisado, el mandatario republicano señaló: "Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, una persona muy respetada, joven y hermosa, que comenzó su servicio en junio de 2023, destacada en todos los aspectos, acaba de dejarnos. Ya no está entre nosotros"

¿Quién es el miembro de la Guardia Nacional que sigue en estado crítico?

Tras la confirmación de la muerte de Sarah Beckstrom, las eperanzas de Estados Unidos recaen en la salud de Andrew Wolfe, una de las víctimas del ataque armado de ayer contra dos miembros de la Guardia Nacional. Wolfe, permanece en estado crítico, según el comunicado más reciente de las autoridades.

El padre de Andrew Wolfe, pidió oraciones mientras el joven de 24 años continúa en estado crítico. “Por favor, recen por mi hijo”, dijo Jason Wolfe a CNN, y agregó que su hijo es “una gran persona” y “un luchador”.

Ambos eran miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, según la fiscal federal Jeanine Pirro. "Estaban en Washington D. C. para garantizar la seguridad de la ciudad", declaró en una rueda de prensa celebrada el jueves.

Varios miembros del gobierno de Trump han solicitado oraciones tras el anuncio de la muerte de Sarah Beckstrom, especialista del Ejército y miembro de la Guardia Nacional, víctima del tiroteo ocurrido ayer en Washington.

La fiscal general Pam Bondi expresó en X su consternación: “Devastada. Por favor recen por la familia de Sarah. Estados Unidos nunca olvidará su valentía. HABRÁ JUSTICIA para Sarah”. También pidió mantener las oraciones por Andrew Wolfe, el otro soldado gravemente herido.

El director del FBI, Kash Patel, la recordó como “una joven soldado y patriota con toda una vida por delante” e invitó a todos a rezar por su familia, amigos y compañeros de armas.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la definió como “una heroína estadounidense” y llamó a que la nación se arrodille en oración por sus seres queridos. La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, afirmó: “Ahora es el momento de vengar su muerte y asegurar la justicia”.