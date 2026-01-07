Partidos de hoy, 8 de enero del 2026: ¿quiénes juegan en la Supercopa de España y Premier League?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 8 de enero de 2026, continúan los partidazos en la Premier League, Serie A, Supercopa Francia y la Supercopa de España. Los atractivos dueles serán transmitidos por ESPN, DSports, América TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO, América tvGo) Sin duda, los el plato principal será el derbi entre Real Madrid y Atlético Madrid desde las 2:00 pm.

Es importante destacar la ausencia del delantero francés Kylian Mbappé, ya que sufrió una lesión en la rodilla izquierda en diciembre. Por este motivo, Gonzalo García jugará de '9'. El joven español de 21 años sorprendió a los madridistas con un hat-trick ante Real Betis por Liga Española.

Partidos de la Supercopa de España HOY

Real Madrid vs Atlético Madrid

Hora: 2.00 p. m.

Canal: América TV, América TVGO, Movistar

Partidos de la Premier League

Arsenal vs Liverpool

Hora: 3:00 pm

Canales: ESPN y Disney Plus

Partidos de la Serie A

Cremonese vs Cagliari

Hora: 12:30 pm

Canales: Disney+, Claro TV+

Milan vs Genoa

2:45 pm

ESPN

Partidos de la Supercopa Francia

PSG vs Marsella

Hora:1:00 pm

Canales: ESPN2, Disney+

Partidos de Pro League Saudita