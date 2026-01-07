Partidos de hoy, 8 de enero del 2026: ¿quiénes juegan en la Supercopa de España y Premier League?
El gran atractivo del día será el derbi entre Real Madrid y Atlético Madrid en el que Gonzalo García ocupará el lugar de la ausente estrella Kylian Mbappé. PSG, Arsenal y Liverpool también comparten cartelera.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 8 de enero de 2026, continúan los partidazos en la Premier League, Serie A, Supercopa Francia y la Supercopa de España. Los atractivos dueles serán transmitidos por ESPN, DSports, América TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO, América tvGo) Sin duda, los el plato principal será el derbi entre Real Madrid y Atlético Madrid desde las 2:00 pm.
Es importante destacar la ausencia del delantero francés Kylian Mbappé, ya que sufrió una lesión en la rodilla izquierda en diciembre. Por este motivo, Gonzalo García jugará de '9'. El joven español de 21 años sorprendió a los madridistas con un hat-trick ante Real Betis por Liga Española.
Partidos de la Supercopa de España HOY
- Real Madrid vs Atlético Madrid
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: América TV, América TVGO, Movistar
Partidos de la Premier League
- Arsenal vs Liverpool
- Hora: 3:00 pm
- Canales: ESPN y Disney Plus
Partidos de la Serie A
- Cremonese vs Cagliari
- Hora: 12:30 pm
- Canales: Disney+, Claro TV+
- Milan vs Genoa
- 2:45 pm
- ESPN
Partidos de la Supercopa Francia
- PSG vs Marsella
- Hora:1:00 pm
- Canales: ESPN2, Disney+
Partidos de Pro League Saudita
- Al Hilal vs Al Hazm a las 9:55 am por Goat
- Al Nassr vs Al Quadisiya a las 12:30 por SporTV, Zapping