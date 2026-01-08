➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de enero, según Jhan Sandoval

HOYSuscripcion LR Focus

Este 8 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 8 de enero.
Lee el horóscopo de hoy, 8 de enero. | Foto: Composición LR

Este jueves 8 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 8 de enero?

Aries

Has estado agobiado por distintas responsabilidades, pero hoy buscarás la manera de
aliviar toda esta tensión rodeándote de tus seres queridos. Distraerte te ayudará a cambiar los
ánimos.

Tauro

Ha llegado el momento de tomar decisiones, no te sientas presionado y analiza bien los
pros y contras de cada opción. El análisis y una actitud madura te conducirá siempre por lo
correcto.

Géminis

Es posible que enfrentes una situación para la que no te sientes preparado, no debes de
dudar de tu fuerza y asume el reto. Todo se manejará correctamente, solo actúa con seguridad.

Cáncer

Hoy volverán a tu mente los recuerdos de esa mala experiencia amorosa. No obstante,
esas imágenes ya no dolerán como antes y esto confirma que vienes superando exitosamente tu pasado.

Leo

No excedas en esfuerzos físicos, ya que podrías lastimar lo más sensible que tienes, tu
columna. Por otro lado, surgirá un encuentro con una persona que estimas, su compañía te hará bien.

Virgo

Podrías iniciar el día desganado y de mal humor, pero con el correr de las horas irá
cambiando ese estado gracias al apoyo y la compañía que sentirás de tus familiares; evita
estresarte.

Libra

Planificarás varias cosas en estos días de descanso, entre ellas algunas reuniones con tus
amigos. Hoy surgirá una invitación que debes de aprovechar. La pasarás muy bien. Solo evita
excesos.

Escorpio

Has dejado muchos pendientes debido a la pesada agenda laboral que has tenido.
Ahora, con más tiempo libre, decidirás todo aquello que habías pospuesto. Te sentirás mucho
más organizado.

Sagitario

Analiza bien tus actos, es posible que en algunas de tus decisiones no estés incluyendo
a tu entorno y esto sería la causa de algunos distanciamientos. Es el momento de reflexionar y
resarcir.

Capricornio

Ha llegado el momento de decir lo que sientes; esa persona está dispuesta a
escucharte y no puedes prolongar más tu silencio. Habrá entendimiento y deseo por encontrar
soluciones.

Acuario

El recelo que había mostrado ese familiar empieza a disiparse gracias a tus muestras de
cariño y tu deseo por hacer las paces. Hoy notarás un ánimo diferente, en poco tiempo volverá la confianza.

Piscis

A pesar de tus sentimientos y el deseo que tienes por recuperar a esa persona, tu orgullo
no te permite dar los pasos correctos. No vayas en contra de lo que sientes, de ti depende tu
felicidad.

