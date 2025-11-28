HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ataque del Ejército de Israel a Siria deja un saldo de al menos 13 muertos: Gobierno sirio denuncia "crimen de guerra"

El Gobierno de Siria condenó la incursión de Israel y aseguró que este fue el ataque más letal desde el derrocamiento del presidente Bashar al Asad, en 2024.

El Gobierno de Siria denunció un ataque del Ejército israelí en Beit Jinn que dejó 13 muertos y decenas de heridos
El Gobierno de Siria denunció un ataque del Ejército israelí en Beit Jinn que dejó 13 muertos y decenas de heridos | IMAGO

Este viernes 28 de noviembre, el Gobierno de Siria denunció un nuevo ataque del Ejército israelí que impactó contra la localidad de Beit Jinn, en los exteriores de Damasco, que dejó al menos 13 muertos y decenas de heridos. El argumento de la cruzada fue que estaba dirigida a un grupo islamista. El Canciller acusó a Israel de querer "incendiar" la región de Medio Oriente.

"Estábamos durmiendo y nos despertaron los disparos a las tres de la mañana... Vimos al ejército israelí en el pueblo, los soldados y los tanques… luego se retiraron, y entonces vino la Aviación y empezaron a caer obuses—proyectiles—", dijo Iyad Taher, uno de los heridos, a la agencia AFP.

PUEDES VER: Israel: ejército cesa a varios generales por su fracaso en impedir los ataques del 7 de octubre

Siria denuncia ataque letal de Israel

El ataque ocurrió en la madrugada. Tawfiq Hasaba, director general de Sanidad en la provincia de Rif Damasco, confirmó a la agencia de noticias SANA que la cruzada dejó un saldo de 13 muertos —incluyendo mujeres y niños, según la televisión pública— y 24 de heridos, según CNN, mientras que el Gobierno israelí no confirmó ni negó las cifras.

La zona del ataque, según detallan los Cascos Blancos, grupo de defensa civil, permaneció hermética hasta las 10.00 a. m. , hora local, debido a que los militares israelíes tenían la disposición de atacar a cualquier punto en "movimiento", "Los equipos trabajaron para garantizar que no hubiese ninguna persona herida sin rescatar y para llevar a cabo una inspección no técnica, por miedo a que estuvieran presentes remanentes de guerra peligrosos que pudieran hacer daño a los residentes", dijeron.

La justificación de esta incursión fue la búsqueda del grupo islamista libanés Jamaa al Islamiya —aliada de Hamás—, de los que, según informaron, se detuvieron a dos presuntos integrantes tras el altercado. El Ejército asegura que "preparaban ataques contra civiles israelíes". Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Siria denunció que Israel estaba ocasionando un "crimen de guerra", además los acusó de querer "incendiar" la región medioriental.

Abdel Rahman al Hamraui, alcalde de la localidad, los vecinos intentaron repeler a los agentes que llevaron a cabo la incursión, pero estos respondieron "bombardeando la localidad con artillería y drones". Esta acción, según agregó el funcionario, buscaba "detener a tres muchachos".

El jueves previo al ataque, Israel bombardeó Damasco, junto con otras zonas de Siria, con el fin de apoyar a los drusos —minoría étnica y religiosa de habla árabe— durante enfrentamientos internos al sur del país contra las fuerzas del orden y grupos beduinos —pueblo árabe nómada—.

PUEDES VER: El Ejército de Israel ataca en Líbano y confirma la muerte del jefe de Estado Mayor de Hezbollah

lr.pe

"La incursión más letal"

Rami Abdel Rahman, director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), calificó el ataque israelí en Siria como "la incursión más letal desde que Israel empezó a efectuar operaciones fuera de la zona tapón en el sur de Siria". Asimismo, el canciller afirmó que la acción fue un "bombardeo salvaje y deliberado" por parte de las fuerzas de Netanyahu.

Desde el derrocamiento del expresidente sirio Bashar al Asad, el 8 de diciembre de 2024 —lo cual significó el fin de la guerra civil en Siria—, y el ingreso de una nueva gestión en Damasco, Israel intensificó sus ataques contra el país de Medio Oriente. Tras esto, el Gobierno israelí desplegó tropas en la zona desmilitarizada conocida como los Altos del Golán, un territorio que, bajo un acuerdo de retirada de 1974, formaba parte de Siria, pero que, en 1981, fue anexado por Israel de forma unilateral, asegurando que el tratado había "colapsado".

El 19 de noviembre de 2025, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó la zona y señaló la "inmensa importancia" de la presencia militar. Este acto fue condenado y denunciado por las Naciones Unidas y el Gobierno de Damasco.

