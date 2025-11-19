HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Parlamento argentino acusa a Milei de presunta estafa por promocionar criptomonedas que causó pérdidas millonarias

El informe del Parlamento, compuesto por una quincena de diputados de la oposición, señala que el apoyo de Milei a la criptomoneda $LIBRA generó pérdidas millonarias a más de 100 mil inversores.

Javier Milei es acusado de presunta estafa tras promocionar las criptomonedas $LIBRA.
Javier Milei es acusado de presunta estafa tras promocionar las criptomonedas $LIBRA. | AFP

Una comisión del Parlamento argentino determinó que el presidente Javier Milei, junto a su hermana Karina Milei, quien ocupa el cargo de secretaria general de la Presidencia, habrían aprovechado sus cargos para promover la criptomoneda $LIBRA. Este hecho está siendo investigado como una "presunta estafa internacional" que habría generado millonarias pérdidas a inversores de diferentes partes del mundo.

El informe elaborado por el grupo de trabajo legislativo, conformado por una quincena de diputados de la oposición, advierte que se trata de un caso de "alta gravedad institucional”. Según el documento, el jefe de Estado habría hecho uso de su investidura para respaldar una operación que hoy está bajo la lupa judicial por su posible vinculación con maniobras fraudulentas.

Una investigación de tres meses

Tres meses después de iniciar la investigación, la comisión parlamentaria presentó su informe final sobre las presuntas irregularidades cometidas por el mandatario. El documento analiza el respaldo que Milei brindó desde sus redes sociales, el 14 de febrero, al lanzamiento de $LIBRA, una criptomoneda que serviría para "impulsar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina".

Según el informe, tras una breve alza inicial, el valor de la criptodivisa cayó abruptamente, lo que ocasionó pérdidas económicas considerables a 114.410 personas inversoras. Se estima que las transacciones vinculadas a esta operación movilizaron entre 100 y 120 millones de dólares.

Ante estos hechos, la comisión sostiene que tanto Milei como su hermana Karina deben rendir cuentas ante el Congreso, pues existirían responsabilidades políticas. Además, sugiere al Parlamento analizar si el jefe de Estado incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Más funcionarios involucrados

Los diputados opositores también decidieron presentar denuncias penales contra varios funcionarios del Poder Ejecutivo que, pese a haber sido citados, se negaron a brindar información durante el desarrollo de la investigación. Entre los mencionados figuran el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; y Florencia Zicavo, quien estuvo al frente de la Unidad de Investigación de $LIBRA.

El informe también cuestiona el accionar de las autoridades judiciales a cargo del caso: el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano. Según el documento, ambos habrían obstruido la labor del Parlamento al negarse de forma reiterada a colaborar, lo que, a juicio de la comisión, limitó el ejercicio de sus facultades constitucionales. Por esta razón, los opositores impulsarán acciones legales contra ambos magistrados.

Se trata de un "delirio", asegura oficialismo

Los legisladores del oficialismo que participaron en la comisión aseguraron que la investigación de la oposición fue "un delirio". El congresista Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, criticó duramente la iniciativa y afirmó que incurrió en una lista de excesos, "entre ellos el autoritarismo". “La apoteosis llega cuando se pelea con la Justicia, y después dicen que quieren colaborar con la investigación judicial. Insólito”, añadió.

En el informe presentado, los diputados opositores sostuvieron que la responsabilidad de Milei va más allá de la publicación en redes sociales en la que promocionó $LIBRA. Según argumentan, hubo una ausencia de controles estatales y se ignoraron por completo los protocolos correspondientes. “No hubo una evaluación previa del Estado argentino sobre $LIBRA antes de su promoción presidencial”, detallaron.

Cabe señalar que, tras la difusión de las primeras denuncias, el propio Milei eliminó de sus redes el mensaje en el que respaldaba la criptodivisa. En ese contexto, el diputado Óscar Agost Carreño explicó que el presunto esquema de estafa. Indicó que primero se concentra una gran cantidad de ofertas iniciales, luego una figura pública da visibilidad al activo, ingresan compradores y, más tarde, quienes financiaron el proyecto retiran sus fondos. "Automáticamente, su valor se desploma y los compradores se quedan sin nada", advirtió.

