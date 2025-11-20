HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Javier Milei no cierra las puertas a reelección en 2027 pese a crisis sistemática en Argentina

Milei aseguró que ha cumplido con sus promesas de campaña en dos años de gestión y que no impulsará una reforma constitucional para mantenerse en el poder más allá del tiempo permitido.

El presidente Javier Milei no descarta buscar una reelección en 2027.
El presidente Javier Milei no descarta buscar una reelección en 2027. | Bloomberg

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que su objetivo principal es "resolver los problemas" del país, por lo que postular a la reelección no figura entre sus prioridades. Sin embargo, dejó abierta la puerta a un segundo mandato en 2027, al señalar que podría considerarlo “si la gente sigue acompañando” su gestión. Durante una entrevista radial, Milei recordó que aún le restan dos años de gestión. “Si bien es mucho”, “pueden ser cuatro más si me reelige”, comentó.

El mandatario también fue claro en señalar que no tiene intención de promover una reforma constitucional que le permita mantenerse en el poder. “No está en el menú de propuestas porque yo entré con estas reglas", afirmó. También destacó que en menos de dos años ha cumplido con sus promesas de campaña electoral. Ahora vienen las reformas de segunda generación”, agregó.

Milei se refiere a últimas elecciones legislativas 

Al referirse a los resultados de las últimas elecciones legislativas, Milei subrayó que su fuerza política, La Libertad Avanza (LLA), logró conquistar “más de la mitad más uno” de los escaños en ambas cámaras del Congreso. Según indicó, este respaldo de las urnas representa un reconocimiento a su gestión. Sin embargo, fue enfático en aclarar que esto no debe interpretarse como una aprobación incondicional: “No se trata de un cheque en blanco”, advirtió.

En otro momento, Milei resaltó el trabajo dentro de su gabinete, al asegurar que mantiene una relación cercana y colaborativa con sus ministros. “Tenemos un vínculo muy fuerte desde lo humano y muy horizontal”. “Es una relación híperarmoniosa y me siento honrado de estar acompañado por gente de este calibre. Son seres extraordinarios”, dijo. El jefe de Estado también se refirió al papel de su hermana, Karina, actual secretaria General de la Presidencia. "Ha demostrado tener una capacidad enorme, incluso en cuestiones políticas", expresó.

La aprobación de Milei

A finales de octubre, una encuesta de LatAm Pulse, elaborado por AtlasIntel para Bloomberg News, determinó que el nivel de desaprobación de Milei alcanzó 55,7%, mientras que el 4,4% de los participantes se declararon indecisos. De forma paralela, la percepción pública de Milei y la del gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los principales referentes del peronismo, se encontraban casi al mismo nivel.

El estudio también reveló que la imagen positiva del presidente argentino, un indicador distinto al de aprobación, descendió al 42%, luego de haber alcanzado un pico de 50% a comienzos de 2025. Asimismo, el sondeo reveló que la corrupción era la principal inquietud de los votantes argentinos. Asimismo, las expectativas de la ciudadanía sobre la economía del gobierno de Milei eran muy bajas.

Presidente, acusado de presunta estafa

Una comisión del Parlamento argentino determinó que el mandatario argentino, junto a su hermana Karina Milei, habrían aprovechado sus cargos para promover la criptomoneda $LIBRA. Este hecho está siendo investigado como una "presunta estafa internacional" que habría generado millonarias pérdidas a inversores de diferentes partes del mundo.

El informe elaborado por el grupo de trabajo legislativo, conformado por una quincena de diputados de la oposición, advirtió que se trata de un caso de "alta gravedad institucional". Según el documento, el jefe de Estado habría hecho uso de su investidura para respaldar una operación que hoy está bajo la lupa judicial por su posible vinculación con maniobras fraudulentas.

