Mundo

Argentina crea la Agencia Nacional de Migraciones inspirada en la patrulla fronteriza de Estados Unidos

El gobierno de Javier Milei anunció la creación de una nueva Agencia Nacional de Migraciones que coordinará acciones con fuerzas de seguridad para enfrentar delitos transnacionales.

Argentina crea la Agencia Nacional de Migraciones para enfrentar delitos transnacionales.
Argentina crea la Agencia Nacional de Migraciones para enfrentar delitos transnacionales. | Composición LR

El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, anunció la creación de una nueva Agencia Nacional de Migraciones, la cual estará bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad, por lo que dejará atrás la dependencia del Ministerio del Interior, como venía ocurriendo hasta ahora.

Este organismo será responsable de articular las acciones de las principales fuerzas de seguridad del país, como la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con el propósito de enfrentar de forma coordinada los delitos trasnacionales.

El plan a largo plazo contempla la formación de una fuerza especializada en el control migratorio, tomando como referencia el modelo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, una entidad clave en la estrategia migratoria impulsada durante el mandato del presidente Donald Trump.

Un objetivo de seguridad nacional

A través de un comunicado, el Gobierno argentino expresó que, ante el actual contexto regional marcado por altos niveles de violencia y el avance del crimen organizado, "la protección de fronteras se vuelve un objetivo de Seguridad Nacional, no solo administrativo”.

Por otra parte, la presentación de la nueva agencia marcó el cierre de la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. La funcionaria, conocida por su postura firme frente al delito, dejará su cargo para asumir un escaño en el Senado. Su lugar será ocupado por Alejandra Monteoliva, lo que asegura que se mantendrá la misma línea en las políticas de seguridad.

La 'doctrina Bullrich' y la fascinación por Trump

El presidente Milei ha elogiado públicamente lo que denomina la “doctrina Bullrich”, a la que atribuye el fin de los bloqueos de calles y carreteras como forma de protesta social. En una segunda fase de su política de seguridad, el Ejecutivo impulsó la adopción de modelos similares a los de las agencias de seguridad de Estados Unidos, país que se ha convertido en un referente económico e ideológico para el gobierno libertario.

Asimismo, durante la presentación de la nueva entidad, la ministra Bullrich destacó que, en su opinión, Argentina ha logrado mantener bajo control a las principales organizaciones criminales transnacionales. “Nosotros hoy tenemos que convertir esta Dirección Nacional (de Migraciones) en una Agencia Nacional, que tome todos e integralmente los problemas de migraciones que tenemos en nuestro país”, señaló.

Este movimiento representa un cambio en la estructura del Estado, ya que tradicionalmente la Dirección Nacional de Migraciones dependía del Ministerio del Interior. Bullrich consiguió trasladarla a la órbita del Ministerio de Seguridad tras alcanzar un acuerdo con Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, considerada actualmente la figura más influyente dentro del Gobierno.

La admiración de Milei por Trump

El aprecio de Milei por Trump y el modelo estadounidense ha llevado al punto de decidir por la creación de un 'FBI argentino'. En un discurso pronunciado en junio, planteó una reforma profunda de la Policía Federal que incluiría facultades para realizar detenciones o llevar a cabo tareas de inteligencia sin necesidad de orden judicial.

La más reciente reforma, presentada el último martes, también toma como referencia los sistemas de seguridad de la Casa Blanca. Sin embargo, las diferencias en términos de presupuesto y contexto social hacen que ese objetivo se vea lejano y difícil de replicar en la realidad argentina.

