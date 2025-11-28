Elecciones Honduras 2025: consultar link para averiguar dónde te toca votar el domingo 30 de noviembre

Los hondureños participarán en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 este domingo. | AFP | Luis Acosta

Los hondureños participarán en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 este domingo. | AFP | Luis Acosta

Este domingo 30 de noviembre, miles de hondureños deberán acudir a las urnas para participar de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. Para lograr completar el sufragio correctamente, el elector deberán tener 18 años de edad como mínimo, estar inscritos en el Censo Nacional Electoral, entre otros.

¿Aún no sabes dónde te toca votar? El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras habilitó una plataforma especial, donde podrás consultar tu lugar y mesa de votación.

TE RECOMENDAMOS Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

LINK CNE: consulta dónde te toca votar en Honduras

Revisa tus datos y no te pierdas las elecciones en Honduras este 30 de noviembre. El CNE, a través de su plataforma en línea, habilitó este enlace para que puedas consultar tu local y mesa de votación: censo.cne.hn. Para realizar la consulta correctamente, deberás seguir estos sencillos pasos:

Una vez dentro de la página, deberás digitar tu número de DNI.

Luego, pulsar en el botón 'Consultar'.

Por último, el sistema te mostrará tus datos electorales (local y mesa).

Asimismo, el CNE invita a quienes tramitaron su DNI, pero aún no lo tienen, a ingresar a la página del Registro Nacional de las Personas, donde podrás consultar la ubicación de tu documento de identidad para su posterior entrega.

Elecciones en Honduras 2025: ¿quién va ganando en las encuestas?

Los ciudadanos deberán elegir este domingo a un nuevo presidente, también al Parlamento centroamericano, además a los diputados del Congreso Nacional y personal municipal. En el primer caso, para las presidenciales, las encuestas ya tendrían a un favorito para ganar la contienda.

Según los datos publicados por CID Gallup, Salvador Nasralla lidera la intención de voto con 27%, mientras que Rixi Moncada le sigue con un 26% y Nasry 'Tito' Asfura con 24%. Sin embargo, los que aún no saben por quién votar, representan un 18%, cifra que podría voltear el cuadro inicial o reforzarlo.