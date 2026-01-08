Alianza Lima quedó listo para empezar la pretemporada con Pablo Guede a la cabeza. El popular equipo de La Victoria adquirió refuerzos de lujo para recuperar el título de la Liga 1 y pelear por la Copa Libertadores 2026. Justamente, Luis Advíncula plasmará su velocidad y jerarquía en la banda. Sin embargo, el 'Cóndor' Mendoza pidió calma a los hinchas aliancistas y advirtió que no será Cafú en el fútbol peruano.

El 'Rayo' rescindió su contrato con Boca Juniors y genera expectativa en Matute. El defensa lateral podría costarle el recorrido ida y vuelta en algunos estadios de la Liiga 1, pero lo más probable es que no tenga problemas en la Liga 1, según Andrés Mendoza.

¿Qué dijo el 'Cóndor' Mendoza sobre el fichaje de Luis Advíncula en Alianza Lima?

El exfutbolista destacó sus virtudes, aunque pidió que tampoco exageren en sus comparaciones. "Me gusta su juego, pero para Alianza no sé. Lo mejor de Advíncula son sus centros, pero que me digas que va a ser Cafú, imposible. Si Advíncula no hace centros ni hace goles, ¿qué va a pasar con él? Yo creo que acá en Perú se puede pasear; su nivel en Perú va a estar alto. Tiene que rendir porque tiene que rendir. No estoy diciendo que sea la solución, pero si no está rindiendo, tiene que ir a la banca", declaró Andrés Mendoza en 'Tinbet Play'.

No obstante, Mendoza advirtió algunas dificultades que puede presentar Luis Advíncula en Alianza Lima. "Él es rápido, pero si tiene al frente a un jugador vivo, habilidoso, se lo comen a Advíncula. Yo he visto varios partidos así. Tiene problemas porque llega tarde. Ahora, sí va a ir y venir, no sé. Se podrá pasear con algunos equipos, pero con la 'U', Cristal, con Cusco FC y Cienciano allá no", concluyó.

¿Cuándo será el debut de Alianza Lima en el torneo Serie Río de La Plata?

Alianza Lima iniciará su participación en este torneo el sábado 10 de enero cuando enfrente a Independiente de Avellaneda. Este cotejo dará inicio a las 7.00 p. m. (hora peruana) y el canal encargado de la transmisión será ESPN para territorio peruano. De igual forma, podrá verse a través del servicio de streaming de Disney Plus.



