HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Domingo Pérez fuera de Lava Jato y Fuerza Popular investigada | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

El exfutbolista aseguró que Advíncula no tendrá problemas en jugar con Alianza por la experiencia que posee, pero advirtió que tampoco será Cafú en la Liga 1.

Mendoza pidió que no comparen a Luis Advíncula con Cafú en Liga 1. Foto: Lr/ESPN
Mendoza pidió que no comparen a Luis Advíncula con Cafú en Liga 1. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima quedó listo para empezar la pretemporada con Pablo Guede a la cabeza. El popular equipo de La Victoria adquirió refuerzos de lujo para recuperar el título de la Liga 1 y pelear por la Copa Libertadores 2026. Justamente, Luis Advíncula plasmará su velocidad y jerarquía en la banda. Sin embargo, el 'Cóndor' Mendoza pidió calma a los hinchas aliancistas y advirtió que no será Cafú en el fútbol peruano.

El 'Rayo' rescindió su contrato con Boca Juniors y genera expectativa en Matute. El defensa lateral podría costarle el recorrido ida y vuelta en algunos estadios de la Liiga 1, pero lo más probable es que no tenga problemas en la Liga 1, según Andrés Mendoza.

PUEDES VER: Real Madrid vs Atlético de Madrid HOY por la semifinal de la Supercopa de España: dónde ver el partido

lr.pe

¿Qué dijo el 'Cóndor' Mendoza sobre el fichaje de Luis Advíncula en Alianza Lima?

El exfutbolista destacó sus virtudes, aunque pidió que tampoco exageren en sus comparaciones. "Me gusta su juego, pero para Alianza no sé. Lo mejor de Advíncula son sus centros, pero que me digas que va a ser Cafú, imposible. Si Advíncula no hace centros ni hace goles, ¿qué va a pasar con él? Yo creo que acá en Perú se puede pasear; su nivel en Perú va a estar alto. Tiene que rendir porque tiene que rendir. No estoy diciendo que sea la solución, pero si no está rindiendo, tiene que ir a la banca", declaró Andrés Mendoza en 'Tinbet Play'.

No obstante, Mendoza advirtió algunas dificultades que puede presentar Luis Advíncula en Alianza Lima. "Él es rápido, pero si tiene al frente a un jugador vivo, habilidoso, se lo comen a Advíncula. Yo he visto varios partidos así. Tiene problemas porque llega tarde. Ahora, sí va a ir y venir, no sé. Se podrá pasear con algunos equipos, pero con la 'U', Cristal, con Cusco FC y Cienciano allá no", concluyó.

PUEDES VER: Sporting Cristal sumaría una nueva baja: Jesús Pretell dejaría el club tras 6 temporadas

lr.pe

¿Cuándo será el debut de Alianza Lima en el torneo Serie Río de La Plata?

Alianza Lima iniciará su participación en este torneo el sábado 10 de enero cuando enfrente a Independiente de Avellaneda. Este cotejo dará inicio a las 7.00 p. m. (hora peruana) y el canal encargado de la transmisión será ESPN para territorio peruano. De igual forma, podrá verse a través del servicio de streaming de Disney Plus.


Notas relacionadas
Revelan las 2 razones por las que Luis Advíncula no llegó a un acuerdo con Sporting Cristal: "No hubo más contacto"

Revelan las 2 razones por las que Luis Advíncula no llegó a un acuerdo con Sporting Cristal: "No hubo más contacto"

LEER MÁS
Paolo Guerrero y su reacción al conocer que Luis Advíncula jugará en Alianza Lima: "Todo el grupo va a estar feliz"

Paolo Guerrero y su reacción al conocer que Luis Advíncula jugará en Alianza Lima: "Todo el grupo va a estar feliz"

LEER MÁS
Luis Advíncula revela el fuerte motivo por el que deja Boca Juniors para volver al Perú: "Estoy pasando un momento familiar complicado"

Luis Advíncula revela el fuerte motivo por el que deja Boca Juniors para volver al Perú: "Estoy pasando un momento familiar complicado"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

LEER MÁS
Real Madrid vs Atlético de Madrid HOY por la semifinal de la Supercopa de España: dónde ver el partido

Real Madrid vs Atlético de Madrid HOY por la semifinal de la Supercopa de España: dónde ver el partido

LEER MÁS
Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

LEER MÁS
Representante de César Inga fastidiado con Universitario por no vender al jugador: "Le cortaron las alas"

Representante de César Inga fastidiado con Universitario por no vender al jugador: "Le cortaron las alas"

LEER MÁS
Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

LEER MÁS
Sporting Cristal sumaría una nueva baja: Jesús Pretell dejaría el club tras 6 temporadas

Sporting Cristal sumaría una nueva baja: Jesús Pretell dejaría el club tras 6 temporadas

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Estas oficinas de Reniec tendrán horario extendido de 12 horas durante el verano: revisa qué trámites puedes hacer

Yeap Ban Har: “El cerebro humano está diseñado para ser matemático”

Deportes

El FC Barcelona aplastó al Athletic Club (5-0) y se metió a la final de la Supercopa de España

Final Olimpia vs Marathón EN VIVO HOY: hora y canal del partido por el Torneo Apertura 2025 de Honduras

Edison Flores y su peculiar mensaje a Jairo Vélez tras fichar por Alianza Lima: "Espero que le vaya muy bien, obviamente no con nosotros"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025