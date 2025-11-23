HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Elecciones 2025: ¿quiénes son los candidatos que se disputan la Presidencia de Honduras?

Honduras se prepara para celebrar unas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude y plena incertidumbre.

Las elecciones en Honduras serán el domingo 30 de noviembre de 2025.
Las elecciones en Honduras serán el domingo 30 de noviembre de 2025. | X | Ana Paola Hall

El domingo 30 de noviembre de 2025 se llevarán a cabo las elecciones generales de Honduras, donde se elegirá a un nuevo Congreso, alcaldes y a un presidente para el periodo 2026-2030, cargo para el que compiten cinco candidatos.

Estas elecciones se llevarán a cabo en un contexto de alta tensión debido a denuncias sobre la falta de transparencia y presunto fraude electoral. Sin garantías, Honduras insiste en continuar con los comicios.

Elecciones Presidenciales Honduras 2025: ¿quiénes son los candidatos para los comicios?

La lista de candidatos para las presidenciales de Honduras 2025 se reduce a cinco propuestas: Rixi Ramona Moncada, Nasry Asfura, Salvador Nasralla, Jorge Nelson Ávila Gutiérrez y Mario Rivera Callejas, de los cuales los tres primeros, según expertos consultados por El País, tienen más posibilidades de ganar.

La oficialista Rixi Moncada, candidata por el partido Libre (fundado por el expresidente Manuel Zelaya y la actual presidenta Xiomara Castro), fue ministra de Defensa de Honduras hasta el último 27 de mayo, luego de renunciar para participar en el proceso. Hoy, representa la continuidad del proyecto político de izquierda.

Nasry Asfura, político y empresario ligado a la construcción, fue diputado y alcalde de Tegucigalpa hasta 2022. Participó del proceso electoral en 2021, donde logró obtener un respaldo de 36,9%. Hoy, es el abanderado del Partido Nacional de Honduras.

Salvador Nasralla, del partido político que lleva su mismo nombre, es un expresentador de televisión y exdesignado presidencial de Honduras durante gran parte del gobierno de Xiomara Castro. En mayo de 2024, el Parlamento hondureño aceptó su renuncia al cargo y quedó habilitado para participar de la contienda electoral. Su ruptura con el oficialismo lo llevó a convertirse en una de las principales figuras de la oposición.

Lo que debería ser una carrera justa y transparente, se manchó con un escándalo por presunto fraude electoral que involucra al partido de gobierno, Libre. El fiscal Zelaya, afín a la actual presidenta, abrió una investigación contra Cosette López (consejera del CNE por el Partido Nacional), el diputado Tomás Zambrano Molina (del mismo partido) y un agente activo de las Fuerzas Armadas (no identificado).

En los audios revelados, que serían evidencia clave para la investigación, se escucha presuntamente a los involucrados, según aclaró Zelaya. Esta investigación fue catalogada por críticos, a El País, como un acto de intimidación, que formaría parte de una campaña para beneficiar a Libre.

¿Quién va ganando en las Elecciones Honduras 2025?

Las encuestadoras colocan a Moncada, Asfura y Nasralla como los candidatos que se debatirían la mayor cantidad de votos en Honduras (6,3 millones de electores habilitados) en las presidenciales de este año.

Según CID Gallup, en un boletín publicado el pasado 30 de septiembre, la tendencia va de la siguiente manera: Salvador Nasralla (27%), Rixi Moncada (26%) y Nasry 'Tito' Asfura (24%). Sin embargo, los indecisos se manifiestan con una importante cantidad de votos por captar (18%), que servirán para definir al ganador, ya que en Honduras no se debate el balotaje.

