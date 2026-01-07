'Jujutsu Kaisen' temporada 3: fecha de estreno en Crunchyroll, hora y cómo ver los nuevos capítulos del anime

¡La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' está a punto de estrenarse en Crunchyroll! Aunque el manga de Gege Akutami concluyó en septiembre de 2024, el anime todavía tiene mucho por ofrecer y ahora regresa con episodios que prometen intensificar la emoción del fandom. La nueva entrega adaptará uno de los arcos más complejos y esperados: 'Culling Game', conocido también como 'Juego de la Matanza/Sacrificio'.

En este tramo de la historia, Yuji Itadori y sus compañeros se verán obligados a tomar decisiones cruciales, pues no solo continuarán con la misión de liberar a Satoru Gojo, sino que también deberán sobrevivir al juego mortal impuesto por Kenjaku, mientras luchan por rescatar de este a Tsumiki, la hermanastra de Megumi Fushiguro.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen'?

Animada nuevamente por el estudio MAPPA, 'Jujutsu Kaisen' regresa este jueves 8 de enero de 2026 con el estreno de su tercera temporada. La plataforma Crunchyroll lanzará en esa fecha los dos primeros episodios de manera especial, mientras que a partir del capítulo 3 la emisión seguirá el ritmo de un lanzamiento semanal.

La nueva entrega marca el retorno de uno de los títulos más influyentes del género shonen en la última década y llega después del éxito en taquilla de la película 'Jujutsu Kaisen: Ejecución'. En el film, se retrató el enfrentamiento entre Yuji Itadori y Yuta Okkotsu tras el devastador incidente de Shibuya, un choque decisivo que prepara el terreno para los próximos episodios.

Avance de 'Jujutsu Kaisen' temporada 3

¿A qué hora sale la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen'?

Atención si buscar ver el estreno de la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen'. Los nuevos episodios del anime seguirán los siguientes horarios de estreno según país:

'Jujutsu Kaisen' temporada 3 en México, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica: 11.00 a. m. del jueves 8 de enero

Nicaragua, Guatemala, 'Jujutsu Kaisen' temporada 3 en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 12.00 p. m. del jueves 8 de enero

'Jujutsu Kaisen' temporada 3 en Estados Unidos: 9.00 a. m. (PT) y 12.00 p. m. (ET) del jueves 8 de enero

'Jujutsu Kaisen' temporada 3 en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 1.00 p. m. del jueves 8 de enero

'Jujutsu Kaisen' temporada 3 en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 2.00 p. m. del jueves 8 de enero

'Jujutsu Kaisen' temporada 3 en España: 6.00 p. m. del jueves 8 de enero.

Avance de 'Jujutsu Kaisen' temporada 3. Foto: MAPPA



¿Cómo ver 'Jujutsu Kaisen' temporada 3 en Crunchyroll?

Para ver la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' es indispensable contar con una suscripción activa a Crunchyroll, la plataforma que distribuye oficialmente el anime fuera de Japón. Los nuevos episodios estarán disponibles con subtítulos en varios idiomas, lo que asegura que los seguidores de distintas regiones puedan acceder al contenido sin retrasos.

La serie podrá disfrutarse tanto en la versión web como en la aplicación móvil y en dispositivos de streaming compatibles, ofreciendo flexibilidad para seguir la historia desde cualquier lugar. Aunque Crunchyroll dispone de un periodo de prueba gratuito, este acceso es limitado y no incluye títulos como 'Jujutsu Kaisen'. Por ello, para ver el arco del Culling Game será necesario contratar alguno de los planes de pago del servicio.