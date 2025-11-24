Más de 6 millones de hondureños están habilitadas para participar en los elecciones generales. | Difusión

Honduras elegirá a sus nuevas autoridades este domingo 30 de noviembre, en el marco de las elecciones generales de 2025, un proceso clave en el que se definirán los principales cargos de representación popular. De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), más de 6 millones de personas están habilitadas para participar en los comicios.

Para facilitar el acceso a la información, el CNE ha puesto a disposición de la ciudadanía una plataforma en línea. A través de este sitio web, cada votante podrá conocer su centro de votación ingresando su número de identidad.

¿Cómo saber en donde te toca votar este 30 de domingo?

Acceder a la plataforma oficial del CNE a través de este LINK. Una vez dentro, se debe completar el formulario con el número de identidad (sin guiones) y la fecha de nacimiento, siguiendo el orden: año, mes y día.

a través de este LINK. Una vez dentro, se debe completar el formulario con el número de identidad (sin guiones) y la fecha de nacimiento, siguiendo el orden: año, mes y día. Al hacer clic en el botón "Consultar", el sistema mostrará los datos vinculados al registro del votante. Si la persona está habilitada para sufragar, podrá visualizar la información correspondiente a su centro de votación.

Es importante verificar que los datos personales estén correctos. El sistema desplegará el nombre completo, fotografía, estado dentro del censo electoral, así como el municipio, departamento, colonia, centro de votación, junta receptora de votos (JRV) y número de línea. Con esta información a la mano, la persona podrá acercarse el día de la elección a la JRV que le corresponda para emitir su voto.

¿Cuántos hondureños votarán en las elecciones generales?

El CNE dio a conocer, a inicios de octubre, el censo electoral definitivo que se utilizará en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras. Durante el anuncio, el consejero Marlon Ochoa precisó que el padrón incluye a 6.522.577 personas habilitadas para votar, de las cuales 6.026.477 residen en el país y 496.307 están registradas en el extranjero.

¿Qué se elige en las elecciones generales Honduras 2025?

En las elecciones generales de 2025, los hondureños elegirán a la persona que asumirá la presidencia del país, así como a tres designados presidenciales para el periodo comprendido entre 2026 y 2030. Además, se renovará por completo el Congreso Nacional, con la elección de 128 diputados propietarios y sus respectivos 128 suplentes. A nivel municipal se elegirán 298 alcaldes, 298 vicealcaldes y 2,168 regidores. También se votará por los 20 diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

En cuanto a la contienda presidencial, que se definirá en una sola vuelta, las encuestas muestran un escenario muy ajustado entre tres aspirantes: Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL); Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN); y Rixi Moncada, representante del oficialismo por el partido Libertad y Refundación (Libre).

Asimismo, el CNE anunció que el proceso contará con un presupuesto de 1.492 millones de lempiras. Todos los cargos electos asumirán funciones el 25 de enero de 2026. Desde el órgano electoral también se recordó que el sufragio en Honduras es universal, directo y secreto, y está garantizado para todas las personas mayores de 18 años que figuren en el censo electoral.

¿Cómo se eligen los diputados al Congreso Nacional en Honduras?

La asignación de curules utiliza el sistema de cociente electoral, complementado por residuos. Efraín Farach, presentador de TSi, explicó que el mecanismo divide el total de marcas por la cantidad de diputaciones disponibles en cada departamento. “Por cada cociente completo, el partido obtiene un diputado de forma automática”, señaló.

Después del reparto inicial, los escaños restantes se asignan según los residuos más altos. Este método busca representación proporcional y es aplicado en los 18 departamentos. El CNE utiliza software especializado para calcular cocientes y residuos, con el fin de garantizar precisión y transparencia.