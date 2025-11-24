HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cierran temporalmente 4 estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima
Cierran temporalmente 4 estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima     Cierran temporalmente 4 estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima     Cierran temporalmente 4 estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima     
Mundo

Elecciones Honduras 2025: dónde me toca votar y cómo consultar el padrón electoral, según el CNE

Honduras se prepara para las elecciones generales este 30 de noviembre, en el que más de 6 millones de ciudadanos elegirán nuevas autoridades.

Más de 6 millones de hondureños están habilitadas para participar en los elecciones generales.
Más de 6 millones de hondureños están habilitadas para participar en los elecciones generales. | Difusión

Honduras elegirá a sus nuevas autoridades este domingo 30 de noviembre, en el marco de las elecciones generales de 2025, un proceso clave en el que se definirán los principales cargos de representación popular. De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), más de 6 millones de personas están habilitadas para participar en los comicios.

Para facilitar el acceso a la información, el CNE ha puesto a disposición de la ciudadanía una plataforma en línea. A través de este sitio web, cada votante podrá conocer su centro de votación ingresando su número de identidad.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ¿Qué pasa si no voto en las elecciones 2025 en Honduras?: multas, excusas válidas y reglas del CNE

lr.pe

¿Cómo saber en donde te toca votar este 30 de domingo?

  • Acceder a la plataforma oficial del CNE a través de este LINK. Una vez dentro, se debe completar el formulario con el número de identidad (sin guiones) y la fecha de nacimiento, siguiendo el orden: año, mes y día.
  • Al hacer clic en el botón "Consultar", el sistema mostrará los datos vinculados al registro del votante. Si la persona está habilitada para sufragar, podrá visualizar la información correspondiente a su centro de votación.
  • Es importante verificar que los datos personales estén correctos. El sistema desplegará el nombre completo, fotografía, estado dentro del censo electoral, así como el municipio, departamento, colonia, centro de votación, junta receptora de votos (JRV) y número de línea. Con esta información a la mano, la persona podrá acercarse el día de la elección a la JRV que le corresponda para emitir su voto.

¿Cuántos hondureños votarán en las elecciones generales?

El CNE dio a conocer, a inicios de octubre, el censo electoral definitivo que se utilizará en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras. Durante el anuncio, el consejero Marlon Ochoa precisó que el padrón incluye a 6.522.577 personas habilitadas para votar, de las cuales 6.026.477 residen en el país y 496.307 están registradas en el extranjero.

PUEDES VER: Elecciones 2025: ¿quiénes son los candidatos que se disputan la Presidencia de Honduras?

lr.pe

¿Qué se elige en las elecciones generales Honduras 2025?

En las elecciones generales de 2025, los hondureños elegirán a la persona que asumirá la presidencia del país, así como a tres designados presidenciales para el periodo comprendido entre 2026 y 2030. Además, se renovará por completo el Congreso Nacional, con la elección de 128 diputados propietarios y sus respectivos 128 suplentes. A nivel municipal se elegirán 298 alcaldes, 298 vicealcaldes y 2,168 regidores. También se votará por los 20 diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

En cuanto a la contienda presidencial, que se definirá en una sola vuelta, las encuestas muestran un escenario muy ajustado entre tres aspirantes: Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL); Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN); y Rixi Moncada, representante del oficialismo por el partido Libertad y Refundación (Libre).

Asimismo, el CNE anunció que el proceso contará con un presupuesto de 1.492 millones de lempiras. Todos los cargos electos asumirán funciones el 25 de enero de 2026. Desde el órgano electoral también se recordó que el sufragio en Honduras es universal, directo y secreto, y está garantizado para todas las personas mayores de 18 años que figuren en el censo electoral.

PUEDES VER: Honduras: ONU pide identificar a autores intelectuales del crimen de ambientalista que denunció daños en reserva forestal

lr.pe

¿Cómo se eligen los diputados al Congreso Nacional en Honduras?

La asignación de curules utiliza el sistema de cociente electoral, complementado por residuos. Efraín Farach, presentador de TSi, explicó que el mecanismo divide el total de marcas por la cantidad de diputaciones disponibles en cada departamento. “Por cada cociente completo, el partido obtiene un diputado de forma automática”, señaló.

Después del reparto inicial, los escaños restantes se asignan según los residuos más altos. Este método busca representación proporcional y es aplicado en los 18 departamentos. El CNE utiliza software especializado para calcular cocientes y residuos, con el fin de garantizar precisión y transparencia.

Notas relacionadas
Honduras cierra campañas presidenciales con acusaciones de fraude y preocupación de EE.UU. y la UE por sus elecciones

Honduras cierra campañas presidenciales con acusaciones de fraude y preocupación de EE.UU. y la UE por sus elecciones

LEER MÁS
¿Qué pasa si no voto en las elecciones 2025 en Honduras?: multas, excusas válidas y reglas del CNE

¿Qué pasa si no voto en las elecciones 2025 en Honduras?: multas, excusas válidas y reglas del CNE

LEER MÁS
Elecciones en Honduras 2025: así se elegirá al presidente, vicepresidenta y el Parlamento

Elecciones en Honduras 2025: así se elegirá al presidente, vicepresidenta y el Parlamento

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi sanciona a Nestlé Perú con más de S/600 mil por etiquetar productos para mascotas con información engañosa

Delia Espinoza acusa a la JNJ de maniobrar para impedir su regreso: “Sería un golpe de Estado”

Marco Rubio advierte que aprobar el plan de paz entre Rusia y Ucrania “requerirá más tiempo de lo debido”

Mundo

Marco Rubio advierte que aprobar el plan de paz entre Rusia y Ucrania “requerirá más tiempo de lo debido”

Xi Jinping presiona a Trump sobre Taiwán y pide acuerdo de paz en Ucrania en llamada telefónica tras tregua comercial

Tribunal Supremo de Brasil decide por mayoría mantener bajo prisión preventiva a Jair Bolsonaro

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acusa a la JNJ de maniobrar para impedir su regreso: “Sería un golpe de Estado”

Ministerio Público solicita cadena perpetua para Victor Polay, excabecilla del MRTA, por la masacre de Tarapoto

Dina Boluarte busca anular su vacancia: expresidenta presenta acción de amparo ante el Poder Judicial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025