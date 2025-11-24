¿Quién es Salvador Nasralla, el candidato opositor que romperá relaciones con Venezuela si gana las elecciones de Honduras?

Salvador Nasralla sus programas siempre fue crítico de los gobiernos centrales y municipales en sus programas de televisión. Foto: AFP

Salvador Nasralla, una de las figuras más reconocidas de la televisión hondureña y hoy uno de los principales candidatos en las elecciones de Honduras 2025. Con más de una década en la política, Nasralla encabeza el Partido Liberal con un discurso anticorrupción que ha mantenido desde su primera incursión política.

El candidato acaba de recibir el apoyo de Mario Enrique Rivera Callejas, quien sorprendió este domingo al declinar a su candidatura presidencial por el Partido Democracia Cristiana (DC) y anunciar una nueva alianza. El anuncio lo hizo el mismo Nasralla durante el cierre de campaña. “Chano, muchas gracias. El pueblo hondureño ya decidió que el próximo gobierno será liberal”, afirmó al presentarlo ante sus seguidores.

Un personaje mediático convertido en presidenciable

Nacido en Tegucigalpa el 30 de enero de 1953, Salvador Alejandro César Nasralla Salum se hizo conocido mucho antes de entrar en política. Presentador deportivo, animador de entretenimiento y rostro emblemático de la televisión hondureña, construyó una carrera que lo convirtió en “el señor de la televisión”.

Sus frases —“vamos Honduras” y “tenemos portero”— se volvieron parte del imaginario popular, mientras consolidaba un perfil mediático que más tarde capitalizó políticamente. Su salto a la política llegó en 2010, motivado por lo que él describe como el “desorden y la corrupción” que veía en el país.

Una trayectoria política marcada por rupturas y alianzas

Nasralla fundó en 2011 el Partido Anticorrupción (PAC), con el que participó en las elecciones de 2013, logrando más de 400.000 votos pese a no contar con una estructura sólida. Tras disputas internas, perdió el control del PAC en 2017 y, posteriormente, formó el Partido Salvador de Honduras (PSH), que más tarde se alió con Libertad y Refundación (Libre) para las elecciones de 2021. Esa alianza llevó a Xiomara Castro a la presidencia y a Nasralla al cargo de designado presidencial.

Pero en 2024 rompió definitivamente con Libre, renunció a su cargo y se incorporó al Partido Liberal, que lo convirtió en su candidato presidencial. Desde entonces, revitalizó a un sector liberal que buscaba recuperar protagonismo tras el golpe de Estado de 2009.

Su promesa frente a Venezuela

Nasralla ha destacado en la última semana su intención de romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de haber “destruido” la democracia y las instituciones de Venezuela. “La ruta de Venezuela jamás será el camino de Honduras”, aseguró.

El anuncio representa una ruptura tajante con la postura del gobierno de Xiomara Castro, que mantiene vínculos estrechos con Caracas. También lo posiciona claramente ante Washington, donde Nasralla fue recibido recientemente por congresistas demócratas y republicanos interesados en garantizar elecciones libres en Honduras.

Las propuestas de Salvador Nasralla

Nasralla centra su discurso en la lucha contra la corrupción, la generación de empleo y la mejora de la seguridad. Promete extraditar narcotraficantes, atraer inversión, construir hospitales, modernizar la educación y aplicar un modelo de seguridad inspirado en El Salvador.

Su plan de gobierno se sostiene en cuatro pilares:

democracia y Estado de derecho

bienestar social

bienestar económico

seguridad alimentaria y prosperidad rural

Su mensaje es directo: si el Estado actúa con honestidad, “el dinero alcanza” para garantizar mejores condiciones de vida.

Nasralla en las encuestas

Según las encuestas, el candidato liberal compite en un empate técnico con Nasry Asfura, del Partido Nacional, y con Rixi Moncada, del oficialista Libre. En su actual gira por Washington aseguró tener 12 puntos de ventaja sobre Asfura y más de 35 sobre Moncada, aunque estos datos no han sido confirmados por mediciones independientes.

Nasralla, que ya ha competido en cuatro elecciones, considera que esta vez sí cuenta con la estructura necesaria para defender el voto, gracias al aparato del Partido Liberal.