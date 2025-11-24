HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

¿Quién es Salvador Nasralla, el candidato opositor que romperá relaciones con Venezuela si gana las elecciones de Honduras?

El candidato del Partido Liberal participará en las elecciones del 30 de noviembre, propone un plan de gobierno centrado en la generación de empleo, la seguridad y la mejora institucional.

Salvador Nasralla sus programas siempre fue crítico de los gobiernos centrales y municipales en sus programas de televisión. Foto: AFP
Salvador Nasralla sus programas siempre fue crítico de los gobiernos centrales y municipales en sus programas de televisión. Foto: AFP

Salvador Nasralla, una de las figuras más reconocidas de la televisión hondureña y hoy uno de los principales candidatos en las elecciones de Honduras 2025. Con más de una década en la política, Nasralla encabeza el Partido Liberal con un discurso anticorrupción que ha mantenido desde su primera incursión política.

El candidato acaba de recibir el apoyo de Mario Enrique Rivera Callejas, quien sorprendió este domingo al declinar a su candidatura presidencial por el Partido Democracia Cristiana (DC) y anunciar una nueva alianza. El anuncio lo hizo el mismo Nasralla durante el cierre de campaña. “Chano, muchas gracias. El pueblo hondureño ya decidió que el próximo gobierno será liberal”, afirmó al presentarlo ante sus seguidores.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Un personaje mediático convertido en presidenciable

Nacido en Tegucigalpa el 30 de enero de 1953, Salvador Alejandro César Nasralla Salum se hizo conocido mucho antes de entrar en política. Presentador deportivo, animador de entretenimiento y rostro emblemático de la televisión hondureña, construyó una carrera que lo convirtió en “el señor de la televisión”.

Sus frases —“vamos Honduras” y “tenemos portero”— se volvieron parte del imaginario popular, mientras consolidaba un perfil mediático que más tarde capitalizó políticamente. Su salto a la política llegó en 2010, motivado por lo que él describe como el “desorden y la corrupción” que veía en el país.

Una trayectoria política marcada por rupturas y alianzas

Nasralla fundó en 2011 el Partido Anticorrupción (PAC), con el que participó en las elecciones de 2013, logrando más de 400.000 votos pese a no contar con una estructura sólida. Tras disputas internas, perdió el control del PAC en 2017 y, posteriormente, formó el Partido Salvador de Honduras (PSH), que más tarde se alió con Libertad y Refundación (Libre) para las elecciones de 2021. Esa alianza llevó a Xiomara Castro a la presidencia y a Nasralla al cargo de designado presidencial.

Pero en 2024 rompió definitivamente con Libre, renunció a su cargo y se incorporó al Partido Liberal, que lo convirtió en su candidato presidencial. Desde entonces, revitalizó a un sector liberal que buscaba recuperar protagonismo tras el golpe de Estado de 2009.

Su promesa frente a Venezuela

Nasralla ha destacado en la última semana su intención de romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de haber “destruido” la democracia y las instituciones de Venezuela. “La ruta de Venezuela jamás será el camino de Honduras”, aseguró.

El anuncio representa una ruptura tajante con la postura del gobierno de Xiomara Castro, que mantiene vínculos estrechos con Caracas. También lo posiciona claramente ante Washington, donde Nasralla fue recibido recientemente por congresistas demócratas y republicanos interesados en garantizar elecciones libres en Honduras.

Las propuestas de Salvador Nasralla

Nasralla centra su discurso en la lucha contra la corrupción, la generación de empleo y la mejora de la seguridad. Promete extraditar narcotraficantes, atraer inversión, construir hospitales, modernizar la educación y aplicar un modelo de seguridad inspirado en El Salvador.

Su plan de gobierno se sostiene en cuatro pilares:

  • democracia y Estado de derecho
  • bienestar social
  • bienestar económico
  • seguridad alimentaria y prosperidad rural

Su mensaje es directo: si el Estado actúa con honestidad, “el dinero alcanza” para garantizar mejores condiciones de vida.

Nasralla en las encuestas

Según las encuestas, el candidato liberal compite en un empate técnico con Nasry Asfura, del Partido Nacional, y con Rixi Moncada, del oficialista Libre. En su actual gira por Washington aseguró tener 12 puntos de ventaja sobre Asfura y más de 35 sobre Moncada, aunque estos datos no han sido confirmados por mediciones independientes.

Nasralla, que ya ha competido en cuatro elecciones, considera que esta vez sí cuenta con la estructura necesaria para defender el voto, gracias al aparato del Partido Liberal.

Notas relacionadas
Elecciones 2025: ¿quiénes son los candidatos que se disputan la Presidencia de Honduras?

Elecciones 2025: ¿quiénes son los candidatos que se disputan la Presidencia de Honduras?

LEER MÁS
Elecciones en Honduras 2025: así se elegirá al presidente, vicepresidenta y el Parlamento

Elecciones en Honduras 2025: así se elegirá al presidente, vicepresidenta y el Parlamento

LEER MÁS
¿Qué pasa si no voto en las elecciones 2025 en Honduras?: multas, excusas válidas y reglas del CNE

¿Qué pasa si no voto en las elecciones 2025 en Honduras?: multas, excusas válidas y reglas del CNE

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
En este país de América Latina se necesita más de 5 sueldos anuales para comprar un auto: es el segundo más caro del mundo

En este país de América Latina se necesita más de 5 sueldos anuales para comprar un auto: es el segundo más caro del mundo

LEER MÁS
Frente Institucional Militar de Venezuela y oficiales retirados piden al régimen de Maduro una "transición democrática"

Frente Institucional Militar de Venezuela y oficiales retirados piden al régimen de Maduro una "transición democrática"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Mundo

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Donald Trump firma ley "para divulgar los archivos de Epstein" tras fuerte presión de demócratas y republicanos

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025